Битва россиян: Медведев сражается с Рублевым на Итоговом чемпионате. LIVE

В итальянском Турине стартует Итоговый чемпионат ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев играют между собой в Красной группе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:24
Еще одна ошибка Рублева, Даня берет гейм. 2-3.
17:23
Медведев ловит оппонента на противоходе, 40:30.
17:23
В заднюю форхендом бьет Рублев. 30:30.
17:23
Андрей не справляется с приемом, 30:15.
17:22
Аут у Даниила, 15:15.
17:21
Классно Медведев атакует по боковой, 15:0.
17:21
И тут же снова Андрей подает навылет, 1-3.
17:21
Ошибается Рублев, 40:15.
17:20
Форхендом по линии пробивает Андрей, 40:0.
17:20
Эйс в исполнении Рублева, 30:0.
17:20
Медведев ошибается на приеме, 15:0.
17:17
Очень долго играли этот мяч соперники, и в итоге за заднюю бьет Даниил. Брейк у Рублева, 1-2.
17:16
Вновь у Медведева ошибка по длине, 30:40.
17:16
Андрей вынуждает соперника ошибиться и пробить в аут, 30:30.
17:15
Рублев принимает в секту, 30:15.
17:15
Десятая подача Даниила навылет, 15:15.
17:14
Шикарно принимает Рублев, Медведев оступился и не смог акцентированно пробить. 0:15.
17:14
И — прием в аут. 1-1.
17:14
Прием в сетку, 40:15.
17:13
Медведев принимает в коридор, 30:15.
17:13
Рублев хорошо переводит мяч в свободную зону, 15:15.
17:13
Медведев принимает точно в заднюю линию, 0:15.
17:12
Девятый в матче эйс Медведева, и он берет гейм. 1-0.
17:11
Даниил бьет в угол, Андрей не успевает. Больше.
17:11
Андрей форхендом играет в противоход, ровно.
17:10
Рублев хорошо принимает, но Даниил отвечает бэкхендом в угол. 40:30.
17:10
Еще один неудачный прием у Андрея, 30:30.
17:09
Рублев принимает в аут, 15:30.
17:09
Двойная ошибка у Даниила, при этом Рублев потребовал челлендж, который подтвердил, что первой подачей Медведев пробил в аут. 0:30.
17:08
Влет Рублев с форхенда бьет в противоход, 0:15.
17:07
Второй сет, Медведев на подаче.
17:03
Шикарная волевая победа Медведева в первой партии, Даниил уступал 1-4, но довел игру до тай-брейка, где также проигрывал. Однако в итоге он взял сет, и это, не исключено, мощно ударит по Рублеву с психологической точки зрения. Андрей привычно пошел выяснять отношения с судьей, но на текущие расклады это не повлияет.
17:02
Рублев попадает в сетку и проигрывает первый сет! 7:9!
17:01
Линейные вновь ошиблись, не засчитав первую подачу Даниила. Он берет челлендж, и вновь на повторе видно, что мяч в линии.
17:01
Вновь навылет подает Даниил, у него первый сетбол в матче. 7:8.
17:00
Аут по длине у Рублева, 7:7.
16:59
Медведев в аут принимает, снова Андрей впереди. 7:6.
16:58
Долгий розыгрыш, и Рублев ошибается, попав в коридор! 6:6.
16:57
Андрей запарывает прием, 6:5.
16:57
Снова эйс от Даниила, 6:4.
16:56
Рублев бьет в сетку, 6:3.
16:55
С бэкхенда по длине ошибается Даниил, 6:2.
16:55
Долгий розыгрыш на подаче Медведева, в итоге Даниил в сетку попадает. 5:2.
16:54
Вот теперь — точно аут. 4:2.
16:53
Рублев, казалось бы, принял в аут, но запросил челлендж, и повтор показал, что линейный ошибся! Очко переигрывается.
16:52
Даня срывает прием, 4:1.
16:52
С трудом Даниил принимает очень мощную подачу, Рублев в ответ укоротил — Медведев успел, но мяч от троса улетел за корт. 3:1.
16:51
Опять навылет подает Медведев, 2:1.
16:51
Ободом в аут отправляет мяч Даниил. 2:0.
16:51
Рублев подает первым и уверенно забирает очко. 1:0.
16:50
Андрей принимает в сетку, нас ждет тай-брейк. 6-6.
16:49
Мощнейшая подача, мяч у Рублева срывается на приеме. Больше.
16:49
От сетки Медведев точно атакует под заднюю, ровно.
16:49
Отыгрывает Даня один мяч ударом в противоход, 30:40.
16:48
Вынудил Рублев оппонента ошибиться, Медведев бьет в сетку, и у Андрея двойной сетбол на приеме. 15:40.
16:47
Двойная ошибка у Медведева, 15:30.
16:47
В этот раз уже Андрей сыграл «в спину» сопернику. 15:15.
16:46
Рублев хорошо принимает, но затем Даниил удачно играет в противоход. 15:0.
16:44
Неудачно Даниил действует на приеме и уступает гейм. 6-5.
16:44
Длительный розыгрыш заканчивается ошибкой Медведева. 40-15.
16:43
В аут Рублев срывает мяч, 30:15.
16:43
Вновь проблемы у Даниила на приеме, 30:0.
16:43
Не удается Медведеву прием, 15:0.
16:43
Еще раз Рублев ошибается, Даня берет гейм! 5-5.
16:42
В аут принимает Андрей. 40:15.
16:42
Рублев тяжело принимает подачу, а затем пропускает в противоход. 30:15.
16:42
Еще один эйс! 15:15.
16:41
Перебросил Медведев соперника, вышедшего к сетке, но в корт не попал. 0:15.
16:39
Рублев вышел к сетке, но не сумел навязать борьбу, Медведев отправил мяч ему за спину. Обратный брейк! 5-4.
16:38
Срывает Даня прием, один брейк-пойнт отыгран. 30:40.
16:38
Ого! Двойная ошибка у Рублева, Медведев получает двойной брейк-пойнт. 15:40.
16:37
Далеко за задней линией принимает Медведев, мяч от троса переваливается на половину Рублева. 15:30.
16:37
Аут у Андрея, 15:15.
16:36
С трудом Медведев принимает, открывая квадрат для Рублева — туда Андрей и бьет. 15:0.
16:35
В сетку Андрей бьет, гейм за Медведевым. 5-3.
16:35
Андрей срывает прием, 40:15.
16:35
Мяч отскочил от троса на удобной высоте для Рублева, тот пробил в свободный квадрат. 30:15.
16:34
Бэкхендом под заднюю линию Даниил берет еще одно очко. 30:0.
16:34
С эйса — уже третьего — начинает Медведев подачу. 15:0.
16:32
Ошибка Медведева при розыгрыше, гейм окончен. 5-2.
16:32
Теперь — прием в сетку. 40:0.
16:31
Медведев принимает в аут, 30:0.
16:31
В очередной раз не получается у Даниила прием, 15:0.
16:31
Андрей не справляется с приемом, второй гейм Медведев берет под ноль и не отпускает соперника далеко. 4-2.
16:30
С трудом Рублев принимает подачу, Медведев отвечает точно. 40:0.
16:30
Эйс! 30:0.
16:29
Хорошо разыгрывает Медведев, после его форхенда Рублев бьет в сетку. 15:0.
16:27
Опять Медведев запарывает прием и отдает еще один гейм. 4-1.
16:27
Вновь неудачно принимает Даниил, 40:0.
16:26
Загонял Андрей Медведева по углам, в итоге Даня пробил в сетку. 30:0.
16:25
Не справляется Даниил с мощной подачей, 15:0.
16:25
У сетки Андрей переиграл оппонента и оформил первый брейк! 3-1.
16:24
Хорошо принимает Медведев, 15:40.
16:24
И вновь форхендом Рублев вбивает мяч в линию, тройной брейк-пойнт! 0:40.
16:23
Длительный розыгрыш заканчивается эффектным форхендом по линии в исполнении Рублева, 0:30.
16:22
Классно принимает Рублев, у Медведева ответный удар не получается. 0:15.
16:20
Ошибается Даниил на приеме, Рублев вновь выходит вперед. 2-1.
16:20
Сорвал бэкхенд Рублев, 40:30.
16:19
Неудачный кросс от Медведева, мяч летит в коридор. 40:15.
16:18
Сорвался мяч у Рублева, аут. 30:15.
16:18
Спокойный розыгрыш проводит Рублев и заканчивает его у сетки. 30:0.
16:17
Даниил вытащил мяч из угла, но попал в сетку. 15:0.
16:17
Уверенно в противоход бьет Медведев и выигрывает гейм, 1-1.
16:16
Точно под боковую подает Даня, Андрей прием срывает. 40:0.
16:16
В сетку Рублев попадает, 30:0.
16:15
Отличный бэкхенд под боковую бьет Медведев, 15:0.
16:14
Еще один неудачный прием, Рублев берет свою подачу. 1-0.
16:14
Медведев принимает в сетку, 40:15.
16:14
Эйс в исполнении Андрея, 30:15.
16:13
Рублев сорвал форхенд в аут, 15:15.
16:12
Медведев ошибается по длине, 15:0.
16:12
Поехали! Рублев на подаче!
16:07
Начинается разминка.
16:03
С небольшой задержкой теннисисты появляются на корте.
15:55
Счет личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Рублев побеждал лишь в Цинциннати в 2021 году.
15:50
Начало матча запланировано на 16:00 мск.
15:45
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев и Андрей Рублев стартуют на Итоговом чемпионате ATP матчем между собой.
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