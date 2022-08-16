Хачанов сражается с крепким американцем на турнире в США. LIVE

Затяжной розыгрыш, в котором Хачанов не допустил ошибки, а сам дождался ее от соперника — 40:40.
Прием мощной подачи только отсрочил для Карена поражение в розыгрыше. Себастьян не дал слабины — 40:15.
В обмене точными ударами по линии Корда оказался лучше и в итоге Хачанов ответил коротко, американец добежал и забил у сетки — меньше, снова брейк-пойнт.
Хороший розыгрыш, в котором россиянин в итоге нашел возможность пойти к сетке и закрыть ее — 30:40, теперь второй брейк-пойнт.
Хачанов вышел на подачу, но Корда агрессивно принял, и россиянин не попал вторым ударом — 0:15.
Сериями из трех геймов выигрывали соперники в первом сете. Корда начал и закончил. Но борьбе в каждом гейме идет!
В розыгрыше Хачанов невынужденно слишком сильно бьет бэкхендом — 6:3. Корда выигрывает первую партию.
К сетке пошел Хачанов со второй подачи американца, но Корда все сделал красиво и в итоге обвел — 15:0.
Корда агрессивно принимает вторую подачу под бэкхенд, и Хачанов не поднимает над сеткой — 5:3. Корда вновьб впереди с брейком и выходит подавать на сет!
Корда опять мегаагрессивно принимает вторую подачу и дальше легко забивает с лета от сетки — 0:40, тройной брейк-пойнт у американца.
Все было в руках Карена, но, подготовив решающую атаку, он не попал с хафкорта по длине — 4:3.
Хачанов вышел на подачу и не попал первым мячом. А со второго Корда очень неудобно принял, в итоге вышел к сетке и закрыл ее — 0:15.
Первая не прошла, затем переподача, дальше розыгрыш с иницативой Хачанова, и в итоге Корда не попадает по длине — 3:2. Обратный брейк сделал россиянин, выправив ситуацию.
Американец был в атаке и играл уже наверняка с бэкхенда с хафкорта, но трос положил мяч максимально удобно для Хачанова, и тот забил — меньше, брейк-пойнт.
Завязывает Хачанов розыгрыш со второй подачи, и в размене сильными форхендами Корда не попадает по длине — 40:40.
Ох, из какого сложного положения выбрался Хачанов и в итоге обвел свечкой! Корда догнал мяч, но твинером запустил мимо корта — 40:40.
Очень глубоко принял Хачанов, но Корда справился, а вскоре сам ударил в заднюю линию, и россиянин ответил в аут по длине — ровно.
Агрессивно принимает второй мяч Хачанов, много атакует, заставляет соперника бегать по корту, но Корда все достает, и в итоге Карен бьет в сетку — 15:0.
Опять брак на первой подачи у россиянина, а американец не прощает в розыгрыше со второй — меньше, второй брейк-пойнт.
Прошла первая, но Корда зацепился, и шикарный розыгрыш выдали соперники. Давил сначала россиянин, но игра быстро выровнялась, и в итоге результативной оказалась атака чеха — меньше, брейк-пойнт.
Опять не прошел первый мяч. В розыгрыше на второй подаче мяч попал в трос, что смягчило удар Корды. Хачанов атаковал, но соперник выбрался и сам все классно сделал — 15:30.
С первой подачи Корда провел образцовую атакующую комбинацию и завершил ее ударом на вылет от сетки с лета — 1:0.
С трудом принял подачу россиянин, потом угадал направление атаки вторым ударом, но отбил в аут по длине — больше.
Старался разнообразно действовать американец в розыгрыше со второй подачи, но и Карен был хорош, а в итоге Корда не попал в корт — ровно.
Хачанов пошел в атаку со второй подачи соперника, но сам ошибся после глубокого удара Корды — больше.
Вторым ударом после приема Хачанова Корда забил виннер с форхенда в угол. Карен не угадал — 30:15.
Победитель сегодняшнего матча выйдет на победителя противостояния итальянца Маттео Берреттини, 15-й ракетки мира, с американцем Фрэнсисом Тиафо, 25-й в рейтинге.
Хачанов и Корда играли между собой один раз. В 1/8 финала на «Уимблдоне»-2021 Карен победил в драматичнейшем и супернапряженном матче — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Там чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону. Никто не мог дожать, но в концовке пятой партии нервы крепче оказались у россиянина. И это не дежурные слова. Хачанов во многом тогда победил за счет психологии. Сегодня будет их вторая встреча.
Наш поединок начнется примерно через десять минут. Пока же отметим, что Карен Хачанов сейчас занимает 30-е место в рейтинге АТР, Себастьян Корда — 52-й. Соперник нашего теннисиста является сыном знаменитого чеха Петера Корды, блиставшего в 90-е. Но при этом Себастьян представляет США.
Наш матч пойдет четвертым запуском на так называемом «Третьем стадионе» теннисного комплекса в Цинциннати. Только что завершился матч третьего запуска, в котором россиянка Екатерина Александрова, 27-я ракетка мира, в двух партиях совершенно шедеврально переиграла 14-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 7:5. Но дело не в счете, а в том, как развивались события. Фернандес в первой партии вела со счетом 3:0, а во второй — 5:1. И все равно обе проиграла.