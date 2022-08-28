Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В автопробеге элитных авто в Москве должны были принять... 15:51
Водители подрались на глазах у инспекторов ДПС... 15:51
Психологи выяснили, что люди лучше воспринимают вертикально записанные... 15:48
Ольховский оценил шансы Касаткиной на победу в US Open 15:48
Очевидец назвала «одержимой» женщину, которая отобрала у инвалида... 15:46
В Рязанской области удалось локализовать лесные пожары 15:42
Тайвань сообщил о появлении в регионе китайских военных... 15:42
Минобороны Израиля предотвратило попытки контрабанды пистолетов и... 15:40
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил факт утечки данных части... 15:38
Клава Кока похвалилась купленной в 24 года квартирой... 15:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Ферстаппен идет за победой: Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. LIVE

Автоспорт. «Формула-1». Этап Гран-при в Бельгии. ОНЛАЙН

В Бельгии проходит очередной этап Гран-при «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:55

Отметим, что в «Альфа Таури» решили заменить силовую установку на машине Юки Цуноды. Для этого пришлось нарушить режим закрытого парка, и пилоту придется стартовать с питлейна. Учитывая, что изначально он должен был начинать гонку с 13-й позиции, все, кто был после него, поднялись на позицию. Так, Макс Ферстаппен стартует 14-м, а Шарль Леклер — 15-м. Вот как выглядит стартовая решетка.

1. Карлос Сайнс («Феррари»). 2. Серхио Перес («Ред Булл»). 3. Фернандо Алонсо («Альпин»). 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»). 5. Джордж Расселл («Мерседес»). 6. Алекс Албон («Уильямс»). 7. Даниэль Риккардо («Макларен»). 8. Пьер Гасли («Альфа Таури»). 9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»). 10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»). 11. Николас Латифи («Уильямс»). 12. Кевин Магнуссен («Хаас»). 13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»). 14. Макс Ферстаппен («Ред Булл»). 15. Шарль Леклер («Феррари»). 16. Эстебан Окон («Альпин»). 17. Ландо Норрис («Макларен»). 18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»). 19. Мик Шумахер («Хаас»). 20. Юки Цунода («Альфа Таури»).

15:50

Гонка начнется в 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+