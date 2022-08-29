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Спорт

Покорить Америку: Касаткина сражается с неуступчивой британкой на US Open. LIVE

Теннис. US Open. 1-й круг. Дарт (Великобритания) — Касаткина (Россия). ОНЛАЙН

В рамках 1-го круга US Open первая ракетка России Дарья Касаткина играет с британкой Хэрриет Дарт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:28

Опять не получается поднять мяч у британской теннисистки. В первом же гейме Касаткина зарабатывает двойной брейк-пойнт. 15:40.

22:27

Снова сетка у Дарт, 15:30.

22:27

Долгий розыгрыш. Пытается укоротить Хэрриет, но попадает в сетку. 15:15.

22:26

Под боковую бьет британка, 15:0.

22:25

Начинаем! Дарт подает!

22:20

Разминка началась.

22:13

Рууд и Эдмунд игру завершили, ждем матча Касаткиной в 22:25!

22:10

Матч идет третьим запуском на 12-м корте и начнется после игры Каспера Рууда и Кайла Эдмунда. Начало игры с участием Касаткиной уже несколько раз откладывалось, и вот оно еще немного перенесено. На данный момент ожидается, что матч начнется в 22:30 мск.

22:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Дарья Касаткина стартует на US Open матчем против британки Хэрриет Дарт.

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