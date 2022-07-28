Сначала запрет, потом тюрьма: спецслужбы Латвии пригрозили своим спортсменам в России

После того, как атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях за латвийскую национальную сборную, если они работают в российских спортивных клубах, спецслужбы Латвии решили отслеживать тех, кто остался в России. Таким спортсменам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Больше всего латвийцев причастны к хоккею — местные СМИ уже опубликовали имена пяти спортсменов и специалистов, за которыми будут следить наиболее пристально. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предложил выдавать российский паспорт латвийским спортсменам, над которыми повисла угроза уголовного преследования.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии грозит своим гражданам уголовной ответственностью за работу на территории России.

Как сообщает издание Delfi, внимание латвийских силовых структур привлекли хоккеисты Янис Калниньш («Амур», Хабаровск), Николай Елисеев («Адмирал», Владивосток), а также тренеры — Леонид Тамбиев, Андрейс Банада и Григорий Пантелеев. «Разговоры о предательстве — бред»: уехавшая из России биатлонистка объяснилась 23-летняя Лидия Жураускайте, которая отказалась от российского паспорта в пользу литовского, ответила... 27 июля 23:11

«Можем подтвердить, что СГБ будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих карьеру в России, нормам законодательства.

СГБ напоминает, что, например, уголовный закон предусматривает ответственность за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

По оценке СГБ, в нынешних геополитических условиях оказание любой поддержки России, в том числе участие в пропаганде ее достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и базовым ценностям демократического общества», — сообщает портал Sportacentrs.com.

Сейм Латвии в апреле принял поправки о запрете местным спортсменам выступать на территории двух недружественных стран — России и Белоруссии, однако спортсмены продолжали заключать контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Жалоб нет»: американская баскетболистка Грайнер высказалась о российской тюрьме 27 июля состоится допрос двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, которая... 28 июля 10:51

Так, 6 июля Янис Калниньш стал игроком «Амура». В тот же день генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Робертс Плужейс заявил, что с этого момента хоккеист не имеет права защищать честь страны на международных турнирах.

«Нет нужды в дискуссиях и спекуляциях, потому что латвийское правительство 30 апреля внесло поправки в закон о спорте, в котором четко говорится о том, что спортсменам и другим сотрудникам, связанным со спортом, запрещается участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

Мы всегда следовали правилам и законам. Отметим, что согласно закону, лицам, которые занимаются спортом в России или Белоруссии, будет запрещено выступать в составе национальной сборной», — приводит слова Плужейса РИА «Новости».

Заявка на переход игрока поступила в КХЛ спустя несколько дней, после чего LHF заблокировала трансфер.

Прошлым клубом Калниньша была «Таппара» из Финляндии. Латыш уже ранее был участником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), когда выступал за минское «Динамо» и финский «Йокерит».

С 2015 года Калниньш вызывается в национальную сборную своей страны. С командой Латвии голкипер прошел четыре чемпионата мира и Олимпийские игры в Пекине. «Долго не проживешь»: Медведева рассказала о призовых в фигурном катании Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева рассказала, сколько она... 27 июля 23:09

Сам голкипер объяснил, что принял решение подписать контракт с российским клубом, чтобы защитить интересы своей семьи.

«Это непопулярное решение, но я принял его, потому что играть осталось не так долго.

Я взрослый человек. Знаю, какая реакция может быть у людей, и как ее повернут медиа.

Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи», — приводит слова Калниньша Sportacentrs.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предложил выдавать российский паспорт латвийским спортсменам, которым может грозить уголовное преследование.

«Тех, кто хочет играть у нас, надо принимать и предлагать им российское гражданство, чтобы они в тюрьме не сидели. Мы же для иностранцев готовы идти на какие-то поблажки — вон, Сигалу дали паспорт. А для людей, которые готовы у нас играть, мы это не делаем. Удивительно. Вот на это надо обратить внимание.

Я не думаю, что этот закон придуман для того, чтобы припугнуть своих граждан. Так и будет. Они же подлецы, чего мы хотим. Американский вассализм у них давно был, теперь он законодательно главенствует в прибалтийских странах.

До чего это может дойти? Сказать трудно, что у них в голове. Там все, что вложат американцы в головы, то и будет», — заявил Кожевников.

Напомним, что в предстоящем сезоне КХЛ впервые с момента основания турнира не выступит рижское «Динамо». Латвийский клуб 9 марта объявил о выходе из числа участников лиги. Иностранных команд в КХЛ осталось лишь две — это «Динамо-Минск» (Белоруссия) и «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан).