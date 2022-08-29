Медведев бьется с американцем Козловым на старте US Open. LIVE

19:10

Перед игрой шестикратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс в эфире ESPN оценила перспективы Даниила в этом матче. Она считает, что россиянин не покажет ничего принципиально нового, но, если только ему не помешает травма, он одержит уверенную победу.