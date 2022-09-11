Обидчик россиянина Рууд сражается с испанским бриллиантом Алькарасом в финале US Open. LIVE

Сумасшедший мяч достал Алькарас и сыграл спиной к сетке, но Рууд уже был впереди и легко оформил выигрыш в розыгрыше — 40:15.
00:56
Еще очко с подачи — 40:0.
00:56
Свою подачу Алькарас начал очень уверенно — 30:0.
00:54
Вроде все было в руках успевшего к укороченному Рууда, но он попал в сетку — 0:1! Сразу с брейком повел Алькарас в третьем сете!
00:53
Вышел Алькарас к сетке, но там поскользнулся — 30:40, третий брейк-пойнт.
00:52
Удачно отвечает на атаку Алькараса Рууд — 15:40, еще два брейк-пойнта.
00:51
И еще раз не попадает Каспер — 0:40, тройной брейк-пойнт!
00:51
Аут у норвежца — 0:30.
00:50
С ошибки Рууда, когда оба были у сетки, начинается третья партия — 0:15.
00:8
Поначалу казалось, что преимущество и во второй партии у Алькараса, но Рууд быстро собрался, затем нашел свой шанс и забрал партию. Норвежец выиграл 78% розыгрышей на своей второй подаче, а Алькарас — только 40% на своей. По виннерсам 10-7 в этом сете в пользу норвежца, реализовавшего 2 из 3 брейк-пойнтов (у Алькараса 0 из 2).
00:47
Рууд вышел к сетке и в итоге закрыл розыгрыш, гейм и сет — 6:2.
00:46
Аут у Алькараса — меньше, еще сетбол у Рууда!
00:45
В сетку пробивает вторым ударом Каспер — ровно.
00:45
В обмене ударами под заднюю линию Алькарас не выдерживает напряжения — меньше, сет-пойнт у Рууда!
00:44
Ошибается испанец в обмене тривиальными ударами — 40:40.
00:43
Отличная подача и атака вторым ударом от Алькараса — 40:30.
00:42
Двойная ошибка — 30:30. Теперь по одной у соперников в этом матче.
00:42
Отличная подача — 30:15.
00:42
Рууд догнал укороченный и развел соперника и мяч по разным углам — 15:15.
00:41
Мощная игра Карлоса даже после второй подачи — 15:0.
00:39
Свеча Алькараса упала под самую заднюю линию, но норвежец все равно пробил сверху вниз на вылет — 5:2.
00:38
Нет приема — больше.
00:37
Каспер отыгрывается классной подачей — 40:40.
00:37
Классно принимает Алькарас — 30:40, брейк-пойнт!
00:36
Трос после удара Алькараса помог его сопернику. Рууд получил дополнительное время и пробил так, что следующим его ударом уже был смэш на вылет — 30:30.
00:36
Еще одна ошибка Рууда — 15:30.
00:35
Ошибается Каспер в обмене ударами — 15:15.
00:34
Замечательная подача норвежца — 15:0.
00:33
Первая подача в сетку. А со второй Алькарас так обострил вторым ударом, что вроде бы держал все в своих руках, однако Рууд каким-то чудом догнал укороченный и бросил такую шикарную свечку, что добежавший до мяча Алькарас не попал по длине — 4:2. Рууд повел во второй партии с брейком!
00:32
Шикарный Рууд! Достал укороченный и вернул мяч так, что Алькарас не перебросил сетку — 30:40, брейк-пойнт!
00:32
Ошибается Алькарас после приема соперника — 30:30.
00:31
00:30
Слишком мощное давление от Алькараса. Как норвежец ни старается, в конце концов он все равно не справляется — 30:0.
00:29
Когда Алькарас так подает и атакует, у Рууда нет шансов. Хотя норвежец бегает и достает почти все — 15:0.
00:27
В аут по длине пробивает Алькарас, и Рууд все-таки удерживает свою подачу — 3:2.
00:26
Входит Алькарас в корт на приеме второй подачи, но попадает в сетку — больше.
00:26
Подача приходит на помощь — ровно.
00:25
Опять нет первой, и это приговор из-за агрессивной и классной игры Алькараса — меньше, брейк-пойнт!
00:24
Не прошла первая подача, а в розыгрыше со второй испанец смог забрать себе инициативу и заставить оппонента не попасть в корт по ширине — 40:40.
00:23
А тут норвежец вышел к сетке, когда уже все было в его руках, но как же Карлос обвел из обороны — 40:30!
00:23
Очень здорово пробивает Рууд по линии с хафкорта после выбивабющей подачи — 40:15.
00:22
Не попадает Алькарас — 30:15.
00:21
В шикарном стиле в непростом розыгрыше отыгрывается Рууд — 15:15.
00:21
Алькарас классно укоротил, Рууд добежал и достал, но следующий мягкий удар испанца пришелся в уже открытый корт — 0:15.
00:20
Гейм за Карлосом — 2:2.
00:19
Смэшем от сетки забивает Алькарас — 40:15.
00:19
Сразу загоняет Рууда в глухую оборону, и тот быстро не справляется — 30:0.
00:18
Четким ударом отыгрывается Карлос — 15:15.
00:18
Алькарас на подаче. Атакует, но не попадает в угол корта с форхенда по диагонали — 0:15.
00:15
Норвежец забирает гейм под ноль — 2:1.
00:15
И в розыгрыше переигрывает Алькараса у сетки — 30:0.
00:15
Рууд тоже уверенно начинает свою подачу — 15:0.
00:14
И еще один эйс — 1:1.
00:13
Очко с подачи — 40:0.
00:13
Прилично пробежался Рууд, но без шансов — 30:0.
00:12
Четвертый в матче эйс Алькараса. У Рууда их пока не было. 15:0.
00:12
И подачей забирает первый гейм второго сета — 1:0.
00:11
Ловит Рууд обратным кроссом оппонента на противоходе — 40:30.
00:11
Испанец переигрывает оппонента в завязавшемся розыгрыше — 30:30.
00:10
Еще одна хорошая подача — 30:15.
00:09
Отыгрывается подачей норвежец — 15:15.
00:09
Алькарас взял первый розыгрыш второго сета на подаче Рууда — 0:15.
00:07
Практически равный матч, но все же у Алькараса было небольшое преимущество в первом сете. Он точнее подавал первым мячом (63% против 52%), брал в таких розыгрышах больше очков (75% против 67%) и вообще сделал больше виннерсов (13-6). А главное — он реализовал один из своих четырех брейковых мячей. У Рууда 0 из 3.
00:06
Пытался Рууд остро по линии принять вторую подачу, но угодил в сетку — 4:6, первый сет за Алькарасом!
00:05
Очко с подачи — 40:0, тройной сет-пойнт!
00:05
Не попадает Рууд после второго удара испанца — 30:0.
00:04
Очень уверенное начало гейма — 15:0.
00:02
Дожимает все же гейм Каспер — 4:5. Сейчас Алькарас выйдет подавать на партию.
00:01
Алькарас принял неприятную подачу, а норвежец ответил мягким резаным ударом в аут по длине — 40:15.
00:01
Прием в сетку — 40:0.
00:01
Отличная подача — 30:0.
00:00
Рууд идет к сетке, но Алькарас и без того вторым ударом не перебивает на чужую сторону — 15:0.
23:59
Аут у Рууда в розыгрыше — 3:5.
23:58
Рууд глубоко принял и завязал розыгрыш, но Карлос все сделал четко, смог выйти к сетке и укоротить от нее — 40:30.
23:58
Просто чумовая подача — 30:30.
23:57
Переигрывает Рууд соперника в розыгрыше, выжимая у того ошибку — 15:30.
23:57
Классный прием — 15:15.
23:56
Вроде бы выиграл розыгрыш Рууд, потому что после его свечки мяч упал в корт, а догнавший его рывком от сетки Алькарас в сетку же и попал. Но, оказывается, Каспер сыграл в мяч после второго его касания корта. Так что очко за испанцем — 15:0.
23:53
Неприятную вторую подачу принимает в сетку Алькарас — 3:4.
23:53
Твинером зачем-то решил ответить на прием второго мяча Алькарасом Рууд — аут. 40:15.
23:51
В аут принимает вторую подачу Алькарас — 40:0.
23:51
Очень хорошо давит Рууд, варьируя длину ударов. В аут пробивает Алькарас — 30:0.
23:50
В аут по длине принимает вторую подачу Рууда испанец — 15:0.
23:50
Очко с подачи — 2:4.
23:49
А тут уже Рууд отменно действует в розыгрыше со второго мяча — 40:30.
23:48
Второй подачей берет очко Карлос — 40:15.
23:47
Алькарас подготовил выход к сетке в розыгрыше и снова забил с лета — 30:15.
23:46
Не укладывает мяч в корт испанец, переводя с форхенда — 15:15.
23:45
Алькарас не попал первым мячом, но идеально провел розыгрыш со второго и закончил с лета у сетки — 15:0.
23:43
Очко с подачи — 2:3.
23:42
Этот гейм Каспер, похоже, не отдаст — 40:0.
23:42
Снова Каспер хорош — 30:0.
23:41
Долгий первый розыгрыш на подаче норвежца остается за Руудом — 15:0.
23:39
Здорово все сделал Алькарас. И быстро — 1:3.
23:39
Блестящая подача — больше.
23:38
Алькарас переигрывает Рууда укороченным. Норвежец догнал и вернул, но Карлос мощно обвел — 40:40.
23:38
Рууд заставляет соперника еще раз ударить в аут — 30:40, брейк-пойнт!
23:37
Острый прием, и Алькарас ошибается — 30:30.
23:36
Рууд укоротил, а потом сам смог догнать и вернуть отменный ответный укороченный, после чего следующим ударом норвежец закрыл сетку — 30:15.
23:35
Еще очко за испанцем — 30:0.
23:35
Косой подачей выбивает Алькарас соперника из корта и легко забивает с лета от сетки — 15:0.
23:33
Алькарас принимает на вылет — 1:2! В каждом гейме брейк-пойнты пока, но первый брейк сделал испанец!
23:32
Быстро отыгрывает один мяч — 15:40, еще два брейк-пойнта.
23:31
Рууд сумел обострить из оборонительной позиции, но Алькарас догнал, а норвежец не попал на вылет — 0:40, тройной брейк-пойнт!
23:30
Аут у Рууда в мощном ударе на вылет в угол корта — 0:30.
23:29
Рууд классно подал и вышел к сетке, но Алькарас попал в трос, и мяч нырнул на половину корта норвежца — 0:15.
23:29
Виннер в ответ на прием Рууда — 1:1.
23:29
Продолжает классно подавать испанец — больше.
23:28
Еще одна классная подача — 40:40.
23:28
Подачей один отыграл Карлос — 30:40, второй брейк-пойнт.
23:27
Просто сумасшедший прием второй подачи Руудом с бэкхенда под заднюю линию на вылет — 15:40, двойной брейк-пойнт!
23:26
И ошибка Алькараса у сетки — 15:30.
23:26
Рууд отыгрывается с помощью отличного приема — 15:15.
23:25
Давит с подачи Алькарас, и Рууд ошибается по длине — 15:0.
23:23
Нет приема — 1:0. Удержал свою подачу Рууд.
23:22
Рууд вышел к сетке, где ему было непросто, но он справился со всеми обводками, а догнавший непростой мяч соперник все же угодил в сетку — больше.
23:22
Равный розыгрыш с небольшим преимуществом Алькараса, но в итоге он и пробивает в сетку — ровно.
23:21
Ого! Двойная ошибка — меньше, второй брейк-пойнт.
23:21
Алькарас завязывает розыгрыш со второй подачи соперника, но Рууд кладет глубокие и точные удары, а испанец в итоге не попадает по длине — 40:40.
23:20
Блестящий прием испанца ставит Каспера в положение глубокой обороны, и он не справляется — 30:40, сразу брейк-пойнт!
23:19
Отыгрывается Алькарас — 30:30.
23:18
Аут в одном из ударов Рууда — 30:15.
23:18
Алькарас принял и зацепился за розыгрыш, но под давлением норвежца пробил в коридор — 30:0.
23:17
Рууд вышел на подачу и сразу выиграл первое очко с нее — 15:0.
23:15
Разминка идет сейчас, скоро все начнется.
23:05
Скоро теннисисты появятся на корте, а сам поединок начнется примерно в 23.15 мск.
23:00
Начинали они US Open четвертой и седьмой ракетками мира. Испанский вундеркинд, который был в рейтинге выше, выиграл оба очных поединка. В прошлом году он расправился с Руудом в четвертьфинале грунтового турнира в испанской Марбелье — 6:2, 6:4. А уже в нынешнем сезоне Алькарас победил на харде в финале «Мастерса» в Майями — 7:5, 6:4.
22:55
Но главное, что сегодня в розыгрыше не только суперпрестижный титул, сразу же делающего его обладателя элитным теннисистом, а еще и звание первой ракетки мира. Именно Рууд и Алькарас после Открытого чемпионата США будут на первых двух строчках рейтинга, а возглавит его победитель матча!
22:50
Сегодня нас ждет во многом уникальный финал. Во-первых, Рууд и Алькарас очень молоды и еще не имеют побед на «шлемах». Для испанца этот финал вообще первый на мейджорах, а норвежец играл в решающем матче в этом году на «Ролан Гаррос», но уступил.
22:45
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Каспер Рууд и Карлос Алькарас оспорят титул US Open.
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