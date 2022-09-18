Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Головкин бьется с Альваресом. LIVE

Канело, в свою очередь, подходит к этому поединку с рекордом 57-2-2. При этом в последнем на данный момент бое он единогласным решением потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола.
Итак, совсем немного времени остается до выхода Головкина и Альварес на ринг. В третий раз за пять лет они сойдутся, и пока Головкин в этих противостояниях побед не знал. Рекорд Геннадия на данный момент составляет 42-1-1, и единственные в профессиональной карьере ничья и поражение были зафиксированы именно в предыдущих боях с Альваресом.
Джесси Родригес признан победителем этого боя единогласным решением судей. Поздравляем, но нас сейчас это мало интересует. Ждем главного боя!
Собственно, со-главный поединок завершен, он продлился все 12 раундов, и сейчас бойцы ждут оценок.
Сейчас продолжается со-главный бой вечера, в котором Джерри Родригес защищает пояс WBC в наилегчайшем весе против Исраэля Гонсалеса. Головкин и Альварес не выйдут в ринг раньше 16:15.
Доброе утро, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего поединка между Канело Альваресом и Геннадием Головкиным состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. На кону стоит абсолютное чемпионство во втором среднем весе.