Покорить Америку: Касаткина сражается с неуступчивой британкой на US Open. LIVE

22:10

Матч идет третьим запуском на 12-м корте и начнется после игры Каспера Рууда и Кайла Эдмунда. Начало игры с участием Касаткиной уже несколько раз откладывалось, и вот оно еще немного перенесено. На данный момент ожидается, что матч начнется в 22:30 мск.