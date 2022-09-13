Сестры Аверины и Лала Крамаренко бьются за выход в финал с булавами и лентой. LIVE

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших проходят соревнования по художественной гимнастике. Во второй день спортсменки выступают в квалификации с булавами и лентой. Участие принимают Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:35
Какая-то пауза на ковре. Пока показывают виды зрителей.
14:32
Александра исполнила упражнение в хорошем бодром темпе, показав удивительную пластику, которая элегантно и органично вплелась в зажигательный ритм композиции.
14:30
Выступления открывает Александра Скубова из Якутии! Она выступает с булавами под задорную современную композицию Awoo (Sofi Tukker).
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14:20
Стартовый протокол первого потока:
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14:15
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго дня соревнований по художественной гимнастике на Спартакиаде сильнейших.
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