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Спорт

Черчесов против Головина: жеребьевка группового раунда Лиги Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Церемония проведения жеребьевки. ОНЛАЙН

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Global Look Press
Сегодня в Стамбуле проходит церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:40

А мы с вами пока что не прощаемся, через 20 минут стартует жеребьевка группового этапа Лиги конференций.

14:35

Итак, подводим итоги! Наиболее интересной для российских болельщиков оказалась группа Н, где «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова сыграет против «Монако» с Александром Головиным в составе.

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14:34

Группа G: «Нант».

14:33

Группа Н: «Трабзонспор».

14:33

Группа F: «Штурм».

14:32

Группа D: «Юнион».

14:32

Группа С: ХИК.

14:31

Группа Е: «Омония».

14:31

Группа В: «Ларнака».

14:30

Группа А: «Цюрих».

14:30

И - четвертая корзина!

14:29

Группа Н: «Ференцварош».

14:29

Группа G: «Фрайбург».

14:29

Группа D: «Унион Берлин».

14:28

Группа F: «Митьюлланд».

14:28

Группа Е: «Шериф».

14:27

Группа С: «Бетис».

14:27

Группа В: «Фенербахче».

14:26

Группа А: «Буде-Глимт».

14:26

Третья корзина!

14:25

Группа Н: «Монако». Половина жеребьевки пройдена!

14:25

Группа G: «Карабах».

14:24

Группа F: «Фейеноорд».

14:24

Группа Е: «Реал Сосьедад».

14:24

Группа D: «Мальме».

14:23

Группа С: «Лудогорец».

14:23

Группа В: «Ренн».

14:22

Группа А: «ПСВ Эйндховен».

14:22

Вторая корзина!

14:22

Группа Н: «Црвена Звезда». Команды из первой корзины распределены.

14:21

Группа G: «Олимпиакос».

14:21

Группа F: «Лацио».

14:20

Группа D: «Брага».

14:20

Группа Е: «Манчестер Юнайтед».

14:19

Группа С: «Рома».

14:19

Группа В: «Динамо» (Киев).

14:18

Группа А: «Арсенал».

14:18

Поехали!

14:15

Напоминаем, как выглядят корзины на этой жеребьевке.

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14:10

Добрый день! Мы приветствуем вас на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23!

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