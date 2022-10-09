Шаг до титула: Ферстаппен сражается за чемпионство в Японии. LIVE

07:50

Ферстаппен стал лучшим в квалификации, при этом голландец едва не лишился поула из-за инцидента в третьем сегменте. Во время прогревочного круга на холодной резине его болид повело в сторону и он чуть не задел Ландо Норриса из «Макларена». Тому пришлось реагировать и объезжать голландца по обочине. Макс был признан виновным в ситуации, но отделался штрафом.