Сестры Аверины и Лала Крамаренко сражаются за золото на Спартакиаде сильнейших. LIVE

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших — 2022 проходят соревнования по художественной гимнастике. В первый день спортсменки выступают в квалификации с обручем и мячом. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:47
Гузенкова была последней в первом потоке, теперь вновь выходит Скубова — но уже с мячом.
14:46
Очень уверенное, спокойное и, вместе с тем, полное изящества и легкости выступление.
close
100%
14:44
Анастасия Гузенкова выступает с мячом под музыку из «Лебединого озера».
14:43
А вот к выступлению двукратной абсолютной чемпионки Европы и пятикратной чемпионки мира придраться невозможно!
close
100%
14:41
Теперь Арина Аверина выходит с обручем!
14:41
Увы, небольшую помарку допустила Дина в концовке, что, очевидно, скажется на ее оценке.
close
100%
14:39
Дина Аверина выступает с мячом!
14:39
С обручем блестяще выступила подопечная Евгении Канаевой.
close
100%
14:37
Очередь Софьи Агафоновой.
14:37
Великолепное выступление Лалы под знаменитую композицию I put a spell on you. Грация, страсть, изящество — и ни одной помарки.
close
100%
14:34
А теперь Крамаренко выступает с мячом.
14:34
Чисто спортсменка исполнила программу, показала хорошую прыжковую амплитуду и уверенную работу с предметом.
close
100%
14:32
Александра Скубова с обручем первой выходит на площадку.
14:30
Сестры Аверины и Крамаренко будут выступать в первом потоке.
close
100%
14:20
Сегодня девушки выступят в упражнениях с обручем и мячом.
14:15
Добрый день уважаемые читатели! В рамках Всероссийской Спартакиады проходят соревнования по художественной гимнастике в личном первенстве. В них принимают участие Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях