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Спорт

Крамаренко рвется к победе против Авериных: многоборье на Спартакиаде. LIVE

Художественная гимнастика. Всероссийская спартакиада. Личное первенство. Многоборье. ОНЛАЙН

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Гимнастка Лала Крамаренко

Гимнастка Лала Крамаренко

РИА Новости
В личном первенстве в многоборье в художественной гимнастике на Всероссийской спартакиаде Лала Крамаренко уверенно лидирует в борьбе с сестрами Авериными. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:13

Промежуточных лидеров нам показали. У Чугунихиной 37,800 балла, у Колобовниковой — 32,200, у Белогур — 30,700.

14:12

Вроде бы обруч у Алины любимый предмет, но и она не обошлась без помарок. Впрочем, нервы в финале — дело неудивительное.

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14:10

Мастер спорта международного класса петербурженка Алина Протасова повторяет свое квалификационное упражнение под «Синюю вечностью» Муслима Магомаева.

14:10

Не без шероховатостей выступила Диана под Испанский танец Чайковского. Но в целом, достаточно уверенное упражнение в ее исполнении.

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14:07

На ковре кандидат в мастера спорта из Ростовской области Диана Чугунихина.

14:06

Звуки скрипки Ванессы Мэй всегда создают в воображении очень воздушные и утонченные образы. Полное соответствие этому показала Майя, но, увы, не обошлось без потерь.

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14:03

Теперь выступает кандидат в мастера спорта из Омской области Майя Колобовникова.

14:03

Ярким выступлением открыла Анна программу. В одном из моментов она далеко отпустила обруч, когда отбила его стопой без зрительного контакта. Но это, пожалуй, был единственный заметный недочет.

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14:01

Итак, начинаем! Первой на ковер с обручем выходит кандидат в мастера спорта из Кемеровской области Анна Белогур.

13:50

Старт финальных соревнований запланирован на 14:00 мск.

13:45

На Всероссийской спартакиаде женщины соревнуются в личном первенстве в многоборье по художественной гимнастике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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