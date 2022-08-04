Тутберидзе обозвала СМИ «туалетным чтивом» и обругала американца. Что довело именитого тренера

Тренер Этери Тутберидзе неожиданно превратилась из молчаливой снежной королевы в главного трештокера российского фигурного катания. За последние полмесяца она выпустила как минимум три агрессивных заявления, в которых называла своих оппонентов «дерьмом», а их действия — «ужасающей ошибкой». «Газета.Ru» рассказывает, что довело именитого специалиста.

Самый успешный тренер в мировом фигурном катании последнего десятилетия Этери Тутберидзе всегда была известна молчанием в прессе и соцсетях.

Однако за последние полмесяца знаменитая наставница выступила сразу с тремя громкими заявлениями.

Она нелицеприятно высказалась в адрес 1) американского журналиста Дейва Лиза («ты полон дерьма»); 2) российских СМИ («туалетное чтиво»); 3) Международного союза конькобежцев (ISU), который, по мнению Тутберидзе, не должен обновлять рейтинги фигуристов и проводить соревнования за титулы, пока российские спортсмены не вернутся на турниры («ужасающая ошибка»).

Первые два заявления сильно отставали по времени от инфоповодов, которым были посвящены.

Так, отечественные фигуристы были отстранены еще 1 марта, а Тутберидзе высказалась лишь 1 августа. Информацию Дейва Лиза о том, что она якобы пытается перебраться в США, тренер стала опровергать лишь спустя две недели после ее выпуска.

Позднее очередь дошла до российских СМИ. Пока наставница упомянула лишь «Матч ТВ» и Sports.ru. Скорее всего, ее недовольство вызвала новость о том, что она в третий раз за последнее время улетела в США.

«Матч ТВ» сообщил об этом 3 августа.

«В начале недели специалист отсутствовала на катке «Хрустальный», — рассказал источник издания.

4-го числа Тутберидзе выложила в соцсетях видео того, как уже работает на катке со своими фигуристками.

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Тогда же она опубликовала заявление, где провела аналогии с фекалиями, как и в случае с Дейвом Лизом.

«Матч ТВ» и «Спорт Сру» давно завоевали звание туалетного чтива. Прочтение одних заголовков уже улучшает перистальтику. #такдержать #добровмассы», — написала Тутберидзе.

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Что довело обычно молчаливого тренера до таких частых и резких высказываний? Есть как минимум три серьезные проблемы, которые могли вывести из себя «снежную королеву».

1. Обвинения в том, что она собирается бросить Россию и уехать в США

Тутберидзе провела в Америке отпуск продолжительностью полтора месяца (фигуристы начали тренироваться в Новогорске без нее), а затем, по информации «Матч ТВ», еще дважды уезжала туда на короткий срок около недели — причем уже в разгар летней подготовки спортсменов к новому сезону.

Все это происходило на фоне информации от американского журналиста Дейва Лиза о том, что наставница якобы ищет возможность остаться тренером в США, а также устроить свою дочь Диану Дэвис в сборную этой страны (поскольку россияне отстранены от международных турниров на неопределенный срок).

2. Обвинения в том, что она якобы давала допинг Валиевой

Репутация Тутберидзе в олимпийский год серьезно пострадала из-за допинг-случая Валиевой, в пробе которой обнаружился запрещенный триметазедин. И эта ситуация продолжает оказывать давление на тренера.

Расследование до сих пор не закончено — даже спустя полгода после огласки ситуации, — а главным обвиняемым для многих стала не 16-летняя Валиева, а ее тренер, несущий ответственность за все аспекты подготовки юной спортсменки.

«Я не могу представить, насколько тяжело это было для Камилы, и меня злит, что окружающие ее взрослые люди не смогли принять лучшего решения, — говорила олимпийская чемпионка из США Тара Липински в прямом эфире после произвольной программы на Олимпиаде-2022, где Валиева провалилась и заняла четвертое место. — Камила всего лишь подросток, и все это несправедливо по отношению к ней... Я виню взрослых вокруг нее». «Она невероятная, непостижимая женщина»: журналист из США — о Тутберидзе и допинге в России Американский журналист Дэйв Лиз, автор популярного блога о фигурном катании The Skating Lesson, первым... 20 июня 18:04

Ситуация с допингом припоминается до сих пор. Так, когда Тутберидзе опубликовала пост в адрес ISU, обвинив его в отсутствии «честной игры» (fair play), ей тут же ответила в соцсетях олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель: «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она сама не соблюдала fair play. Так что ее заявления смехотворны».

Так Дюамель напомнила, что сборная России до сих пор не получила золотые медали за победу в командном турнире Пекина-2022, поскольку в ее составе была подозреваемая в допинге Валиева.

Этот скандал может поставить под сомнения медали не только Камилы, но и всех остальных успешных учениц именитого тренера.

После допингового кейса Тутберидзе будто потеряла прежний статус великого тренера в глазах мировой общественности, и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах даже открыто обвинил ее в плохом обращении с ученицами.

В качестве примера чиновник привел общение Тутберидзе с той же Валиевой.

«Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни. Ты где-то после акселя вообще отпустила», — говорила тренер Валиевой после плохого проката в произвольной программе на Олимпиаде (на фоне обвинений в допинге).

Также Бах припомнил истерику Трусовой, которая после завоевания серебра кричала, что ненавидит фигурное катание и никогда не вернется на лед. Президент МОК намекнул и на то, что тренер сама могла давать допинг своим ученицам. «Несет такую ересь»: в Канаде и Украине высмеяли заявление Тутберидзе Международный союз конькобежцев (ISU) отказался замораживать свои рейтинги в отсутствие российских... 03 августа 13:49

«Роль сопровождающих лиц может быть разной: они могут как помогать, так и содействовать или, может быть, заставлять спортсменов принимать допинг. Я надеюсь, что спортсмены будут открыто об этом рассказывать.

Я видел, как Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже. Вместо того, чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг нее была атмосфера холода.

Когда я прочитал комментарии Трусовой, я подумал, что впечатление, которое сложилось вчера, не было таким уж неправильным. У меня нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия, в связи с тем, что происходило в прошлом, и в связи с тем, что касается будущего», — заявил Бах на пресс-конференции.

3. Неопределенность с будущим российского фигурного катания

В соцсетях Тутберидзе описала свое кредо как «coaching for life» (можно перевести как «тренер — это на всю жизнь»). Однако теперь непонятно, когда эта самая жизнь вернется в Россию.

Наши фигуристы отстранены от международных турниров; ISU уже лишил сборную России почти всех квот на чемпионат мира (куда спортсмены, скорее всего, и так не будут допущены), а готовить спортсменов для участия в Кубке России — это давно не уровень Тутберидзе.

Самое плохое в этой ситуации — совершенно непонятно, когда она закончится. И как долго можно мотивировать себя на упорный, убивающий здоровье труд в спорте высших достижений?

Поэтому наставница призвала ISU не раздавать медали и не обновлять рейтинги без россиян.

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Однако получила резкий ответ.

«В ISU с удивлением восприняли эти предложения. Едва ли они найдут поддержку, — сказал «Матч ТВ» источник в Международном союзе конькобежцев.

— Это выглядит как заявление для внутреннего пользования в России, но подобные провокации никак не воспринимаются здесь, и никто не обращает на них внимания».

Звучит так, будто в ISU захлопнули дверь перед носом Тутберидзе и подчеркнули, что ее мнение больше ничего не значит для них. А ведь не так давно она становилась тренером года по версии организации.

Тутберидзе — ранимый человек

Бывший ученик Тутберидзе, работавший тренером в ее группе, Виктор Адоньев рассказал «Газете.Ru», что наставница за маской железной леди скрывает очень ранимую натуру:

«Я человек ужасно впечатлительный, как и Этери Георгиевна. Она каждый комментарий, уверен, читает и переживает из-за всего».

Также известно, что Тутберидзе звонила некоторым журналистам, чтобы высказать претензии по поводу материалов.