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Спорт

Хачанов сражается с крепким американцем на турнире в США. LIVE

Теннис. «Мастерс». Цинциннати. 1-й круг. Хачанов (Россия) — Корда (США). ОНЛАЙН

В матче 1-го круга «Мастерса» в Цинциннати россиянин Карен Хачанов играет с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
03:05

И подачей же завершает гейм — 3:1.

03:04

Еще одна отменная подача — 40:15.

03:04

Очко с подачи в пользу чешского американца — 30:15.

03:04

Корда решил укоротить в розыгрыше и не перебросил сетку — 15:15.

03:03

Убедительно начинает свою подачу Корда — 15:0.

03:01

Легкий гейм в пользу Хачанова — 2:1. Но соперник взял первый сет и во втором ведет с брейком.

03:00

Корда атаковал после приема, но сам в итоге и ошибся — 40:0.

03:00

Здесь принял в корт Корда, но Хачанов забил смэшем от сетки вторым ударом — 30:0.

03:00

Очко с подачи у Хачанова — 15:0.

02:59

Успешный серв энд воллей от Корды — 2:0.

02:59

В равном розыгрыше Себастьян попал в самую заднюю линию, и Карен ответил в сетку — больше.

02:58

Затяжной розыгрыш, в котором Хачанов не допустил ошибки, а сам дождался ее от соперника — 40:40.

02:57

А вот сейчас дал, забивая виннер форхендом в открытый угол корта — 40:30.

02:56

Прием мощной подачи только отсрочил для Карена поражение в розыгрыше. Себастьян не дал слабины — 40:15.

02:56

Двойная ошибка — 30:15.

02:56

И еще — 30:0.

02:55

Очко с подачи — 15:0.

02:55

Какой приемище на вылет — 1:0. Корда сразу повел с брейком!

02:54

В обмене точными ударами по линии Корда оказался лучше и в итоге Хачанов ответил коротко, американец добежал и забил у сетки — меньше, снова брейк-пойнт.

02:53

Сорвал форхенд Карен в розыгрыше со второй подачи — ровно.

02:53

Прием в аут по длине — больше.

02:52

Подачей загнал Корду в оборону Карен и закончил смэшем у сетки — 40:40.

02:52

Хороший розыгрыш, в котором россиянин в итоге нашел возможность пойти к сетке и закрыть ее — 30:40, теперь второй брейк-пойнт.

02:51

Двойная ошибка в такой момент! 15:40 — двойной брейк-пойнт у Себастьяна.

02:50

Вот тут Карен все сделал классно — 15:30.

02:50

Прием второй подачи на вылет — 0:30.

02:49

Хачанов вышел на подачу, но Корда агрессивно принял, и россиянин не попал вторым ударом — 0:15.

02:47

Сериями из трех геймов выигрывали соперники в первом сете. Корда начал и закончил. Но борьбе в каждом гейме идет!

02:46

В розыгрыше Хачанов невынужденно слишком сильно бьет бэкхендом — 6:3. Корда выигрывает первую партию.

02:46

Эйс — 40:30, сет-пойнт у Корды!

-2:45

С трудом принял Карен, но дальше розыгрыш был его, а россиянин взял и не попал — 30:30.

02:45

Еще очко за продолжающим сражаться Кареном — 15:30.

02:44

Хачанов провел отличный розыгрыш — 15:15.

02:43

К сетке пошел Хачанов со второй подачи американца, но Корда все сделал красиво и в итоге обвел — 15:0.

02:42

Корда агрессивно принимает вторую подачу под бэкхенд, и Хачанов не поднимает над сеткой — 5:3. Корда вновьб впереди с брейком и выходит подавать на сет!

02:42

Отличная подача — 15:40, еще два брейк-пойнта.

02:41

Корда опять мегаагрессивно принимает вторую подачу и дальше легко забивает с лета от сетки — 0:40, тройной брейк-пойнт у американца.

02:41

Аут у Карена атакующим форхендом в угол корта после приема соперника — 0:30.

02:40

Хачанов на подаче. Корда принимает вторую на вылет — 0:15.

02:38

Все было в руках Карена, но, подготовив решающую атаку, он не попал с хафкорта по длине — 4:3.

02:37

Аут по длине у Карена в розыгрыше — 40:0.

02:7

Невынужденная ошибка Хачанова — в сетку пробил. 30:0.

02:37

Корда идет вперед со второй подачи и в итоге забивает смэш, не давая перекинуть себя — 15:0.

02:35

Аут с приема — 3:3. Упорный матч.

02:35

Не выдержал американец долгого обмена ударами — 40:30.

02:34

Теперь аут по длине от россиянина — 30:30.

02:34

И снова Хачанов хорош — 30:15.

02:33

Карен классно пробивает в затяжном розыгрыше со второй подачи — 15:15.

02:32

Хачанов вышел на подачу и не попал первым мячом. А со второго Корда очень неудобно принял, в итоге вышел к сетке и закрыл ее — 0:15.

02:29

Первая не прошла, затем переподача, дальше розыгрыш с иницативой Хачанова, и в итоге Корда не попадает по длине — 3:2. Обратный брейк сделал россиянин, выправив ситуацию.

02:28

Американец был в атаке и играл уже наверняка с бэкхенда с хафкорта, но трос положил мяч максимально удобно для Хачанова, и тот забил — меньше, брейк-пойнт.

02:28

Завязывает Хачанов розыгрыш со второй подачи, и в размене сильными форхендами Корда не попадает по длине — 40:40.

02:27

И еще очко с подачи — 40:30.

02:27

А теперь эйс в центр корта — 30:30.

0:26

Косой эйс от Корды — 15:30.

02:26

Аут у Корды по длине после приема Карена — 0:30.

02:25

Хачанов агрессивен на приеме, и вскоре соперник пробивает в розыгрыше в сетку — 0:15.

02:25

Еще очко с подачи — 3:1.

02:25

Прием в аут по ширине — больше.

02:24

Ох, из какого сложного положения выбрался Хачанов и в итоге обвел свечкой! Корда догнал мяч, но твинером запустил мимо корта — 40:40.

02:23

Давит американец со второй подачи Карена, и Хачанов срывает форхенд — 30:40, брейк-пойнт.

02:22

Не прошла первая. Вторую Корда принял очень глубоко, но вскоре уже не попал по длине — 30:30.

02:22

Корда идет вперед и выигрывает очко ударом с лета — 15:30.

02:21

А вот теперь сам Хачанов после приема мажет — 15:15.

02:21

Прием в аут по длине у Корды — 15:0.

02:9

И еще эйс — 3:0. Половину пути к выигранному первому сету Корда уже преодолел.

02:19

Эйс — больше.

02:18

Очень глубоко принял Хачанов, но Корда справился, а вскоре сам ударил в заднюю линию, и россиянин ответил в аут по длине — ровно.

02:17

Хачанов в розыгрыше выходит вперед и полностью закрывает сетку — меньше, брейк-пойнт.

02:16

В атаке с хафкорта в трос попадает американец, а дальше мяч приземляется в аут — 40:40.

02:15

Опять вторая подача Корды, розыгрыш, и именно Себастьян не перебивает сетку — 40:30.

02:15

Шикарный прием второй подачи от россиянина — 40:15.

02:14

Прием второй подачи в аут по длине — 40:0.

02:14

Прием в аут, хотя обвел Хачанов рванувшего с подачи к сетке оппонента — 30:0.

02:13

Агрессивно принимает второй мяч Хачанов, много атакует, заставляет соперника бегать по корту, но Корда все достает, и в итоге Карен бьет в сетку — 15:0.

02:12

И ошибка Карена дает его оппоненту первый в матче брейк — 2:0.

02:12

Опять брак на первой подачи у россиянина, а американец не прощает в розыгрыше со второй — меньше, второй брейк-пойнт.

02:11

Прием в сетку — ровно.

02:11

Прошла первая, но Корда зацепился, и шикарный розыгрыш выдали соперники. Давил сначала россиянин, но игра быстро выровнялась, и в итоге результативной оказалась атака чеха — меньше, брейк-пойнт.

02:10

Двойная ошибка снова — 40:40.

02:09

Корда попробовал атаковать со второй подачи, но быстро попал в сетку — 40:30.

02:09

Прием второй подачи в коридор — 30:30.

02:08

Опять не прошел первый мяч. В розыгрыше на второй подаче мяч попал в трос, что смягчило удар Корды. Хачанов атаковал, но соперник выбрался и сам все классно сделал — 15:30.

02:07

Двойная ошибка — 15:15.

02:07

Хачанов на подаче и первым мячом сразу берет очко — 15:0.

02:06

С первой подачи Корда провел образцовую атакующую комбинацию и завершил ее ударом на вылет от сетки с лета — 1:0.

02:005

С трудом принял подачу россиянин, потом угадал направление атаки вторым ударом, но отбил в аут по длине — больше.

02:04

Старался разнообразно действовать американец в розыгрыше со второй подачи, но и Карен был хорош, а в итоге Корда не попал в корт — ровно.

02:04

Хачанов пошел в атаку со второй подачи соперника, но сам ошибся после глубокого удара Корды — больше.

02:03

А теперь все было точно наоборот — 40:40.

02:02

Поглубже сыграл Корда, и Хачанов ответил в аут по длине — 40:30.

02:02

Себастьян пошел вперед, но угодил в сетку — 30:30.

02:02

Вторым ударом после приема Хачанова Корда забил виннер с форхенда в угол. Карен не угадал — 30:15.

02:01

А вот тут прекрасный удар на вылет от американца — 15:15.

02:00

В розыгрыше со второй подачи Корда довольно быстро не попал в корт — 0:15.

01:58

Первым в матче подавать будет Себастьян Корда.

01:55

Победитель сегодняшнего матча выйдет на победителя противостояния итальянца Маттео Берреттини, 15-й ракетки мира, с американцем Фрэнсисом Тиафо, 25-й в рейтинге.

01:50

Хачанов и Корда играли между собой один раз. В 1/8 финала на «Уимблдоне»-2021 Карен победил в драматичнейшем и супернапряженном матче — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Там чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону. Никто не мог дожать, но в концовке пятой партии нервы крепче оказались у россиянина. И это не дежурные слова. Хачанов во многом тогда победил за счет психологии. Сегодня будет их вторая встреча.

01:45

Наш поединок начнется примерно через десять минут. Пока же отметим, что Карен Хачанов сейчас занимает 30-е место в рейтинге АТР, Себастьян Корда — 52-й. Соперник нашего теннисиста является сыном знаменитого чеха Петера Корды, блиставшего в 90-е. Но при этом Себастьян представляет США.

01:40

Наш матч пойдет четвертым запуском на так называемом «Третьем стадионе» теннисного комплекса в Цинциннати. Только что завершился матч третьего запуска, в котором россиянка Екатерина Александрова, 27-я ракетка мира, в двух партиях совершенно шедеврально переиграла 14-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 7:5. Но дело не в счете, а в том, как развивались события. Фернандес в первой партии вела со счетом 3:0, а во второй — 5:1. И все равно обе проиграла.

01:35

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Карен Хачанов сыграет с Себастьяном Кордой в 1-м туре «Мастерса» в Цинциннати.

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