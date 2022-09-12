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Спорт

Сестры Аверины и Лала Крамаренко сражаются за золото на Спартакиаде сильнейших. LIVE

Художественная гимнастика. Спартакиада сильнейших. Личное первенство. ОНЛАЙН

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших — 2022 проходят соревнования по художественной гимнастике. В первый день спортсменки выступают в квалификации с обручем и мячом. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:47

Гузенкова была последней в первом потоке, теперь вновь выходит Скубова — но уже с мячом.

14:46

Очень уверенное, спокойное и, вместе с тем, полное изящества и легкости выступление.

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14:44

Анастасия Гузенкова выступает с мячом под музыку из «Лебединого озера».

14:43

А вот к выступлению двукратной абсолютной чемпионки Европы и пятикратной чемпионки мира придраться невозможно!

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100%
14:41

Теперь Арина Аверина выходит с обручем!

14:41

Увы, небольшую помарку допустила Дина в концовке, что, очевидно, скажется на ее оценке.

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100%
14:39

Дина Аверина выступает с мячом!

14:39

С обручем блестяще выступила подопечная Евгении Канаевой.

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100%
14:37

Очередь Софьи Агафоновой.

14:37

Великолепное выступление Лалы под знаменитую композицию I put a spell on you. Грация, страсть, изящество — и ни одной помарки.

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100%
14:34

А теперь Крамаренко выступает с мячом.

14:34

Чисто спортсменка исполнила программу, показала хорошую прыжковую амплитуду и уверенную работу с предметом.

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100%
14:32

Александра Скубова с обручем первой выходит на площадку.

14:30

Сестры Аверины и Крамаренко будут выступать в первом потоке.

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14:20

Сегодня девушки выступят в упражнениях с обручем и мячом.

14:15

Добрый день уважаемые читатели! В рамках Всероссийской Спартакиады проходят соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве. В них принимают участие Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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