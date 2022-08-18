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Спорт

Тутберидзе против Плющенко: таланты лучших академий России выступают на контрольных прокатах. LIVE

Фигурное катание. Сезон-2022/23. Контрольные прокаты. Юниорки. ОНЛАЙН

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Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко

Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко

РИА Новости
В Москве стартуют юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. Во второй сессии на лед выйдут сильнейшие юниорки академий под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:05

На тренировках Двоеглазова уже исполнят четверные флип и лутц, но в короткой их делать нельзя. Впрочем, и так прокат очень-очень солидный. Прыжки отличает высота, все на хорошей скорости. Ну и без ошибок почти. Только оступилась в концовке, и сама очень недовольна.

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18:02

А теперь на льду Алиса Двоеглазова. Москвичка из «Самбо-70», занимающаяся у Этери Тутберидзе, которой сегодня тут нет. Зато есть Сергей Дудаков.

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18:01

Козырем спортсменки является высокая компонентность проката, и сегодня она это в полной мере продемонстрировала. Очень красивое катание, чистое к тому же. Блестяще!

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17:57

Мария Захарова открывает последнюю группу участниц на катке в Новогорске. Она из «Самбо-70» и «Хрустального».

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17:52

Ну а сейчас у нас девушки из третьей разминки готовятся.

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17:51

Быстрая программа, скорость впечатляет. Все было довольно чисто, кроме одного падения, пока есть куда расти, но это приятно смотреть.

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17:47

Закрывает вторую разминку петербурженка Надежда Понтелеенко. Ей 13 лет.

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17:46

Как будто сглазил. Случилось в этом прокате падение в концовке. Хотя до него все тоже было образцово, а прыжки порадовали амплитудностью. Сама расстроилась.

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17:43

Следом свою программу показывает Елизавета Лабутина из Свердловской области. 13-летняя спортсменка.

17:42

Череда чистых и очень солидных прокатов продолжается. Вот и Алина Горбачева без помарок справилась со всеми своими элементами. Пока никто не ошибается особо. Даже удивительно. Двойной аксель был очень солидный. Из минусов разве что касакад 3-2, а не 3-3.

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17:38

Алина Горбачева, которой уже исполнилось 15 лет, на льду.

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17:38

Пока все-таки аксель был двойным, но при этом весь прокат вышел образцово чистым, стильным и с драмой, которая была очень в тему!

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17:34

Ну а теперь выступает юная звездочка из «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина. Ждем тройной аксель от нее сегодня?

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17:33

Очень сильная фигуристка, которая собирается в этом сезоне чуть ли не четверной лутц прыгнуть. В короткой программе, конечно, нельзя, но и без ультра-си это очень приличное выступление.

17:30

Выступления здесь открывает Елизавета Куликова. Москвичка из ЦСКА, перешедшая перед этим сезоном в группу Светланы Соколовской.

17:24

Ну а теперь начинается разминка второй группы.

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17:23

Двойной аксель отлично выполнила. И очень хорошо справилась с каскадом 3 лутц + 3 риттбергер. Вообще никаких видимых ошибок и помарок не допустила. И, пожалуй, было более взрослое катание, чем у выступивших до этого.

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17:19

Анастасия Зинина из Москвы закрывает выступления первой группы участниц.

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17:19

Нежная композиция, соответствующий прокат. Не все было прямо идеально по технике, но все равно очень прилично выступила.

17:15

Следующе выступает москвичка Мария Гордеева.

17:14

Тоже приличный и яркий прокат под соответствующую музыку. Яметова очень быстро катается и все делает на хорошей скорости. Была ошибочка на приземлении на одном из прыжков.

17:10

Теперь на льду Вероника Яметова из Екатеринбурга.

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17:09

Очень бодрое начало от Титовой. Никаких ошибок, очень чистый прокат. Двойной аксель, тройной риттбергер и каскад 3 лутц + 3 тулуп прыгнула уверенно. Ну и все остальное было сделано красиво.

17:06

Прокаты открывает Софья Титова. Она представляет «Ангелы Плющенко».

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17:00

Первая группа участниц вышла на разминку.

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16:55

Напомним, российские спортсмены в этом сезоне отстранены от международных соревнований. Но остаются еще внутренние старты, и конкуренция тут будет очень серьезная! Так что сегодняшние прокаты — событие важное.

16:50

Лед уже готов к началу, ждем на нем первую группу спортсменок.

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16:45

Добрый день! Сегодня на лед выйдут сильнейшие юниорки академий под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко и исполнят свои короткие программы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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