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Спорт

Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Головкин бьется с Альваресом. LIVE

Бокс. Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Головкин — Альварес. LIVE

Казахстанский боксер Геннадий Головкин сражается за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с представителем Мексики Саулем Альваресом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который проходит в Лас-Вегасе.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:46

Первый раунд!!!

06:37

Альварес появляется в зале!

06:34

Головкин выходит!

06:25

Канело, в свою очередь, подходит к этому поединку с рекордом 57-2-2. При этом в последнем на данный момент бое он единогласным решением потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола.

06:19

Итак, совсем немного времени остается до выхода Головкина и Альварес на ринг. В третий раз за пять лет они сойдутся, и пока Головкин в этих противостояниях побед не знал. Рекорд Геннадия на данный момент составляет 42-1-1, и единственные в профессиональной карьере ничья и поражение были зафиксированы именно в предыдущих боях с Альваресом.

06:07

Джесси Родригес признан победителем этого боя единогласным решением судей. Поздравляем, но нас сейчас это мало интересует. Ждем главного боя!

06:03

Собственно, со-главный поединок завершен, он продлился все 12 раундов, и сейчас бойцы ждут оценок.

06:00

Сейчас продолжается со-главный бой вечера, в котором Джерри Родригес защищает пояс WBC в наилегчайшем весе против Исраэля Гонсалеса. Головкин и Альварес не выйдут в ринг раньше 16:15.

05:55

Доброе утро, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего поединка между Канело Альваресом и Геннадием Головкиным состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. На кону стоит абсолютное чемпионство во втором среднем весе.

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