Шаг к золоту сделан: Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при. LIVE

18:14

Срывает первый элемент Гуменник, бабочка у него случается на первом прыжке — четверном лутце. Второй выходит тоже не самым удачным, не докручивает фигурист риттбергер и чуть не падает с него. Но зато дорожка шагов получается на четвертый уровень. Сольный тройной аксель выходит волшебным, и каскада Гуменник все-таки лишился, теряя очень важные баллы. Хореографию не всю оценивают самый высокий уровень, третий получают вращения, но в целом программа бы смотрелась просто прекрасно, если бы не было ошибок на прыжковых элементах.