«Абсолютный провал!» Хэмилтон взбесился после издевательского обгона Ферстаппена и проиграл гонку

17:30

Два «Мерседеса» чуть было не столкнулись! Рассел чуть не въехал в заднюю часть болида Хэмилтона.

«Не могу поверить в то, что происходит!» — возмущается Льюис действиями своего напарника. Британец просто в бешенстве.