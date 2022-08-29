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Спорт

Медведев бьется с американцем Козловым на старте US Open. LIVE

Теннис. US Open. 1-й круг. Медведев (Россия) — Козлов (США). ОНЛАЙН

В рамках 1-го круга US Open первая ракетка мира Даниил Медведев играет с американцем Стефаном Козловым, который занимает 110-е место в рейтинге ATP. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:29

В сетку бьет Козлов, вновь ровно. Упорная борьба в этом гейме.

19:29

Медведев принимает в трос, мяч отлетает за пределы корта. Больше.

19:28

Точно в угол бьет россиянин, без шансов для соперника. Ровно.

19:27

Вновь долгий розыгрыш. Медведев укоротил вдоль боковой, Козлов успел достать, и Даниил следующим ударом пробил в сетку. Больше, к восторгу публики.

19:26

Стефан сам отдал очко, в безобидной ситуации сорвав удар за боковую. 40:40.

19:26

Хороший прием у Даниила, но Козлов блестяще укорачивает в ответ. 40:30.

19:25

Перехитрил Стефан соперника и мягко сбросил мяч вдоль боковой в противоход. Даниил дотянулся, но кроссом пробил в коридор. 30:30.

19:24

Аут по длине у Козлова, 15:30.

19:23

Долго разыгрывали этот мяч соперники, в итоге Козлов угодил в сетку. 15:15.

19:22

Медведев попадает в сетку, с трибун доносится чей-то одинокий восторженный вопль. Пора бы Даниилу уже начать заряжаться этой энергией. 15:0.

19:21

Смэшем с хафкорта Даня кладет мяч в пустой угол и не без приключений берет свою подачу. 1-1.

19:20

Стефан укорачивал от хафкорта и попал в сетку. 40:30.

19:20

Козлов кроссом бьет в коридор, 30:30.

19:19

Подачей навылет россиянин сглаживает ситуацию. 15:30.

19:19

Эффектно Козлов достал мяч из угла и отправил его точно под заднюю, Медведев не успел. 0:30.

19:18

Хотел Медведев мощно пробить от боковой в пустой угол, а попал в сетку. 0:15 на подаче Даниила.

19:17

Ах, обидно. За заднюю линию отправляет мяч Медведев и уступает первый гейм. Видимо, пока не разыгрался россиянин. 0-1.

19:16

Затяжной розыгрыш заканчивается попаданием Козлова в сетку. 40:30.

19:16

Двойную ошибку допускает Стефан, 40:15.

19:15

В сетку попадает первая ракетка мира, уже 40:0.

19:14

Неплохой розыгрыш провел Даниил, но в итоге ошибся по длине. Зрители бурно приветствуют его оплошность. 30:0.

19:14

Аут у Медведева на приеме. 15:0.

19:14

Поехали! Козлов на подаче!

19:10

Перед игрой шестикратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс в эфире ESPN оценила перспективы Даниила в этом матче. Она считает, что россиянин не покажет ничего принципиально нового, но, если только ему не помешает травма, он одержит уверенную победу.

19:09

Началась разминка!

19:05

Медведев выходит из подтрибунного помещения. Перед игрой показали отрывки из его пресс-конференции, на которой он, в частности, сказал, что у него особые отношения с американской публикой, которая всегда заряжает его победной энергией.

19:00

Немного задерживается старт, минут через 10 спортсмены должны выйти на разминку.

18:50

Начало матча запланировано на 19:00 мск.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев стартует на US Open матчем против американца Стефана Козлова.

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