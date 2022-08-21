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Спорт

Отомстить спустя семь лет: Эдвардс бьется с Усманом на турнире UFC 278. LIVE

Смешанные единоборства. UFC 278. Камару Усман — Леон Эдвардс. ОНЛАЙН

На турнире UFC 278 действующий чемпион промоушена Камару Усман встречается с Леоном Эдвардсом. Спортсмены уже выясняли отношения в 2015 году. Тогда Усман одолел своего соперника единогласным решением судей. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вечера.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6:01

На очереди очень интригующее противостояние: бразилец Жозе Алдо готовится подраться с грузином Мерабом Двалишвили.

5:49

Бой остановлен! Пудилова быстро захватила инициативу в партере и после нескольких неудачных попыток выйти на удушающий смогла найти возможность для ударов. Рефери Херб Дин не дал ей завершить серию мощных ударов локтями, остановив поединок — Пудилова побеждает техническим нокаутом!

5:43

Девушки в клетке — завершен первый раунд, и практически весь он прошел в борьбе в партере и в стойке. Пока явное преимущество за Пудиловой.

5:32

Впереди женский поединок: китаянка У Янань против Люси Пудиловой из Чехии.

5:26

Вот так дела! Чуть больше минуты прошло, а бой уже завершен! Педро провел левый боковой и апперкот, затем пробил ногой в корпус, и Хансакер присел на настил. Этой доли секунды австралийцу хватило для того, чтобы коршуном налететь на соперника и забить его. Рефери Майк Белтран остановил бой. Технический нокаут!

5:25

Начали Хансакер и Педро!

5:10

Только что завершились бои предварительного карда и начинается кард основной. Он открывается поединком американца Гарри Хансакера и австралийца Тайсона Педро.

5:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию турнир UFC 278. В главном бою вечера встретятся Камару Усман и Леон Эдвардс.

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