Черчесов против Головина: жеребьевка группового раунда Лиги Европы. LIVE

Сегодня в Стамбуле проходит церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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14:40
А мы с вами пока что не прощаемся, через 20 минут стартует жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
14:35
Итак, подводим итоги! Наиболее интересной для российских болельщиков оказалась группа Н, где «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова сыграет против «Монако» с Александром Головиным в составе.
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100%
14:34
Группа G: «Нант».
14:33
Группа Н: «Трабзонспор».
14:33
Группа F: «Штурм».
14:32
Группа D: «Юнион».
14:32
Группа С: ХИК.
14:31
Группа Е: «Омония».
14:31
Группа В: «Ларнака».
14:30
Группа А: «Цюрих».
14:30
И - четвертая корзина!
14:29
Группа Н: «Ференцварош».
14:29
Группа G: «Фрайбург».
14:29
Группа D: «Унион Берлин».
14:28
Группа F: «Митьюлланд».
14:28
Группа Е: «Шериф».
14:27
Группа С: «Бетис».
14:27
Группа В: «Фенербахче».
14:26
Группа А: «Буде-Глимт».
14:26
Третья корзина!
14:25
Группа Н: «Монако». Половина жеребьевки пройдена!
14:25
Группа G: «Карабах».
14:24
Группа F: «Фейеноорд».
14:24
Группа Е: «Реал Сосьедад».
14:24
Группа D: «Мальме».
14:23
Группа С: «Лудогорец».
14:23
Группа В: «Ренн».
14:22
Группа А: «ПСВ Эйндховен».
14:22
Вторая корзина!
14:22
Группа Н: «Црвена Звезда». Команды из первой корзины распределены.
14:21
Группа G: «Олимпиакос».
14:21
Группа F: «Лацио».
14:20
Группа D: «Брага».
14:20
Группа Е: «Манчестер Юнайтед».
14:19
Группа С: «Рома».
14:19
Группа В: «Динамо» (Киев).
14:18
Группа А: «Арсенал».
14:18
Поехали!
14:15
Напоминаем, как выглядят корзины на этой жеребьевке.
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100%
14:10
Добрый день! Мы приветствуем вас на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23!
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