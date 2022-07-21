Путь в четвертьфинал: Рублев играет с Серундоло в Гамбурге. LIVE

Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Андрей Рублев встречается с аргентинцем Франсиско Серундоло. В случае победы в четвертьфинале Рублев сыграет с соотечественником Асланом Карацевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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15:55
По длине ошибка у россиянина, 0:30.
15:54
Не удается Рублеву выбить мяч из угла в корт, 0:15.
15:54
Аргентинец подает навылет и отыгрывает один гейм. 3-1.
15:53
Андрей бьет в коридор, больше у Серундоло.
15:53
В сетку принял Рублев и упустил два брейк-пойнта. Ровно.
15:52
Франсиско показал, что все же не зря вышел на корт — классно укоротил от задней. 30:40.
15:51
Аргентинец смещался в край удар за ударом и в итоге освободил практически весь корт для Рублева. 15:40. Осторожничает Серундоло, такое ощущение, но только сам на этом и обжигается.
15:51
Не получается у Франсиско поднять мяч над сметкой, 15:30.
15:50
Аут у Рублева, 15:15.
15:50
Продолжает ошибаться Серундоло, в коридор бьет. 0:15.
15:48
Совершенно нелепый прием у Серундоло, мяч летит вбок. Рублев ведет 3-0.
15:47
Аргентинец срывает прием, 40:15.
15:47
Рублев неудачно открыл угол, и соперник этим воспользовался. 30:15.
15:46
Очень вовремя Андрей вышел на хафкорт и бэкхендом пробил без шансов для Серундоло. 30:0.
15:46
Вновь в сетку бьет Франсиско, 15:0 на подаче Рублева.
15:45
Шикарно принимает Андрей на задней, и Серундоло отвечает в сетку. Оформляет россиянин брейк и ведет 2-0.
15:45
Серундоло попадает в сетку, у Рублева два брейк-пойнта. 15:40.
15:44
Неудачно Андрей сыграл возле боковой у сетки — перед ним был угол, но он пробил на ракетку аргентинцу, и тот отправил мяч в пустой квадрат. 15:30.
15:43
Трос играет в пользу россиянина, мяч переваливается на половину корта Серундоло, который от задней линии провожает его грустным взглядом. 0:30.
15:43
Вынуждает Рублев соперника ошибиться, сетка. 0:15.
15:41
Аргентинец ошибается по длине, и Андрей, не считая помарки на старте, достаточно легко берет гейм. 1-0.
15:41
Аут на приеме у Франсиско. 40:15.
15:41
Шикарно подает Рублев по центру, аргентинец смог лишь ободом дотянуться и, конечно, упустил мяч. 30:15.
15:40
Укорачивал Серундоло, но отправил мяч за боковую. 15:15.
15:39
Хотел Андрей поймать соперника на противоходе, но перестарался и пробил в коридор. 0:15.
15:39
Поехали! Рублев на подаче!
15:34
Спортсмены на корте, началась разминка.
15:30
В случае победы в этом матче Андрей Рублев в четвертьфинале сыграет с соотечественником Асланом Карацевым. Тот ранее сегодня в трех сетах победил колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
15:25
Матч должен начаться приблизительно в 15:35 по московскому времени.
15:20
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Андрей Рублев играет с аргентинцем Франсиско Серундоло, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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