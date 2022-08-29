Покорить Америку: Касаткина сражается с неуступчивой британкой на US Open. LIVE

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22:28
Опять не получается поднять мяч у британской теннисистки. В первом же гейме Касаткина зарабатывает двойной брейк-пойнт. 15:40.
22:10
Матч идет третьим запуском на 12-м корте и начнется после игры Каспера Рууда и Кайла Эдмунда. Начало игры с участием Касаткиной уже несколько раз откладывалось, и вот оно еще немного перенесено. На данный момент ожидается, что матч начнется в 22:30 мск.
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