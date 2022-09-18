Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Головкин бьется с Альваресом. LIVE

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Итак, совсем немного времени остается до выхода Головкина и Альварес на ринг. В третий раз за пять лет они сойдутся, и пока Головкин в этих противостояниях побед не знал. Рекорд Геннадия на данный момент составляет 42-1-1, и единственные в профессиональной карьере ничья и поражение были зафиксированы именно в предыдущих боях с Альваресом.