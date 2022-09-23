«Картина совершенно иная». Что будет с «Локомотивом»

Год назад руководство ФК «Локомотив» заявляло о больших игровых перспективах команды. Но сегодня после 10 тура российской премьер-лиги Чемпион российского высшего дивизиона 2017/2018 года московский «Локомотив» расположился лишь на 12-м месте в турнирной таблице. О том, что происходит в столичном «Локомотиве» и вокруг него, – в материале «Газеты.Ru».

«Локомотив» перед началом сезона заявлял амбициозные цели, игроки обещали поспорить за лидерство с «Зенитом», однако за первую треть российского чемпионата клубу не удалось стабилизировать результаты. Впрочем, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко не теряет оптимизма и верит, что клуб продемонстрирует хороший результат уже в этом сезоне. В интервью «Матч ТВ» он рассказал, в чем силен «Локомотив», и как клуб уже выходит из кризисной ситуации.

«Когда вместе с новым руководством мы приходили (декабрь 2020 года – примечание «Газеты.Ru») в «Локомотив», было сложное время, команда шла на восьмом месте, Николича мало кто знал в России, а болельщики требовали его отставки и возвращения Семина. Но тогда мы сохранили Марко, финишировали третьими и выиграли Кубок России, – отметил Владимир Леонченко. – Сейчас ситуация похожа, если говорить со спортивной точки зрения. Вынужден признать, что катастрофически начали сезон, 2 победы в 10 матчах — это никуда не годится. Но если со спортивной точки зрения ситуация похожа, то с точки зрения сделанного в клубе за два года картина совершенно иная». По его словам, в «Локомотиве» сейчас собрана молодая команда с перспективой роста, и задача футболистов и тренерского штаба в том, чтобы «те авансы, которые им раздаются, были подтверждены на футбольном поле».

Главный тренер

В начале сентября «Локомотив» отправил в отставку тренера Марвина Комппера. Теперь готовить команду будет Йозеф Циннбауэр. «Три тура назад мы приняли решение, что полноценно обязанности главного тренера будет выполнять Йозеф Циннбауэр, – говорит Владимир Леонченко. – Был отрезок из трех игр за восемь дней и фактически не было возможности для полноценного тренировочного процесса. Надеемся, что после паузы на игры сборных изменения отразятся в турнирной таблице».

Он отметил, что Циннбауэр представил свое видение, за счет чего он сможет улучшить качество игры и результаты, а игроки работают с максимальной самоотдачей и «перезагрузка» за время перерыва на сборные должна им помочь.

Цель

Вторая задача, которую ранее обозначало руководство клуба – добиться оптимизации расходов. По данным «Чемпионата» в сезоне 2020/21 года «Локо» потратил на трансферы 14,48 миллиона евро, в прошлом году – 31,18 миллиона евро, в этом году – 13,2 миллиона евро. Это самые большие траты среди команд российской премьер-лиги. Но гендиректор клуба объясняет, что выплаты разбиты на несколько лет и в это трансферное окно клуб уже вышел в ноль. То есть приобрел новых футболистов клуб из денег, заработанных на продаже.

«Когда я посмотрел, какой был баланс по трансферам за три предыдущих сезона, он был отрицательным. То есть стабильно клуб покупал игроков гораздо дороже, продавал дешевле. Работал в убыток. По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль. То есть те футболисты, которые были приобретены, они были приобретены на те деньги, которые клуб заработал на трансферах. Что касается сумм трансферов, то они разбиты на три года, и соответственно на все эти трансферы деньги уже заложены. И важное, что удалось сделать за это время, — мы очень снизили фонд оплаты труда (игроков) и тренеров основной команды. Мы ввели жесткий потолок зарплат. И сегодня максимальная зарплата в клубе минимум в два раза меньше, чем была у ведущих игроков на этот период. И это уже в перспективе трех лет окупило потраченные деньги», — рассказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Еще год назад СМИ сообщали о том, что «Локомотив» переедет в Лужники, спортивную базу в Баковке продадут, а на месте стадиона Черкизово построят коммерческую недвижимость. Но гендиректор «Локо» опроверг эти слухи. «В прессе очень много недостоверной информации. А мы можем говорить не только о планах, но уже и о фактах за два года нашей деятельности, – сказал он. – Мы не сокращаем бюджет, а находим возможности за счет оптимизации инвестировать в медицинское и спортивное оборудование, футбольную инфраструктуру».

По его словам, клуб завершил реконструкцию Баковки, для подготовки первой команды созданы отличные современные условия. «Также мы изыскиваем возможности для обновления «РЖД Арены» для повышения комфорта наших болельщиков, в ближайшее время откроем флагманский магазин, музей и кафе прямо на стадионе. Для Академии совсем скоро откроем новый манеж и в дальнейшем будем развивать инфраструктуру в Черкизово с целью развития Академии. В плане построить дополнительные тренировочные поля и полноразмерный манеж», — пообещал Леонченко.