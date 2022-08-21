Отомстить спустя семь лет: Эдвардс бьется с Усманом на турнире UFC 278. LIVE

На очереди очень интригующее противостояние: бразилец Жозе Алдо готовится подраться с грузином Мерабом Двалишвили.
Бой остановлен! Пудилова быстро захватила инициативу в партере и после нескольких неудачных попыток выйти на удушающий смогла найти возможность для ударов. Рефери Херб Дин не дал ей завершить серию мощных ударов локтями, остановив поединок — Пудилова побеждает техническим нокаутом!
Девушки в клетке — завершен первый раунд, и практически весь он прошел в борьбе в партере и в стойке. Пока явное преимущество за Пудиловой.
Вот так дела! Чуть больше минуты прошло, а бой уже завершен! Педро провел левый боковой и апперкот, затем пробил ногой в корпус, и Хансакер присел на настил. Этой доли секунды австралийцу хватило для того, чтобы коршуном налететь на соперника и забить его. Рефери Майк Белтран остановил бой. Технический нокаут!
Только что завершились бои предварительного карда и начинается кард основной. Он открывается поединком американца Гарри Хансакера и австралийца Тайсона Педро.