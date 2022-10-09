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Спорт

Шаг до титула: Ферстаппен сражается за чемпионство в Японии. LIVE

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка. ОНЛАЙН

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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен

Global Look Press
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен может досрочно оформить чемпионство в «Формуле-1», для этого ему нужно выиграть Гран-при Японии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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08:00

Сильный дождь сегодня в Сузуке. Это едва ли должно удивлять, но погода, конечно, добавит интриги.

07:55

Вот как в итоге выглядит стартовая решетка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Шарль Леклер («Феррари») 3. Карлос Сайнс («Феррари») 4. Серхио Перес («Ред Булл») 5. Эстебан Окон («Альпин») 6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 7. Фернандо Алонсо («Альпин») 8. Джордж Расселл («Мерседес») 9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 10. Ландо Норрис («Макларен») 11. Даниэль Риккардо («Макларен») 12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») 13. Юки Цунода («Альфа Таури») 14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») 15. Мик Шумахер («Хаас») 16. Александер Албон («Уильямс») 17. Пьер Гасли («Альфа Таури») 18. Кевин Магнуссен («Хаас») 19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 20. Николас Латифи («Уильямс»).

07:50

Ферстаппен стал лучшим в квалификации, при этом голландец едва не лишился поула из-за инцидента в третьем сегменте. Во время прогревочного круга на холодной резине его болид повело в сторону и он чуть не задел Ландо Норриса из «Макларена». Тому пришлось реагировать и объезжать голландца по обочине. Макс был признан виновным в ситуации, но отделался штрафом.

07:45

Доброе утро, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» вместе с вами наблюдает за Гран-при Японии, где Макс Ферстаппен может досрочно оформить второй чемпионский титул.

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