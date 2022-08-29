Медведев бьется с американцем Козловым на старте US Open. LIVE

В рамках 1-го круга US Open первая ракетка мира Даниил Медведев играет с американцем Стефаном Козловым, который занимает 110-е место в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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19:29
В сетку бьет Козлов, вновь ровно. Упорная борьба в этом гейме.
19:29
Медведев принимает в трос, мяч отлетает за пределы корта. Больше.
19:28
Точно в угол бьет россиянин, без шансов для соперника. Ровно.
19:27
Вновь долгий розыгрыш. Медведев укоротил вдоль боковой, Козлов успел достать, и Даниил следующим ударом пробил в сетку. Больше, к восторгу публики.
19:26
Стефан сам отдал очко, в безобидной ситуации сорвав удар за боковую. 40:40.
19:26
Хороший прием у Даниила, но Козлов блестяще укорачивает в ответ. 40:30.
19:25
Перехитрил Стефан соперника и мягко сбросил мяч вдоль боковой в противоход. Даниил дотянулся, но кроссом пробил в коридор. 30:30.
19:24
Аут по длине у Козлова, 15:30.
19:23
Долго разыгрывали этот мяч соперники, в итоге Козлов угодил в сетку. 15:15.
19:22
Медведев попадает в сетку, с трибун доносится чей-то одинокий восторженный вопль. Пора бы Даниилу уже начать заряжаться этой энергией. 15:0.
19:21
Смэшем с хафкорта Даня кладет мяч в пустой угол и не без приключений берет свою подачу. 1-1.
19:20
Стефан укорачивал от хафкорта и попал в сетку. 40:30.
Эффектно Козлов достал мяч из угла и отправил его точно под заднюю, Медведев не успел. 0:30.
19:18
Хотел Медведев мощно пробить от боковой в пустой угол, а попал в сетку. 0:15 на подаче Даниила.
19:17
Ах, обидно. За заднюю линию отправляет мяч Медведев и уступает первый гейм. Видимо, пока не разыгрался россиянин. 0-1.
19:16
Затяжной розыгрыш заканчивается попаданием Козлова в сетку. 40:30.
19:16
Двойную ошибку допускает Стефан, 40:15.
19:15
В сетку попадает первая ракетка мира, уже 40:0.
19:14
Неплохой розыгрыш провел Даниил, но в итоге ошибся по длине. Зрители бурно приветствуют его оплошность. 30:0.
19:14
Аут у Медведева на приеме. 15:0.
19:14
Поехали! Козлов на подаче!
19:10
Перед игрой шестикратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс в эфире ESPN оценила перспективы Даниила в этом матче. Она считает, что россиянин не покажет ничего принципиально нового, но, если только ему не помешает травма, он одержит уверенную победу.
19:09
Началась разминка!
19:05
Медведев выходит из подтрибунного помещения. Перед игрой показали отрывки из его пресс-конференции, на которой он, в частности, сказал, что у него особые отношения с американской публикой, которая всегда заряжает его победной энергией.
19:00
Немного задерживается старт, минут через 10 спортсмены должны выйти на разминку.
18:50
Начало матча запланировано на 19:00 мск.
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев стартует на US Open матчем против американца Стефана Козлова.
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