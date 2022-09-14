Крамаренко рвется к победе против Авериных: многоборье на Спартакиаде. LIVE

Промежуточных лидеров нам показали. У Чугунихиной 37,800 балла, у Колобовниковой — 32,200, у Белогур — 30,700.
Вроде бы обруч у Алины любимый предмет, но и она не обошлась без помарок. Впрочем, нервы в финале — дело неудивительное.
Мастер спорта международного класса петербурженка Алина Протасова повторяет свое квалификационное упражнение под «Синюю вечностью» Муслима Магомаева.
Не без шероховатостей выступила Диана под Испанский танец Чайковского. Но в целом, достаточно уверенное упражнение в ее исполнении.
Звуки скрипки Ванессы Мэй всегда создают в воображении очень воздушные и утонченные образы. Полное соответствие этому показала Майя, но, увы, не обошлось без потерь.
Ярким выступлением открыла Анна программу. В одном из моментов она далеко отпустила обруч, когда отбила его стопой без зрительного контакта. Но это, пожалуй, был единственный заметный недочет.
Итак, начинаем! Первой на ковер с обручем выходит кандидат в мастера спорта из Кемеровской области Анна Белогур.