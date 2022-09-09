Чуда не произошло: Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов, который впервые играл в полуфинале турниров серии «Большого шлема», пытался совершить невероятное и одолеть крепкого норвежца Каспера Рууда в полуфинале Открытого чемпионата США. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
01:20
Карен Хачанов сражался и боролся до конца, но Рууд был сегодня сильнее. Последний россиянин выбывает в полуфинале US Open, но вернется в топ-20. Рууд выходит в свой второй финал на «шлемах», точно обходит Рафу Надаля в рейтинге и будет как минимум вторым в понедельник. Если выиграет турнир, то точно будет первымю И точно будет первым, если сегодня Карлос Алькарас уступит Фрэнсису Тиафу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
01:14
Да как он опять все попал в линию, а потом укоротил на матч? 6:7 (5-7), 2:6, 7:5, 2:6 — РУУД В ФИНАЛЕ!
01:14
Хачанов атаковал со второй подачи, но в итоге не попал — 40:0. Тройной матч-пойнт!
01:13
Долгий розыгрыш, но в итоге аут по длине у Хачанова — 30:0. Два очка до победы Рууду.
01:13
Очко с подачи — 15:0.
01:11
Рууд сейчас будет подавать на выход в финал!
01:10
Первый в четвертом сете эйс Хачанова — 2:5.
01:10
Прием в сетку — 40:15.
01:09
Шикарный бэкхенд по линии от Карена — 30:15.
01:09
Прием в сетку — 15:15.
01:08
Да ладно, попал Рууд этой обводкой?! Фантастика! 0:15.
01:08
И простую довольно подачу не принимает Хачанов — 1:5. В одном гейме от финала норвежец!
01:07
Эйс — 40:30.
01:07
Прошла первая, и вторым ударом забил Каспер — 30:30.
01:0
Хачанов загнал соперника в глубокую оборону, но в итоге с хафкорта немного не попал по длине — 15:30.
01:06
И еще один розыгрыш за россиянином — 0:30.
01:05
Берет первое очко на подаче соперника Хачанов — 0:15.
01:03
Норвежец захватил инициативу и дожал — 1:4, уже с двумя брейками в четвертой партии ведет Каспер.
01:02
Трос опять против Хачанова — отправляет мяч после его удара в аут. Меньше — третий брейк-пойнт в гейме у Рууда.
01:01
Рууд загнал соперника в оборону, и Карен не справился — ровно.
01:01
Почти обвел Рууд Карена, но тот закрыл сетку — больше.
01:00
Прием в аут по длине — 40:40.
01:00
И опять нет первой подачи, однако Рууд вторую принимает в аут по длине — 30:40, второй брейк-пойнт.
00:59
Хачанов атаковал, но с форхенда по линии ударил в сетку — 15:40, снова два брейк-пойнта у норвежца.
00:58
Рууд попал, а Хачанов с хафкорта — нет. 15:30 — опасно.
00:58
Аут у россиянина — 15:15.
00:57
Рууд не попадает по длине с форхенда — 15:0.
00:57
Косой эйс — 1:3.
00:56
Аут по длине в обмене ударами у Карена — 40:15.
00:56
А теперь на приеме второй подачи срывает форхенд Хачанов — 30:15.
00:55
Срывает Рууд в простой ситуации бэкхенд — 15:15.
00:54
Не принимает Карен вторую подачу соперника по длине — 15:0.
00:52
Рууд принял, потом достал выигранный Кареном мяч, дальше Хачанов равный розыгрыш вновь превратил в свою атаку, но норвежец из обороны умудрился пробить виннер в заднюю линию! Как попал! 1:2 — Рууд повел в четвертом сете с брейком.
00:51
И вторым мячом сильно подал Карен, но в размене ударами попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рууда.
00:50
Мощно подал Карен, Рууд принял, Хачанов сыграл просто, но норвежец в ответ сорвал форхенд — 15:30.
00:49
Рууд мощно атаковал, Хачанов все доставал, но норвежец уверенно закрыл сетку — 0:30.
00:49
Выигрывает Рууд розыгрыш со второй подачи соперника — 0:15.
00:48
Нет приема — 1:1.
00:47
Очко с подачи — 40:15.
00:47
В сетку укоротил Рууд — 30:15.
00:46
И со второй подачи Рууд проатаковал в розыгрыше без шансов для Карена — 30:0.
00:45
Новыми мячами подает Рууд. Хачанов принял сложный мяч и классно побегал в обороне, но соперник все сделал четко — 15:0.
00:44
Нет первой подачи. Зато вторую норвежец принимает в аут по длине. 1:0 — сложнейший гейм удержал Хачанов!
00:44
Нет приема — больше.
00:43
Укоротил Хачанов после приема соперником второй подачи, но Рууд догнал и наказал — ровно.
00:43
Прием в сетку — больше.
00:42
Прием в аут по длине — ровно.
00:42
Еще одна ошибка Хачанова — меньше, еще один брейк-пойнт.
00:41
Вторая подача, но в обмене диагональными ударами Рууд дал с форхенда в сетку — ровно.
00:41
Опять необдуманно пошел Хачанов к сетке — меньше, брейк-пойнт.
00:40
Ах, после приема Рууда с форхенда по диагонали совсем чуть не попал Карен, пробивая виннер — 40:40.
00:39
Прекрасная обводка от Рууда, когда оба были у сетки — 40:30.
00:39
Прием в сетку — 40:15.
00:39
Ох, невероятный бэкхенд Хачанова по линии — 30:15.
00:38
Карен поймал кураж, но чуть перегусарствовал, а Рууд догнал и попал — 15:15.
00:37
Хачанов на подаче в начале четвертого сета. Загонял Рууда и забил с лета — 15:0.
00:36
После проигранной вдрызг второй партии Хачанов включился, смог, где было надо, потерпеть, нашел свой шанс и выиграл сет, сделав брейк в решающий момент! Нас ждет четвертая партия. Нельзя останавливаться, Карен!
00:34
Плохо принял Карен, неглубоко, а Рууд с форхенда, переводя по диагонали, попал в сетку! 7:5 — Хачанов отыграл один сет!
00:34
И первая подача в сетку!
00:33
Долгий розыгрыш, в котором Хачанов классно сработал форхендами, а Рууд в итоге справа ударил в коридор — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Карена!
00:33
Ух-ты! Двойная ошибка Рууда! Нервничает. 15:30.
00:32
Тут же активная игра норвежца в атаке приводит к смэшу — 15:15.
00:32
Хачанов выжимает удар в сетку со стороны Рууда — 0:15.
00:29
Рууд атаковал вторым ударом на второй подаче россиянина, но не попал по длине — 6:5, как минимум тай-брейк Хачанов себе обеспечил.
00:28
Пошел с косой подачи к сетке Хачанов, но не попал с лета в открытый корт по длине — 40:30.
00:27
Хитрющий и точнейший укороченный Хачанова! 40:15.
00:27
Заставляет в сетку пробить Рууда Карен — 30:15.
00:26
Проходит первая — 15:15.
00:26
Аут у Хачанова с форхенда — 0:15.
00:25
Прием в сетку — 5:5.
00:25
Аут у Каспера в розыгрыше со второй подачи — 40:15.
00:24
Очень неудачно вел розыгрыш норвежец, но достал все мячи, а Хачанов с лета сыграл в сетку — 40:0.
00:23
Атаковал вторую подачу соперника россиянин, но в итоге ударил в аут по длине — 30:0.
00:23
Эй Рууда — 15:0.
00:20
Вторая подача Хачанова. Прекрасный укороченный после приема. Рууд достает, но россиянин закрывает гейм под ноль ударом с лета — 5:4.
00:20
Эйс — 40:0.
00:19
Прием в сетку — 30:0.
00:19
Отменная подача Хачанова — 15:0.
00:19
Прием в сетку — 4:4.
00:18
Атаковал приемом второй подачи Хачанов, но попал в сетку — 40:15.
00:17
Вел розыгрыш Рууд, но решил сыграть аккуратным бэкхендом и умудрился не попасть по длине — 30:15.
00:17
Очко с подачи — 30:0.
00:17
И Рууд уверенно начинает свой гейм — 15:0.
00:14
И еще один — 4:3.
00:14
Эйсище — 40:0.
00:13
Очко с подачи — 30:0.
00:13
Хачанов тоже уверенно начинает подачу — 15:0.
00:12
Прием второго мяча в сетку — 3:3.
00:12
Еще одна суперподача — 40:15.
00:11
Эту подачу не принять — 30:15.
00:11
Блестящий розыгрыш с виннером от Хачанова — 15:15.
00:10
Рууд на подаче. Очень четкое начало — 15:0.
00:08
И тут же подачей закрыл гейм россиянин — 3:2.
00:08
Трос помог Рууду. Мяч неудобно отскочил, и Карен не попал в ответ — 40:15. Извинился норвежец.
00:08
Прием в аут по длине — 40:0.
00:07
Еще одна классная подача на вылет — 30:0.
00:07
Эйс Хачанова — 15:0.
00:06
Второй подачей дожимает Рууд гейм — 2:2.
00:05
Прием в аут по длине — больше.
00:05
Хачанов классно отоборонялся, и после его свечки Рууд, отступая назад, не попал смэшем — ровно.
00:03
Попал Рууд здорово — больше.
00:02
Рууд загонял соперника и все равно забил на вылет — 40:40.
00:02
Карен загнал соперника в оборону, и тот ошибся — 30:40, брейк-пойнт!
00:01
Рууд отлично подал вторым мячом, оказался в атаке и дожал, хотя Хачанов классно бился — 30:30.
00:01
Тут Рууд прекрасен в атаке — 15:30.
00:00
Хачанов глубоко принял вторую подачу, затем классно перевел по линии двуручным бэкхендом, и соперник, добежав, не попал по длине — 0:30.
23:59
В долгом розыгрыше на своей подаче Рууд пробивает в сетку — 0:15.
23:57
Рууд принял сложную подачу, но третьим ударом Хачанов забил. Причем виннер с форхенда. Налаживается? 2:1.
23:56
Пошел Хачанов с подачи к сетке, но не поднял — 40:15.
23:56
Пока все хорошо в этом гейме — 40:0.
23:55
Серв энд воллей в исполнении россиянина с виннером с лета — 30:0.
23:55
Косой эйс от Хачанова — 15:0.
23:55
Опять хорошая перестрелка, но короткая из-за виннера норвежца с форхенда — 1:1.
23:54
Хачанов героически оборонялся, даже угадал направление смэша и смог отбить, но вторым смэшем Рууд, конечно, решил вопрос — 40:0.
23:53
Эйс — 30:0.
23:53
Красивая игра от Рууда — 15:0.
23:51
Рууд принимает вторую подачу удобно для Карена, и тот забивает виннер — 1:0.
23:51
Шикарно Карен с лета играет у сетки — 40:15.
23:50
Ох, Хачанов шикарный виннер по боковой линии дал — 30:15.
23:50
Заставил Хачанов сыграть в сетку Рууда — 15:15.
23:49
Хачанов вышел на подачу в третьем сете. Сразу долгий розыгрыш, в котором россиянин вроде бы уже все сделал для победы, но в итоге нарвался на обводку по линии в противоход с бэкхенда — 0:15.
23:47
После нервной первой партии с обилием ошибок с обеих сторон Рууд резко прибавил, а Хачанов — нет. Даже сдал. Вот и разгром. Но матч еще не проигран. Впереди третий сет. Нужно цепляться Карену.
23:46
Задавил норвежец в атаке в розыгрыше со второй подачи — 2:6.
23:45
Форхендом снова бьет в аут по длине Хачанов — 40:0, тройной сет-пойнт у Рууда!
23:44
Еле принял Хачанов, и Каспер спокойно забил с лета от сетки — 30:0.
23:44
Отличная подача — 15:0.
23:42
Эйс второй подачей. Обманул соперника направлением — 2:5. Сет, конечно, спасти вряд ли удастся, но гейм на своей подаче выиграть было важно. А теперь Рууд будет подавать на партию.
23:41
Рууд атаковал со второй подачи Карена, но попал в сетку — больше.
23:41
Ну до чего же хорош норвежец. Виннер с бэкхенда вторым ударом — 40:40.
23:40
Укоротил Рууд в розыгрыше, но россиянин догнал и пробил в свободную часть корта — 40:30.
23:39
Ошибается Хачанов с форхенда, пробивая в сетку — 30:30.
23:39
Вот тут Карен все сделал прекрасно, хотя Рууд тащил и отвечал довольно неприятно — 30:15.
23:39
Двойная ошибка тут же — 15:15.
23:38
Отличная подача россиянина — 15:0.
23:37
Виннер вторым ударом после приема Хачанова — 1:5.
23:37
Нет приема — 40:0.
23:36
Просто потрясающе играет Рууд — 30:0.
23:36
Не получается в который раз у Хачанова форхенд — 15:0.
23:33
Ох, Рууд просто на кураже! Какой перевод с бэкхенда по линии! 1:4, уже с двумя брейками впереди Каспер в партии.
23:32
Ничего не получается у россиянина, а соперник хорош — 0:40, тройной брейк-пойнт.
23:32
Двойная ошибка — 0:30.
23:31
Трос играет против Хачанова — оставляет мяч на его стороне корта. 0:15.
Ох, в самую боковую линию попал обводящей свечкой Рууд! А какой укороченный достал Хачанов! 0:30.
23:24
Проигрывает первый розыгрыш на своей подаче россиянин — 0:15.
23:23
Гейм за Каспером — 1:1.
23:23
Очко с подачи — 40:0.
23:23
Не без труда и очень красиво выигрывает бэкхендом розыгрыш со второй подачи норвежец — 30:0.
23:22
Дежурно начинает свою подачу Рууд — 15:0.
23:20
Классно вытащил гейм с 0:40 Карен — 1:0.
23:20
Оборонялся Рууд героически, но все закончилось легким смэшем от сетки — больше.
23:19
Отлично — эйс! 40:40.
23:18
Атакуя, в коридор пробил норвежец — 30:40, один брейковый мяч остался.
23:18
Рууд практически обвел выскочившего к сетке Хачанова, но все же чуточку не попал — 15:40, еще два брейк-пойнта.
23:17
Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт.
23:17
Рууд пошел к сетке в розыгрыше, Хачанов пытался обвести, но не попал — 0:30.
23:16
Хачанов начинает второй сет с подачи — двойная ошибка. 0:15.
23:14
Все было очень близко в первой партии, но Рууд оказался все-таки чуть точнее на тай-брейке.
23:12
Нет первой подачи. Пытался эйс сделать. А дальше невероятный своей длиной розыгрыш, в котором для обоих все висело на волоске, а потом Рууд вдруг гениально обострил, и Карен не справился — 6:7 (5-7), первый сет за норвежцем!
23:11
Нет приема — 5-6, один сетбол остался, но на подаче норвежец.
23:11
Один отыгрывает подачей — 4-6, еще два сетбола.
23:10
Вот это розыгрыш. Угадал Карен направление атаки, после чего у него были все шансы обвести находившегося у сетки соперника, но он попытался перебросить и не сумел — 3-6, тройной сетбол!
23:09
Не принять такую подачу — 3-5.
23:09
Шикарная подача россиянина, после чего он забивает вторым ударом с лета от сетки — 3-4.
23:08
Блестящая подача Карена — 2-4.
23:07
Хачанов пробивает форхендом в сетку в розыгрыше на втором мяче — 1-4.
23:06
Отличная подача и завершение в угол вторым ударом с хафкорта — 1-3.
23:06
Тут же эйс — 1-2.
23:06
Хачанов был в атаке, но ударом сверху вниз с хафкорта попал в сетку — 0-2, минибрейк.
23:05
Не повезло Хачанову. В розыгрыше со второй подаче Рууда Хачанов попал в трос, а от него мяч ушел в аут по длине — 0-1.
23:04
Ошибся Рууд в розыгрыше — 6:6, тай-брейку быть!
23:04
Хачанов атаковал и одним из ударов попал в самую заднюю линию, после чего следующим дал шикарный виннер с форхенда — 40:0.
23:03
Рууд срывает по длине прием второй подачи — 30:0.
23:02
Отличная подача Хачанова — 15:0.
23:00
Прием в аут по длине — 5:6, как минимум тай-брейк Рууд себе обеспечил.
23:00
Мощная подача и виннер в свободную часть корта вторым ударом — 40:15.
22:59
Блестяще попадает Рууд — 30:15.
22:59
А вот прием второй подачи на вылет от Хачанова — 15:15.
22:58
Рууд начинает свою подачу успешно — 15:0.
22:58
Классная комбинация от россиянина — 5:5, первый сет продолжается.
22:57
Хачанов идет с подачи к сетке, но Рууд и так ее не перебрасывает — 40:15.
22:57
Эйс — 30:15.
22:56
Теперь сетка от Рууда — 15:15.
22:56
Хачанов разыграл фирменную комбинацию, но не попал — 0:15.
22:52
Нет первой подачи. В розыгрыше со второй Хачанов держался, но дело все же закончилось смэшем — 4:5. Удержал Рууд подачу все же.
22:51
Зацепился Хачанов за розыгрыш с приема, потерпел, но в итоге сам ошибся по длине — больше.
22:50
Прием в сетку. Это первый не использованный брейк-пойнт Хачанова в матче — 40:40.
22:50
Все было в руках Рууда, но он не попал с форхенда — 30:40, брейк-пойнт у Хачанова снова!
22:49
Шикарный косой эйс с переподачи — 30:30.
22:49
Прием в сетку — 15:30.
22:48
Рууд в простой ситуации не попадает после короткого приема Хачанова в корт с хафкорта — 0:30.
22:48
Острый прием Хачанова заставляет Каспера ударить в аут по длине — 0:15.
22:47
Хачанов после приема норвежца попал в самую линию, а затем от сетки с лета не перебросил в простой ситуации с верху вниз на чужую половину — 4:4, теперь обратный брейк сразу сделал Рууд.
22:46
И снова ошибка Хачанова — не попал форхендом по длине. 15:40 — двойной брейк-пойнт.
22:45
Очень долго оборонялся Рууд после первой подачи Хачанова, а в итоге россиянин сорвал форхенд — 15:30.
222:44
Хачанов ошибся в первом розыгрыше на своей подачи, но во втором тем же ответил Рууд — 15:15.
22:41
Нет первой. А на второй после приема Хачанова норвежец не попадает по длине — 4:3. Хачанов теперь ведет с брейком и будет подавать новыми мячами!
22:41
Опять вторая подача, в розыгрыше с которой Карен заставляет оппонента ударить в сетку — 30:40, брейк-пойнт!
22:40
Резкий прием второй подачи от Хачанова, после чего он вторым ударом пробил виннер в противоход с хафкорта — 30:30.
22:39
Хачанов загнал соперника в оборону и закончил розыгрыш смэшем от сетки — 30:15.
22:38
Не принимает Карен подачу — 30:0.
22:38
Блестящий укороченный норвежца после выбивающей из корта подачи — 15:0.
22:38
Немножко повезло Хачанову с ошибкой Рууда, но гейм под ноль — 3:3.
22:36
Еще два уверенных и легких очка от Хачанова — 40:0.
22:35
Уверенно начинает свою подачу Хачанов — 15:0.
22:33
Нет приема — 2:3.
22:33
Карен мощно принимает вторую подачу, но не справляется с давлением соперника в коротком розыгрыше — 40:0.
22:32
Снова с форхендом норвежца по диагонали не справляется Карен — 30:0.
22:31
Оба стараются неудобно играть друг для друга. В равном розыгрыше с первой подачи Рууда Каспер находит диагональный виннер с форхенда — 15:0.
22:31
Смог Рууд принять мощную подачу, но Хачанов забил на вылет вторым ударом — 2:2.
22:30
А вот тут форхенд норвежца был прекрасен — виннер. 40:30.
22:29
Рууд не попадает с форхенда — 40:15.
22:29
Еще одна ошибка Рууда — 30:15.
22:28
Прием в сетку — 15:15.
22:28
Хачанов начал свой гейм с ошибки с форхенда — 0:15.
22:26
Обратный брейк под ноль от Хачанова — 1:2!
22:25
Рууд не справляется с приемом соперника — 0:40, тройной брейк-пойнт.
22:24
Еще один классный розыгрыш со стороны россиянина после второй подачи соперника. В итоге так замучил Рууда, что тот ошибся — 0:30.
22:23
Со второй подачи Рууда Хачанов здорово повел розыгрыш и быстро заставил соперника ударить в сетку.
22:22
И опять не попал первым мячом Хачанов. И попал под атаку Рууда. Виннер с форхенда получился очень мощным — 0:2, норвежец сразу повел с брейком.
22:21
Снова нет первой подачи. И снова Карен ошибся сам — 30:40, брейк-пойнт.
22:21
В розыгрыше со второй подачи Хачанов играл глубоко, не давая норвежцу атаковать, но сам ошибся по длине переводом по линии — 30:30.
22:20
Рууд принял, Хачанов атаковал, но переводом с форхенда пробил в сетку — 30:15.
22:20
Эйс по диагонали — 30:0.
22:19
Прием в сетку — 15:0.
22:18
Не прошла первая. После второй обменивались бэкхендами по диагонали, но в итоге Рууд обострил, и россиянин не справился — 0:1.
22:18
И еще раз — 40:15.
22:17
Прием в сетку — 30:15.
22:17
Хачанов зацепился за прием и навязал долгий розыгрыш, но в итоге укоротил в сетку — 15:15.
22:15
Первая подача не прошла, а в розыгрыше со второй Хачанов был великолепен — 0:15.
22:14
Каспер Рууд выходит на подачу первым. Прием выбрал выигравший жеребьевку Хачанов.
22:12
Идет разминка, скоро все начнется.
22:10
Не стоит забывать, что норвежец может стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Для этого ему надо либо выиграть турнир, либо дойти до финала, но с условием: турнир не должен выиграть Карлос Алькарас. Испанец, также претендующий на вершину рейтинга, сыграет в другом полуфинале с невероятным американцем Фрэнсисом Тиафу.
22:07
Теннисисты выходят на корт. Сначала Хачанов, как андердог, затем Рууд как фаворит.
22:00
Сегодняшние соперники встречались один раз. В 1/32 финала грунтового «Мастерса» в Риме в 2020 году Рууд выиграл в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:1.
21:55
Карен Хачанов является на данный момент 31-й ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — седьмой в мировом рейтинге. Российский теннисист сотворил сенсацию, обыграв в четвертьфинале находящегося в суперформе Ника Кирьоса. Теперь Карен впервые сыграет в полуфинале «шлема». Будет ли сказка продолжаться?
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Открытого чемпионата США, где россиянин Карен Хачанов бьется с норвежцем Каспером Руудом.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях