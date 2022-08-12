«Ее смерть ужасна»: 19-летнюю лыжницу снес грузовик, психологи оказывают помощь ее партнерам

19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник, которая должна была в новом сезоне дебютировать в составе взрослой национальной сборной и принять участие в домашнем чемпионате мира — 2023, погибла в Норвегии под колесами грузовика. Трагедия произошла в тоннеле на дороге общего пользования во время тренировки Ханы на лыжероллерах. Водитель автомобиля уже находится под стражей, но не признает своей вины.

В Норвегии произошла трагедия –- 19-летняя лыжница Хана Мази Ямник погибла в ДТП, попав под колеса грузовика в тоннеле. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили на вертолете в университетскую больницу города Ставангер, но спасти ей жизнь врачам не удалось.

Спортсменка прилетела в Норвегию в составе сборной Словении и приняла участие в спортивном фестивале «Блинк», после чего осталась в северной стране, чтобы потренироваться под руководством тренера своей сборной — знаменитого норвежского лыжника Ола Вигена Хеттестада.

Утром 11 августа она работала сама на дороге общего пользования недалеко от городка Саннес, но, заехав в тоннель, столкнулась с грузовиком, что привело к трагическому исходу.

Водитель автомобиля был сразу задержан полицейскими, однако своей вины в халатном вождении не признал. У него были взяты анализы крови на наличие в ней алкоголя или наркотиков, но результаты на данный момент общественности неизвестны.

«Он очень тяжело переживает случившееся и постоянно думает о девушке, которая потеряла свою жизнь, а также о тех, кто остался в живых и о ком он должен заботиться дальше», — подчеркнул в комментарии для прессы адвокат обвиняемого.

Кроме того, он рассказал об участии в случившемся еще одного автомобиля, который и закрыл обзор девушке, что привело к роковым последствиям. При этом водитель второго транспортного средства уже также найден и допрошен полицейскими.

«Хана, ты навсегда останется в нашей памяти. Нам будет тебя очень не хватать», — говорится в официальном заявлении Словенской лыжной федерации. При этом сообщается, что с другими членами сборной Словении в связи со случившимся уже работают психологи.

«У меня защемило сердце, когда я узнала, что случилось, и вспомнила, сколько сама провела тренировок на дорогах общего пользования. Произошедшее — невероятная трагедия.

Сочувствую товарищам Ханы по команде, ее тренерам и сервисерам, а также семье и всем, кто ее окружал», — сказала четырехкратная норвежская олимпийская чемпионка Тереза Йохауг.

Высказался и другой титулованный лыжник этой страны Эмиль Иверсен, являющийся четырехкратным чемпионом мира: «Ужасная история. Так бессмысленно и незаслуженно. Страшный тревожный звонок для всех, кто тренируется на оживленных дорогах».

А известный комментатор норвежского телеканала NRK Андреас Стабрун назвал ее смерть «ужасной».

«Невероятно трагично, что жизнь молодой девушки оборвалась таким образом, — сказал комментатор в беседе с изданием Dagbladet. — Эта смерть совершенно ужасна, и невозможно представить, что чувствуют сейчас ближайшие родственники Ханы. Эта трагедия вызвала большой шок у всех, кто любит кататься на лыжах».

Хана Мазе Ямник была перспективной спортсменкой. Этот сезон был бы для нее первым на взрослом уровне, а домашний чемпионат мира в Планице — 2023 должен был стать венцом дебютного сезона. «Нет ничего страшнее смерти ребенка»: трагически погиб юный хоккеист СКА 14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков погиб после попадания шайбы в грудь на тренировке... 12 августа 17:53

На юниорском чемпионате мира — 2021 в Финляндии Ямник заняла 12-е место в 5-километровом забеге, а также участвовала в ЮЧМ-2022 в Норвегии. При этом на счету спортсменки была победа в 10-километровой гонке на чемпионате мира среди юниоров по лыжероллерам.

Все норвежские СМИ полны соболезнований от известных людей в адрес близких спортсменки и сборной Словении, и при этом главным лейтмотивом публикаций является степень опасности таких тренировок на дорогах общего пользования, которые нередко приводят к трагедиям.

Немало таких случаев происходит и в России. Осенью 2021 года в дождливую погоду во время утреннего кросса грузовик насмерть сбил на обочине в Хабаровске призера юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Руслана Захарова. При этом на исход повлияло еще и то, что спортсмен двигался по обочине попутного, а не встречного направления, как должен был по правилам. В результате он просто не видел двигавшийся сзади автомобиль.

А пять лет назад в Сочи погиб в результате ДТП член национальной команды России по маунтинбайку Антон Гоголев, который направлялся на велосипеде на тренировку, но был сбит перестраивавшимся на большой скорости автомобилем.