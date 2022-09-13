13 сентября 2022, 14:27 Спорт Сестры Аверины и Лала Крамаренко бьются за выход в финал с булавами и лентой. LIVE Художественная гимнастика. Всероссийская Спартакиада. Личное первенство. ОНЛАЙН Эльвира Ондар

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших проходят соревнования по художественной гимнастике. Во второй день спортсменки выступают в квалификации с булавами и лентой. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.