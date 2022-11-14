Битва россиян: Медведев сражается с Рублевым на Итоговом чемпионате. LIVE

17:03

Шикарная волевая победа Медведева в первой партии, Даниил уступал 1-4, но довел игру до тай-брейка, где также проигрывал. Однако в итоге он взял сет, и это, не исключено, мощно ударит по Рублеву с психологической точки зрения. Андрей привычно пошел выяснять отношения с судьей, но на текущие расклады это не повлияет.