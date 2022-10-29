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Спорт

Шаг к золоту сделан: Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при. LIVE

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России в Сочи

В рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию мужчины представили короткую программу. Лидером по итогам прокатов стал чемпион России и Европы Марк Кондратюк. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов.
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18:50

Короткая программа Артема Ковалева, ставшего третьим.

18:45

Вот так выглядит итоговая турнирная таблица по итогам первого соревновательного дня у мужчин.

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18:42

Судьи оценивают прокат Ерохова в 93,21 балла.

18:40

Ох, отличнейший каскад исполняет Ерохов в самом начале — четверной сальхов + тройной тулуп, а следом идет прекрасный чистый четверной тулуп. Невероятно мощное начало программы, а следом идет отличное вращение на четвертый уровень. А вот на тройном акселе все же небольшая помарка, коснулся он рукой льда. Но сильно впечатления от такого мощного выступления это не испортило, прекрасно презентовал свою программу Ерохов, почти на отлично справившись с ней.

18:36

Алексей Ерохов на льду. Он замыкает выступления.

18:36

Кондратюк получает за свой прокат 104,51 балла. Вау!

18:33

Очень внимательно за его прокатом следит Трусова. И с мощного, чистого четверного лутца начинает Кондратюк, следом исполняет такой же уверенный тройной аксель. Вращения получают третий уровень, но будто бы вкатался в свою программу Марк, прекрасно ее чувствует. Каскад выходит не очень удачным, к четверному сальхову добавлен тулуп только в два оборота, но элемент засчитан и даже с надбавкой. Прекрасно справился Макрк, действительно отличное выступление.

18:30

На льду чемпион России и Европы прошлого сезона Марк Кондратюк.

18:29

Судьи оценивают прокат Карнаухова в 53,55 балла.

18:27

С прекрасного каскада начинает фигурист, блестяще ему удается комбинация прыжков тройной тулуп +тройной тулуп. А вот с тройного акселя спортсмен падает, неприятно приложившись всем телом о лед. Дорожка шагов тоже с помарками выходит только на второй уровень. Сольный тройной лутц с сильным недокрутом и полупадением, успел поставить фигурист руку. Не самое лучшее выступление, но впервые спортсмен катает на взрослом уровне.

18:24

На лед приглашается Егор Карнаухов.

18:23

Ковалев за свою программу получает 80,74 балла.

18:21

Попытался спасти свой каскад Ковалев: после приземления с тройного тулупа рукой он коснулся льда, но сумел прикрепить к нему двойной тулуп. С четверным сальховом вышла та же беда — недокрут и приземление с касанием льда рукой, но это не спасло — падение. Но зато следом идут интересные вращения на четвертый уровень. А вот тройной аксель вышел прекрасным, идеально с ним справился спортсмен. И дальше будто бы вкатался сам в свою программу, прекрасную хореографию показал, пусть не все получилось, но энергетика просто безумная.

18:17

Артем Ковалев из Москвы выходит на лед. Самый высокий российский одиночник.

18:16

Гуменник набирает за свой прокат 74,04 балла.

18:14

Срывает первый элемент Гуменник, бабочка у него случается на первом прыжке — четверном лутце. Второй выходит тоже не самым удачным, не докручивает фигурист риттбергер и чуть не падает с него. Но зато дорожка шагов получается на четвертый уровень. Сольный тройной аксель выходит волшебным, и каскада Гуменник все-таки лишился, теряя очень важные баллы. Хореографию не всю оценивают самый высокий уровень, третий получают вращения, но в целом программа бы смотрелась просто прекрасно, если бы не было ошибок на прыжковых элементах.

18:11

Открывает вторую разминку Петр Гуменник.

18:06

А на разминке присутствует важная гостья — Александра Трусова, которая сегодня сама уже успела выступить и занять второе место по итогам короткой программы, пришла посмотреть за выступлением своего молодого человека — Марка Кондратюка.

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18:03

А на лед уже выходит вторая разминочная группа.

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18:02

Судьи оценивают прокат Кельманова в 50,19 балла.

18:00

Слишком сильно завалилась ось на первом прыжке — тройном акселе, что привело к падению. Такая же проблема возникла и на тройном лутцке, плюс был недокрут на элементе, что не позволило фигуристу исполнить его чисто. И, видимо, из-за этого каскад потерял спортсмен. Тройной флип, исполненный сольно, тоже не удался так, как нужно. Все не так плохо с хореографией, вращения набирают четвертый уровень, дорожки шагов — третий. Не особо получился прокат в целом, конечно, из-за ошибок на прыжковых элементах.

17:57

Кирилл Кельманов под руководством Алексея Урманова выходит на короткую программу.

17:56

Варакин набирает за свой прокат 56,47 балла.

17:54

Пошел Варакин на четверной тулуп, но неудачно — падает с него фигурист. Следом не совсем получается и тройной аксель — полупадение, успевает он подставить руку, чтобы не упасть полностью. Каскад тройной флип + тройной тулуп спортсмен буквально вытаскивает, чисто у него получается. При этом хореографические элементы не получают высший уровень — второй и третий. Но поборолся Варакин за свою программу, конечно, это достойно уважения.

17:50

На льде появляется Максим Варакин.

17:50

Судьи оценивают прокат фигуриста в 74,08 балла.

17:48

И снова не удается первый прыжок — на четверной риттбергер пошел Анисимов, но совсем немного ему не хватило, чтобы выехать с прыжка. Тройной аксель вышел неплохим, хотя немного странно махнул ногой при выезде фигурист. Каскад вышел только двойной сальхов + тройной тулуп, и хорошо, что сумел к первому элементу прикрепить второй. А в целом достаточно интересно у него смотрится хореография — есть и дорожки, и вращения на четвертый уровень.

17:44

Андрей Анисимов из Москвы появляется на льду.

17:43

Получает фигурист за свой прокат 59,22 балла.

17:41

Начинает фигурист с падения, не удался у него тулуп в четыре оборота. Следом проблемы происходят и на тройном акселе — без падения, но недокрут, и в связи с этим совсем уж неудачное приземление, едва удержался на ногах спортсмен. Достаточно оригинальная у него хореография, но тоже с помарками делает свои элементы фигурист. Каскад тройной лутц + тройной тулуп ему почти удается, но чуть повело на втором прыжке, пришлось подставлять вторую ногу. К сожалению, не самый лучший прокат, много было проблем с прыжковой частью.

17:38

Открывает соревнования у мужчин Даниил Постарнаков.

17:30

Первая разминка выходит на лед.

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17:25

Всего девять спортсменов выйдут на лед со своими короткими программами.

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17:20

Соревнования начнутся в 17.30 по московскому времени.

17:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию короткой программы у мужчин в рамках второго этапа Гран-при России.

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