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Спорт

Чуда не произошло: Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

Последний россиянин покинул Открытый чемпионат США по теннису

Российский теннисист Карен Хачанов, который впервые играл в полуфинале турниров серии «Большого шлема», пытался совершить невероятное и одолеть крепкого норвежца Каспера Рууда в полуфинале Открытого чемпионата США. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:20

Карен Хачанов сражался и боролся до конца, но Рууд был сегодня сильнее. Последний россиянин выбывает в полуфинале US Open, но вернется в топ-20. Рууд выходит в свой второй финал на «шлемах», точно обходит Рафу Надаля в рейтинге и будет как минимум вторым в понедельник. Если выиграет турнир, то точно будет первымю И точно будет первым, если сегодня Карлос Алькарас уступит Фрэнсису Тиафу. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

01:14

Да как он опять все попал в линию, а потом укоротил на матч? 6:7 (5-7), 2:6, 7:5, 2:6 — РУУД В ФИНАЛЕ!

01:14

Хачанов атаковал со второй подачи, но в итоге не попал — 40:0. Тройной матч-пойнт!

01:13

Долгий розыгрыш, но в итоге аут по длине у Хачанова — 30:0. Два очка до победы Рууду.

01:13

Очко с подачи — 15:0.

01:11

Рууд сейчас будет подавать на выход в финал!

01:10

Первый в четвертом сете эйс Хачанова — 2:5.

01:10

Прием в сетку — 40:15.

01:09

Шикарный бэкхенд по линии от Карена — 30:15.

01:09

Прием в сетку — 15:15.

01:08

Да ладно, попал Рууд этой обводкой?! Фантастика! 0:15.

01:08

И простую довольно подачу не принимает Хачанов — 1:5. В одном гейме от финала норвежец!

01:07

Эйс — 40:30.

01:07

Прошла первая, и вторым ударом забил Каспер — 30:30.

01:0

Хачанов загнал соперника в глубокую оборону, но в итоге с хафкорта немного не попал по длине — 15:30.

01:06

И еще один розыгрыш за россиянином — 0:30.

01:05

Берет первое очко на подаче соперника Хачанов — 0:15.

01:03

Норвежец захватил инициативу и дожал — 1:4, уже с двумя брейками в четвертой партии ведет Каспер.

01:02

Трос опять против Хачанова — отправляет мяч после его удара в аут. Меньше — третий брейк-пойнт в гейме у Рууда.

01:01

Рууд загнал соперника в оборону, и Карен не справился — ровно.

01:01

Почти обвел Рууд Карена, но тот закрыл сетку — больше.

01:00

Прием в аут по длине — 40:40.

01:00

И опять нет первой подачи, однако Рууд вторую принимает в аут по длине — 30:40, второй брейк-пойнт.

00:59

Хачанов атаковал, но с форхенда по линии ударил в сетку — 15:40, снова два брейк-пойнта у норвежца.

00:58

Рууд попал, а Хачанов с хафкорта — нет. 15:30 — опасно.

00:58

Аут у россиянина — 15:15.

00:57

Рууд не попадает по длине с форхенда — 15:0.

00:57

Косой эйс — 1:3.

00:56

Аут по длине в обмене ударами у Карена — 40:15.

00:56

А теперь на приеме второй подачи срывает форхенд Хачанов — 30:15.

00:55

Срывает Рууд в простой ситуации бэкхенд — 15:15.

00:54

Не принимает Карен вторую подачу соперника по длине — 15:0.

00:52

Рууд принял, потом достал выигранный Кареном мяч, дальше Хачанов равный розыгрыш вновь превратил в свою атаку, но норвежец из обороны умудрился пробить виннер в заднюю линию! Как попал! 1:2 — Рууд повел в четвертом сете с брейком.

00:51

И вторым мячом сильно подал Карен, но в размене ударами попал в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт у Рууда.

00:50

Мощно подал Карен, Рууд принял, Хачанов сыграл просто, но норвежец в ответ сорвал форхенд — 15:30.

00:49

Рууд мощно атаковал, Хачанов все доставал, но норвежец уверенно закрыл сетку — 0:30.

00:49

Выигрывает Рууд розыгрыш со второй подачи соперника — 0:15.

00:48

Нет приема — 1:1.

00:47

Очко с подачи — 40:15.

00:47

В сетку укоротил Рууд — 30:15.

00:46

И со второй подачи Рууд проатаковал в розыгрыше без шансов для Карена — 30:0.

00:45

Новыми мячами подает Рууд. Хачанов принял сложный мяч и классно побегал в обороне, но соперник все сделал четко — 15:0.

00:44

Нет первой подачи. Зато вторую норвежец принимает в аут по длине. 1:0 — сложнейший гейм удержал Хачанов!

00:44

Нет приема — больше.

00:43

Укоротил Хачанов после приема соперником второй подачи, но Рууд догнал и наказал — ровно.

00:43

Прием в сетку — больше.

00:42

Прием в аут по длине — ровно.

00:42

Еще одна ошибка Хачанова — меньше, еще один брейк-пойнт.

00:41

Вторая подача, но в обмене диагональными ударами Рууд дал с форхенда в сетку — ровно.

00:41

Опять необдуманно пошел Хачанов к сетке — меньше, брейк-пойнт.

00:40

Ах, после приема Рууда с форхенда по диагонали совсем чуть не попал Карен, пробивая виннер — 40:40.

00:39

Прекрасная обводка от Рууда, когда оба были у сетки — 40:30.

00:39

Прием в сетку — 40:15.

00:39

Ох, невероятный бэкхенд Хачанова по линии — 30:15.

00:38

Карен поймал кураж, но чуть перегусарствовал, а Рууд догнал и попал — 15:15.

00:37

Хачанов на подаче в начале четвертого сета. Загонял Рууда и забил с лета — 15:0.

00:36

После проигранной вдрызг второй партии Хачанов включился, смог, где было надо, потерпеть, нашел свой шанс и выиграл сет, сделав брейк в решающий момент! Нас ждет четвертая партия. Нельзя останавливаться, Карен!

00:34

Плохо принял Карен, неглубоко, а Рууд с форхенда, переводя по диагонали, попал в сетку! 7:5 — Хачанов отыграл один сет!

00:34

И первая подача в сетку!

00:33

Долгий розыгрыш, в котором Хачанов классно сработал форхендами, а Рууд в итоге справа ударил в коридор — 15:40, двойной сет-пойнт на чужой подаче у Карена!

00:33

Ух-ты! Двойная ошибка Рууда! Нервничает. 15:30.

00:32

Тут же активная игра норвежца в атаке приводит к смэшу — 15:15.

00:32

Хачанов выжимает удар в сетку со стороны Рууда — 0:15.

00:29

Рууд атаковал вторым ударом на второй подаче россиянина, но не попал по длине — 6:5, как минимум тай-брейк Хачанов себе обеспечил.

00:28

Пошел с косой подачи к сетке Хачанов, но не попал с лета в открытый корт по длине — 40:30.

00:27

Хитрющий и точнейший укороченный Хачанова! 40:15.

00:27

Заставляет в сетку пробить Рууда Карен — 30:15.

00:26

Проходит первая — 15:15.

00:26

Аут у Хачанова с форхенда — 0:15.

00:25

Прием в сетку — 5:5.

00:25

Аут у Каспера в розыгрыше со второй подачи — 40:15.

00:24

Очень неудачно вел розыгрыш норвежец, но достал все мячи, а Хачанов с лета сыграл в сетку — 40:0.

00:23

Атаковал вторую подачу соперника россиянин, но в итоге ударил в аут по длине — 30:0.

00:23

Эй Рууда — 15:0.

00:20

Вторая подача Хачанова. Прекрасный укороченный после приема. Рууд достает, но россиянин закрывает гейм под ноль ударом с лета — 5:4.

00:20

Эйс — 40:0.

00:19

Прием в сетку — 30:0.

00:19

Отменная подача Хачанова — 15:0.

00:19

Прием в сетку — 4:4.

00:18

Атаковал приемом второй подачи Хачанов, но попал в сетку — 40:15.

00:17

Вел розыгрыш Рууд, но решил сыграть аккуратным бэкхендом и умудрился не попасть по длине — 30:15.

00:17

Очко с подачи — 30:0.

00:17

И Рууд уверенно начинает свой гейм — 15:0.

00:14

И еще один — 4:3.

00:14

Эйсище — 40:0.

00:13

Очко с подачи — 30:0.

00:13

Хачанов тоже уверенно начинает подачу — 15:0.

00:12

Прием второго мяча в сетку — 3:3.

00:12

Еще одна суперподача — 40:15.

00:11

Эту подачу не принять — 30:15.

00:11

Блестящий розыгрыш с виннером от Хачанова — 15:15.

00:10

Рууд на подаче. Очень четкое начало — 15:0.

00:08

И тут же подачей закрыл гейм россиянин — 3:2.

00:08

Трос помог Рууду. Мяч неудобно отскочил, и Карен не попал в ответ — 40:15. Извинился норвежец.

00:08

Прием в аут по длине — 40:0.

00:07

Еще одна классная подача на вылет — 30:0.

00:07

Эйс Хачанова — 15:0.

00:06

Второй подачей дожимает Рууд гейм — 2:2.

00:05

Прием в аут по длине — больше.

00:05

Хачанов классно отоборонялся, и после его свечки Рууд, отступая назад, не попал смэшем — ровно.

00:03

Попал Рууд здорово — больше.

00:02

Рууд загонял соперника и все равно забил на вылет — 40:40.

00:02

Карен загнал соперника в оборону, и тот ошибся — 30:40, брейк-пойнт!

00:01

Рууд отлично подал вторым мячом, оказался в атаке и дожал, хотя Хачанов классно бился — 30:30.

00:01

Тут Рууд прекрасен в атаке — 15:30.

00:00

Хачанов глубоко принял вторую подачу, затем классно перевел по линии двуручным бэкхендом, и соперник, добежав, не попал по длине — 0:30.

23:59

В долгом розыгрыше на своей подаче Рууд пробивает в сетку — 0:15.

23:57

Рууд принял сложную подачу, но третьим ударом Хачанов забил. Причем виннер с форхенда. Налаживается? 2:1.

23:56

Пошел Хачанов с подачи к сетке, но не поднял — 40:15.

23:56

Пока все хорошо в этом гейме — 40:0.

23:55

Серв энд воллей в исполнении россиянина с виннером с лета — 30:0.

23:55

Косой эйс от Хачанова — 15:0.

23:55

Опять хорошая перестрелка, но короткая из-за виннера норвежца с форхенда — 1:1.

23:54

Хачанов героически оборонялся, даже угадал направление смэша и смог отбить, но вторым смэшем Рууд, конечно, решил вопрос — 40:0.

23:53

Эйс — 30:0.

23:53

Красивая игра от Рууда — 15:0.

23:51

Рууд принимает вторую подачу удобно для Карена, и тот забивает виннер — 1:0.

23:51

Шикарно Карен с лета играет у сетки — 40:15.

23:50

Ох, Хачанов шикарный виннер по боковой линии дал — 30:15.

23:50

Заставил Хачанов сыграть в сетку Рууда — 15:15.

23:49

Хачанов вышел на подачу в третьем сете. Сразу долгий розыгрыш, в котором россиянин вроде бы уже все сделал для победы, но в итоге нарвался на обводку по линии в противоход с бэкхенда — 0:15.

23:47

После нервной первой партии с обилием ошибок с обеих сторон Рууд резко прибавил, а Хачанов — нет. Даже сдал. Вот и разгром. Но матч еще не проигран. Впереди третий сет. Нужно цепляться Карену.

23:46

Задавил норвежец в атаке в розыгрыше со второй подачи — 2:6.

23:45

Форхендом снова бьет в аут по длине Хачанов — 40:0, тройной сет-пойнт у Рууда!

23:44

Еле принял Хачанов, и Каспер спокойно забил с лета от сетки — 30:0.

23:44

Отличная подача — 15:0.

23:42

Эйс второй подачей. Обманул соперника направлением — 2:5. Сет, конечно, спасти вряд ли удастся, но гейм на своей подаче выиграть было важно. А теперь Рууд будет подавать на партию.

23:41

Рууд атаковал со второй подачи Карена, но попал в сетку — больше.

23:41

Ну до чего же хорош норвежец. Виннер с бэкхенда вторым ударом — 40:40.

23:40

Укоротил Рууд в розыгрыше, но россиянин догнал и пробил в свободную часть корта — 40:30.

23:39

Ошибается Хачанов с форхенда, пробивая в сетку — 30:30.

23:39

Вот тут Карен все сделал прекрасно, хотя Рууд тащил и отвечал довольно неприятно — 30:15.

23:39

Двойная ошибка тут же — 15:15.

23:38

Отличная подача россиянина — 15:0.

23:37

Виннер вторым ударом после приема Хачанова — 1:5.

23:37

Нет приема — 40:0.

23:36

Просто потрясающе играет Рууд — 30:0.

23:36

Не получается в который раз у Хачанова форхенд — 15:0.

23:33

Ох, Рууд просто на кураже! Какой перевод с бэкхенда по линии! 1:4, уже с двумя брейками впереди Каспер в партии.

23:32

Ничего не получается у россиянина, а соперник хорош — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:32

Двойная ошибка — 0:30.

23:31

Трос играет против Хачанова — оставляет мяч на его стороне корта. 0:15.

23:31

Прием второй подачи в аут по длине — 1:3.

23:30

Очко с подачи — 40:0.

23:30

Почти вывез Хачанов в обороне. Но почти — 30:0.

23:29

Отличная подача Каспера — 15:0.

23:28

Ошибка Хачанова — 1:2. Рууд повел с брейком.

23:27

Обменялись очками соперники — 15:40, двойной брейк-пойнт.

23:25

Ох, в самую боковую линию попал обводящей свечкой Рууд! А какой укороченный достал Хачанов! 0:30.

23:24

Проигрывает первый розыгрыш на своей подаче россиянин — 0:15.

23:23

Гейм за Каспером — 1:1.

23:23

Очко с подачи — 40:0.

23:23

Не без труда и очень красиво выигрывает бэкхендом розыгрыш со второй подачи норвежец — 30:0.

23:22

Дежурно начинает свою подачу Рууд — 15:0.

23:20

Классно вытащил гейм с 0:40 Карен — 1:0.

23:20

Оборонялся Рууд героически, но все закончилось легким смэшем от сетки — больше.

23:19

Отлично — эйс! 40:40.

23:18

Атакуя, в коридор пробил норвежец — 30:40, один брейковый мяч остался.

23:18

Рууд практически обвел выскочившего к сетке Хачанова, но все же чуточку не попал — 15:40, еще два брейк-пойнта.

23:17

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:17

Рууд пошел к сетке в розыгрыше, Хачанов пытался обвести, но не попал — 0:30.

23:16

Хачанов начинает второй сет с подачи — двойная ошибка. 0:15.

23:14

Все было очень близко в первой партии, но Рууд оказался все-таки чуть точнее на тай-брейке.

23:12

Нет первой подачи. Пытался эйс сделать. А дальше невероятный своей длиной розыгрыш, в котором для обоих все висело на волоске, а потом Рууд вдруг гениально обострил, и Карен не справился — 6:7 (5-7), первый сет за норвежцем!

23:11

Нет приема — 5-6, один сетбол остался, но на подаче норвежец.

23:11

Один отыгрывает подачей — 4-6, еще два сетбола.

23:10

Вот это розыгрыш. Угадал Карен направление атаки, после чего у него были все шансы обвести находившегося у сетки соперника, но он попытался перебросить и не сумел — 3-6, тройной сетбол!

23:09

Не принять такую подачу — 3-5.

23:09

Шикарная подача россиянина, после чего он забивает вторым ударом с лета от сетки — 3-4.

23:08

Блестящая подача Карена — 2-4.

23:07

Хачанов пробивает форхендом в сетку в розыгрыше на втором мяче — 1-4.

23:06

Отличная подача и завершение в угол вторым ударом с хафкорта — 1-3.

23:06

Тут же эйс — 1-2.

23:06

Хачанов был в атаке, но ударом сверху вниз с хафкорта попал в сетку — 0-2, минибрейк.

23:05

Не повезло Хачанову. В розыгрыше со второй подаче Рууда Хачанов попал в трос, а от него мяч ушел в аут по длине — 0-1.

23:04

Ошибся Рууд в розыгрыше — 6:6, тай-брейку быть!

23:04

Хачанов атаковал и одним из ударов попал в самую заднюю линию, после чего следующим дал шикарный виннер с форхенда — 40:0.

23:03

Рууд срывает по длине прием второй подачи — 30:0.

23:02

Отличная подача Хачанова — 15:0.

23:00

Прием в аут по длине — 5:6, как минимум тай-брейк Рууд себе обеспечил.

23:00

Мощная подача и виннер в свободную часть корта вторым ударом — 40:15.

22:59

Блестяще попадает Рууд — 30:15.

22:59

А вот прием второй подачи на вылет от Хачанова — 15:15.

22:58

Рууд начинает свою подачу успешно — 15:0.

22:58

Классная комбинация от россиянина — 5:5, первый сет продолжается.

22:57

Хачанов идет с подачи к сетке, но Рууд и так ее не перебрасывает — 40:15.

22:57

Эйс — 30:15.

22:56

Теперь сетка от Рууда — 15:15.

22:56

Хачанов разыграл фирменную комбинацию, но не попал — 0:15.

22:52

Нет первой подачи. В розыгрыше со второй Хачанов держался, но дело все же закончилось смэшем — 4:5. Удержал Рууд подачу все же.

22:51

Зацепился Хачанов за розыгрыш с приема, потерпел, но в итоге сам ошибся по длине — больше.

22:50

Прием в сетку. Это первый не использованный брейк-пойнт Хачанова в матче — 40:40.

22:50

Все было в руках Рууда, но он не попал с форхенда — 30:40, брейк-пойнт у Хачанова снова!

22:49

Шикарный косой эйс с переподачи — 30:30.

22:49

Прием в сетку — 15:30.

22:48

Рууд в простой ситуации не попадает после короткого приема Хачанова в корт с хафкорта — 0:30.

22:48

Острый прием Хачанова заставляет Каспера ударить в аут по длине — 0:15.

22:47

Хачанов после приема норвежца попал в самую линию, а затем от сетки с лета не перебросил в простой ситуации с верху вниз на чужую половину — 4:4, теперь обратный брейк сразу сделал Рууд.

22:46

И снова ошибка Хачанова — не попал форхендом по длине. 15:40 — двойной брейк-пойнт.

22:45

Очень долго оборонялся Рууд после первой подачи Хачанова, а в итоге россиянин сорвал форхенд — 15:30.

222:44

Хачанов ошибся в первом розыгрыше на своей подачи, но во втором тем же ответил Рууд — 15:15.

22:41

Нет первой. А на второй после приема Хачанова норвежец не попадает по длине — 4:3. Хачанов теперь ведет с брейком и будет подавать новыми мячами!

22:41

Опять вторая подача, в розыгрыше с которой Карен заставляет оппонента ударить в сетку — 30:40, брейк-пойнт!

22:40

Резкий прием второй подачи от Хачанова, после чего он вторым ударом пробил виннер в противоход с хафкорта — 30:30.

22:39

Хачанов загнал соперника в оборону и закончил розыгрыш смэшем от сетки — 30:15.

22:38

Не принимает Карен подачу — 30:0.

22:38

Блестящий укороченный норвежца после выбивающей из корта подачи — 15:0.

22:38

Немножко повезло Хачанову с ошибкой Рууда, но гейм под ноль — 3:3.

22:36

Еще два уверенных и легких очка от Хачанова — 40:0.

22:35

Уверенно начинает свою подачу Хачанов — 15:0.

22:33

Нет приема — 2:3.

22:33

Карен мощно принимает вторую подачу, но не справляется с давлением соперника в коротком розыгрыше — 40:0.

22:32

Снова с форхендом норвежца по диагонали не справляется Карен — 30:0.

22:31

Оба стараются неудобно играть друг для друга. В равном розыгрыше с первой подачи Рууда Каспер находит диагональный виннер с форхенда — 15:0.

22:31

Смог Рууд принять мощную подачу, но Хачанов забил на вылет вторым ударом — 2:2.

22:30

А вот тут форхенд норвежца был прекрасен — виннер. 40:30.

22:29

Рууд не попадает с форхенда — 40:15.

22:29

Еще одна ошибка Рууда — 30:15.

22:28

Прием в сетку — 15:15.

22:28

Хачанов начал свой гейм с ошибки с форхенда — 0:15.

22:26

Обратный брейк под ноль от Хачанова — 1:2!

22:25

Рууд не справляется с приемом соперника — 0:40, тройной брейк-пойнт.

22:24

Еще один классный розыгрыш со стороны россиянина после второй подачи соперника. В итоге так замучил Рууда, что тот ошибся — 0:30.

22:23

Со второй подачи Рууда Хачанов здорово повел розыгрыш и быстро заставил соперника ударить в сетку.

22:22

И опять не попал первым мячом Хачанов. И попал под атаку Рууда. Виннер с форхенда получился очень мощным — 0:2, норвежец сразу повел с брейком.

22:21

Снова нет первой подачи. И снова Карен ошибся сам — 30:40, брейк-пойнт.

22:21

В розыгрыше со второй подачи Хачанов играл глубоко, не давая норвежцу атаковать, но сам ошибся по длине переводом по линии — 30:30.

22:20

Рууд принял, Хачанов атаковал, но переводом с форхенда пробил в сетку — 30:15.

22:20

Эйс по диагонали — 30:0.

22:19

Прием в сетку — 15:0.

22:18

Не прошла первая. После второй обменивались бэкхендами по диагонали, но в итоге Рууд обострил, и россиянин не справился — 0:1.

22:18

И еще раз — 40:15.

22:17

Прием в сетку — 30:15.

22:17

Хачанов зацепился за прием и навязал долгий розыгрыш, но в итоге укоротил в сетку — 15:15.

22:15

Первая подача не прошла, а в розыгрыше со второй Хачанов был великолепен — 0:15.

22:14

Каспер Рууд выходит на подачу первым. Прием выбрал выигравший жеребьевку Хачанов.

22:12

Идет разминка, скоро все начнется.

22:10

Не стоит забывать, что норвежец может стать по итогам турнира первой ракеткой мира. Для этого ему надо либо выиграть турнир, либо дойти до финала, но с условием: турнир не должен выиграть Карлос Алькарас. Испанец, также претендующий на вершину рейтинга, сыграет в другом полуфинале с невероятным американцем Фрэнсисом Тиафу.

22:07

Теннисисты выходят на корт. Сначала Хачанов, как андердог, затем Рууд как фаворит.

22:00

Сегодняшние соперники встречались один раз. В 1/32 финала грунтового «Мастерса» в Риме в 2020 году Рууд выиграл в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:1.

21:55

Карен Хачанов является на данный момент 31-й ракеткой мира, норвежец Каспер Рууд — седьмой в мировом рейтинге. Российский теннисист сотворил сенсацию, обыграв в четвертьфинале находящегося в суперформе Ника Кирьоса. Теперь Карен впервые сыграет в полуфинале «шлема». Будет ли сказка продолжаться?

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Открытого чемпионата США, где россиянин Карен Хачанов бьется с норвежцем Каспером Руудом.

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