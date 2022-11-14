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Битва россиян: Медведев сражается с Рублевым на Итоговом чемпионате. LIVE

Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Красная группа. Медведев — Рублев. ОНЛАЙН

В итальянском Турине стартует Итоговый чемпионат ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев играют между собой в Красной группе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:24

Еще одна ошибка Рублева, Даня берет гейм. 2-3.

17:23

Медведев ловит оппонента на противоходе, 40:30.

17:23

В заднюю форхендом бьет Рублев. 30:30.

17:23

Андрей не справляется с приемом, 30:15.

17:22

Аут у Даниила, 15:15.

17:21

Классно Медведев атакует по боковой, 15:0.

17:21

И тут же снова Андрей подает навылет, 1-3.

17:21

Ошибается Рублев, 40:15.

17:20

Форхендом по линии пробивает Андрей, 40:0.

17:20

Эйс в исполнении Рублева, 30:0.

17:20

Медведев ошибается на приеме, 15:0.

17:17

Очень долго играли этот мяч соперники, и в итоге за заднюю бьет Даниил. Брейк у Рублева, 1-2.

17:16

Вновь у Медведева ошибка по длине, 30:40.

17:16

Андрей вынуждает соперника ошибиться и пробить в аут, 30:30.

17:15

Рублев принимает в секту, 30:15.

17:15

Десятая подача Даниила навылет, 15:15.

17:14

Шикарно принимает Рублев, Медведев оступился и не смог акцентированно пробить. 0:15.

17:14

И — прием в аут. 1-1.

17:14

Прием в сетку, 40:15.

17:13

Медведев принимает в коридор, 30:15.

17:13

Рублев хорошо переводит мяч в свободную зону, 15:15.

17:13

Медведев принимает точно в заднюю линию, 0:15.

17:12

Девятый в матче эйс Медведева, и он берет гейм. 1-0.

17:11

Даниил бьет в угол, Андрей не успевает. Больше.

17:11

Андрей форхендом играет в противоход, ровно.

17:10

Рублев хорошо принимает, но Даниил отвечает бэкхендом в угол. 40:30.

17:10

Еще один неудачный прием у Андрея, 30:30.

17:09

Рублев принимает в аут, 15:30.

17:09

Двойная ошибка у Даниила, при этом Рублев потребовал челлендж, который подтвердил, что первой подачей Медведев пробил в аут. 0:30.

17:08

Влет Рублев с форхенда бьет в противоход, 0:15.

17:07

Второй сет, Медведев на подаче.

17:03

Шикарная волевая победа Медведева в первой партии, Даниил уступал 1-4, но довел игру до тай-брейка, где также проигрывал. Однако в итоге он взял сет, и это, не исключено, мощно ударит по Рублеву с психологической точки зрения. Андрей привычно пошел выяснять отношения с судьей, но на текущие расклады это не повлияет.

17:02

Рублев попадает в сетку и проигрывает первый сет! 7:9!

17:01

Линейные вновь ошиблись, не засчитав первую подачу Даниила. Он берет челлендж, и вновь на повторе видно, что мяч в линии.

17:01

Вновь навылет подает Даниил, у него первый сетбол в матче. 7:8.

17:00

Аут по длине у Рублева, 7:7.

16:59

Медведев в аут принимает, снова Андрей впереди. 7:6.

16:58

Долгий розыгрыш, и Рублев ошибается, попав в коридор! 6:6.

16:57

Андрей запарывает прием, 6:5.

16:57

Снова эйс от Даниила, 6:4.

16:56

Рублев бьет в сетку, 6:3.

16:55

С бэкхенда по длине ошибается Даниил, 6:2.

16:55

Долгий розыгрыш на подаче Медведева, в итоге Даниил в сетку попадает. 5:2.

16:54

Вот теперь — точно аут. 4:2.

16:53

Рублев, казалось бы, принял в аут, но запросил челлендж, и повтор показал, что линейный ошибся! Очко переигрывается.

16:52

Даня срывает прием, 4:1.

16:52

С трудом Даниил принимает очень мощную подачу, Рублев в ответ укоротил — Медведев успел, но мяч от троса улетел за корт. 3:1.

16:51

Опять навылет подает Медведев, 2:1.

16:51

Ободом в аут отправляет мяч Даниил. 2:0.

16:51

Рублев подает первым и уверенно забирает очко. 1:0.

16:50

Андрей принимает в сетку, нас ждет тай-брейк. 6-6.

16:49

Мощнейшая подача, мяч у Рублева срывается на приеме. Больше.

16:49

От сетки Медведев точно атакует под заднюю, ровно.

16:49

Отыгрывает Даня один мяч ударом в противоход, 30:40.

16:48

Вынудил Рублев оппонента ошибиться, Медведев бьет в сетку, и у Андрея двойной сетбол на приеме. 15:40.

16:47

Двойная ошибка у Медведева, 15:30.

16:47

В этот раз уже Андрей сыграл «в спину» сопернику. 15:15.

16:46

Рублев хорошо принимает, но затем Даниил удачно играет в противоход. 15:0.

16:44

Неудачно Даниил действует на приеме и уступает гейм. 6-5.

16:44

Длительный розыгрыш заканчивается ошибкой Медведева. 40-15.

16:43

В аут Рублев срывает мяч, 30:15.

16:43

Вновь проблемы у Даниила на приеме, 30:0.

16:43

Не удается Медведеву прием, 15:0.

16:43

Еще раз Рублев ошибается, Даня берет гейм! 5-5.

16:42

В аут принимает Андрей. 40:15.

16:42

Рублев тяжело принимает подачу, а затем пропускает в противоход. 30:15.

16:42

Еще один эйс! 15:15.

16:41

Перебросил Медведев соперника, вышедшего к сетке, но в корт не попал. 0:15.

16:39

Рублев вышел к сетке, но не сумел навязать борьбу, Медведев отправил мяч ему за спину. Обратный брейк! 5-4.

16:38

Срывает Даня прием, один брейк-пойнт отыгран. 30:40.

16:38

Ого! Двойная ошибка у Рублева, Медведев получает двойной брейк-пойнт. 15:40.

16:37

Далеко за задней линией принимает Медведев, мяч от троса переваливается на половину Рублева. 15:30.

16:37

Аут у Андрея, 15:15.

16:36

С трудом Медведев принимает, открывая квадрат для Рублева — туда Андрей и бьет. 15:0.

16:35

В сетку Андрей бьет, гейм за Медведевым. 5-3.

16:35

Андрей срывает прием, 40:15.

16:35

Мяч отскочил от троса на удобной высоте для Рублева, тот пробил в свободный квадрат. 30:15.

16:34

Бэкхендом под заднюю линию Даниил берет еще одно очко. 30:0.

16:34

С эйса — уже третьего — начинает Медведев подачу. 15:0.

16:32

Ошибка Медведева при розыгрыше, гейм окончен. 5-2.

16:32

Теперь — прием в сетку. 40:0.

16:31

Медведев принимает в аут, 30:0.

16:31

В очередной раз не получается у Даниила прием, 15:0.

16:31

Андрей не справляется с приемом, второй гейм Медведев берет под ноль и не отпускает соперника далеко. 4-2.

16:30

С трудом Рублев принимает подачу, Медведев отвечает точно. 40:0.

16:30

Эйс! 30:0.

16:29

Хорошо разыгрывает Медведев, после его форхенда Рублев бьет в сетку. 15:0.

16:27

Опять Медведев запарывает прием и отдает еще один гейм. 4-1.

16:27

Вновь неудачно принимает Даниил, 40:0.

16:26

Загонял Андрей Медведева по углам, в итоге Даня пробил в сетку. 30:0.

16:25

Не справляется Даниил с мощной подачей, 15:0.

16:25

У сетки Андрей переиграл оппонента и оформил первый брейк! 3-1.

16:24

Хорошо принимает Медведев, 15:40.

16:24

И вновь форхендом Рублев вбивает мяч в линию, тройной брейк-пойнт! 0:40.

16:23

Длительный розыгрыш заканчивается эффектным форхендом по линии в исполнении Рублева, 0:30.

16:22

Классно принимает Рублев, у Медведева ответный удар не получается. 0:15.

16:20

Ошибается Даниил на приеме, Рублев вновь выходит вперед. 2-1.

16:20

Сорвал бэкхенд Рублев, 40:30.

16:19

Неудачный кросс от Медведева, мяч летит в коридор. 40:15.

16:18

Сорвался мяч у Рублева, аут. 30:15.

16:18

Спокойный розыгрыш проводит Рублев и заканчивает его у сетки. 30:0.

16:17

Даниил вытащил мяч из угла, но попал в сетку. 15:0.

16:17

Уверенно в противоход бьет Медведев и выигрывает гейм, 1-1.

16:16

Точно под боковую подает Даня, Андрей прием срывает. 40:0.

16:16

В сетку Рублев попадает, 30:0.

16:15

Отличный бэкхенд под боковую бьет Медведев, 15:0.

16:14

Еще один неудачный прием, Рублев берет свою подачу. 1-0.

16:14

Медведев принимает в сетку, 40:15.

16:14

Эйс в исполнении Андрея, 30:15.

16:13

Рублев сорвал форхенд в аут, 15:15.

16:12

Медведев ошибается по длине, 15:0.

16:12

Поехали! Рублев на подаче!

16:07

Начинается разминка.

16:03

С небольшой задержкой теннисисты появляются на корте.

15:55

Счет личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Рублев побеждал лишь в Цинциннати в 2021 году.

15:50

Начало матча запланировано на 16:00 мск.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев и Андрей Рублев стартуют на Итоговом чемпионате ATP матчем между собой.

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