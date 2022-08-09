«Не поставил на игру сына инвестора клуба»: Сергей Юран уволен из «Химок»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков объявил об увольнении главного тренера команды Сергея Юрана. Он заявил, что существовала изначальная договоренность о «краткосрочном» сотрудничестве. Однако, по данным СМИ, Юрана могли уволить из-за отказа поставить в состав сына акционера клуба Туфана Садыгова. Сообщается, что специалист может в ближайшее время возглавить «Урал». В беседе с «Газетой.Ru» президент «Урала» Григорий Иванов уклончиво ответил на вопрос об этой информации, а почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал отставку Юрана «странной» и допустил, что она была спровоцирована конфликтом внутри клуба.

«Договаривались о краткосрочном взаимодействии»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран покидает свой пост. Накануне ряд СМИ написал о том, что специалисту сообщил об увольнении, а сегодня эту информацию подтвердил экс-министр спорта Московской области, член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться.

Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — сообщил Терюшков в эфире «Матч ТВ».

Сергей Юран уже во второй раз со скандалом покидает пост главного тренера подмосковного клуба — и во второй же раз неожиданно и на ровном месте. Впервые это произошло в августе 2020 года, и тогда специалист недоумевал, почему руководство клуба поступило с ним таким образом.

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — рассказывал Юран в интервью Sport24.

Отставка после победы

Нынешняя отставка тренера могла бы быть логически объяснима, если бы «Химки» провалились на старте сезона. К примеру, такая ситуация произошла в «Урале», который в первых четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не набрал ни одного очка, забил один мяч, а пропустил десять. На этом фоне никто не удивился, что главному тренеру «шмелей» Игорю Шалимову указали на дверь.

Парадокс в том, что как раз «Химки»-то начали сезон очень бодро. К пятому туру команда подходит на седьмом месте, имея в активе семь очков при двух победах и одной ничьей.

И пусть победы были одержаны над не самыми мощными соперниками — претерпевшим глобальные изменения по сравнению с прошлым сезоном «Пари НН» и буксующим после возвращения в РПЛ «Торпедо», — саму ценность этих шести очков нельзя сбрасывать со счетов. И именно в этот момент, как раз после победы над «Торпедо», Юрану сообщают об увольнении.

Каковы истинные причины этой отставки, мы, возможно, и не узнаем. «Газета.Ru» обратилась за комментарием к самому Сергею Юрану, но ответа не получила — и это ожидаемо: сейчас специалисту нужно решать другие вопросы.

Несомненно, в какой-то момент он вновь выступит в прессе с огненным интервью, в котором в том числе расскажет, действительно ли сотрудничество с клубом изначально планировалось краткосрочным. Но пока этого не произошло, в медиапространстве плодятся слухи и инсайды.

«Не поставил на игру сына инвестора клуба»

Так, журналист Сергей Ильев утверждает, что причиной увольнения Юрана стал конфликт с одним из главных акционеров клуба Туфаном Садыговым. Якобы они повздорили из-за того, что во время выездного матча с «Ростовом» — единственного пока, который «Химки» в этом сезоне проиграли, — тренер не поставил в состав сына Садыгова — 21-летнего нападающего Илью.

«По моей информации, конфликт произошел после матча в Ростове-на-Дону, где Сергей Юран не поставил на игру Илью Садыгова, сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Разрывная волна пошла оттуда», — написал Ильев в своем Telegram-канале. «Сочи» обыграл «Пари НН» в ярчайшем матче и обошел в таблице «Зенит» В рамках 4-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» обыграл «Пари Нижний Новгород»... 08 августа 11:28

Любопытно, что с именем Ильи Садыгова косвенно связан еще один скандал: в апреле этого года СМИ сообщили о конфликте Юрана с рядом игроков как раз из-за того, что Садыгов-младший может получить место в основе. Официального подтверждения эти слухи не получили, на ближайшую после этого игру с ЦСКА вышел почти весь основной состав команды, за исключением Резиуана Мирзова. Зато в старте оказался Садыгов и помог химчанам одержать над армейцами сенсационную победу со счетом 4:2. Кроме того, агент Дмитрий Селюк обвинял Юрана в том, что он якобы берет с игроков деньги за место в основе, но и эта информация осталась лишь на уровне слухов.

Эхо «дела Матюнина»

Есть и другое предположение, почему Юран покидает «Химки». Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», причина его отставки может быть связана со скандальным матчем «Химки» — «Крылья Советов» и «делом Матюнина». Напомним, что в конце апреля команды встречались между собой. Тогда победу одержали «Химки» со счетом 4:1. Бывший в то время главой РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства установила: арбитр Алексей Матюнин допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».

По данным источника, «Химкам» поставили условие, что необходимо убрать из команды всех причастных. В эту группу якобы входит и Юран.

Так или иначе, второе пребывание Сергея Юрана в «Химках» сопровождалось скандалами и ими заканчивается. Проблема в тренере или в руководстве — вопрос открытый. Но стоит заметить, что еще один экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко, также занимавший этот пост дважды в течение короткого периода, зарекается от очередного возвращения в клуб.

«Мое возвращение в «Химки» исключено», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Писарев — в «Химки», Юран — в «Урал»

Если верить СМИ, имя преемника Сергея Юрана в «Химках» уже известно.

Возглавить подмосковную команду, как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник, должен Николай Писарев — ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Учитывая, что сборная на фоне спортивных санкций существует, скорее, как номинальная единица, а Карпин и другой его помощник Виктор Онопко спокойно работают в «Ростове», в возможном назначении Писарева не видится ничего сверхъестественного. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации нет. «Извели парня, безобразие»: россиянину Миранчуку ломают карьеру в Италии Российский полузащитник Алексей Миранчук был в шаге от перехода в «Торино»... 08 августа 10:55

Нельзя назвать достоверными и слухи о будущем Юрана — хотя они уже появляются. Так, «Спорт-Экспресс» заявляет, что специалист продолжит карьеру в «Урале», где пост главного тренера как раз накануне стал вакантным. Более того, по данным издания, Юран уже встретился с президентом клуба из Екатеринбурга Григорием Ивановым, который якобы лично заинтересован в сотрудничестве с тренером. Сам Иванов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отказался раскрывать какие-либо подробности относительно того, кто возглавит «Урал».

«Про тренера ничего говорить не буду. Как будет у нас все готово, тогда все узнаете», — заявил Иванов.

«С точки зрения результата команды, это странная отставка»

Ситуацию для «Газеты.Ru» прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он допустил, что причиной увольнения Юрана мог стать конфликт с акционером клуба Садыговым из-за сына-футболиста.

«Когда принимаются решения по тренеру, связанные с увольнением, руководители учитывают многие обстоятельства, но главное — результат. Так, все ясно было с отставкой Шалимова. Когда Григория Иванова спросили о причинах, он просто ответил: «Посмотрите на турнирную таблицу».

Что касается Юрана, то с точки зрения результата все неплохо — он приличный, и игра команды в целом поставлена. Видно, что тренерская рука присутствует.

Значит, причины увольнения другие, они лежат за рамками футбольного поля. Если бы объявили, почему он уволен, можно было бы устраивать дискуссии. Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» Руководство футбольного клуба «Торпедо» составило шорт-лист из тренеров, которые могут... 09 августа 10:26

А так — какие причины могут быть? То ли разногласия с руководством клуба, то ли нестыковки с игроками. Фантазировать не хочется, но с точки зрения результата это странная отставка.

Может ли быть дело в конфликте с Садыговым из-за его сына? Когда судьба команды зависит от одного человека, конечно, может быть определенная вкусовщина.

Но поскольку я не уверен, что это настоящая причина, мне очень сложно развивать эту тему. В принципе, когда есть разногласия между владельцем клуба и тренером, такая возможность реальна, потому что владелец определяет политику клуба, в том числе и кадровую. Так что теоретически это может быть», — допустил Колосков.