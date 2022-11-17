«Мы в шоке»: российских паралимпийцев выгнали из мирового спорта за «нарушение перемирия»

Серебряный призер Паралимпийских летних игр в Токио по легкой атлетике Алексей Кузнецов (слева) и чемпион Игр Денис Гнездилов

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Это означает, что у ПКР не осталось никаких прав, кроме подачи апелляции на собственное отстранение. Российские паралимпийцы лишены международных соревнований на неопределенный срок и почти наверняка пропустят Игры в Париже — 2024. В беседе с «Газетой.Ru» паралимпийский чемпион Токио Денис Гнездилов признался, что находится в шоке и потерял мотивацию тренироваться, а глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что паралимпийцы не могут нести ответственность за события в мире, и предложил оспорить решение МПК через гражданский суд.

Международный паралимпийский комитет созвал внеочередную генеральную ассамблею в Берлине, на которой приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации.

Это решение поддержали 64 делегата, при этом 39 были против, а 16 воздержались.

МПК объяснил свои санкции тем, что российская организация якобы нарушила олимпийское перемирие и больше не способна выполнять свои обязательства согласно уставу.

Теперь ПКР лишен всех своих прав в организации и может лишь подать апелляцию, что и собирается сделать.

Президент ПКР Павел Рожков заявил, что МПК не предоставил никаких доказательств нарушения олимпийского перемирия, а потому его решение является «незаконным и лишено каких-либо правовых оснований».

«Ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить олимпийское перемирие и, следовательно, не могут нести за это ответственность, — сказал Рожков ТАСС.

— МПК применяет двойные стандарты. ПКР намерен обратиться с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку». В СПЧ осудили Международный паралимпийский комитет за санкции к России Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод осудил Международный паралимпийский... 17 ноября 06:10

Российские спортсмены не имеют права участвовать в международных турнирах, и отбор на Паралимпийские игры в Париже — 2024 уже начался без них. Таким образом, они почти наверняка пропустят Игры.

Чемпион Паралимпиады в Токио-2020, обладатель мирового рекорда в толкании ядра Денис Гнездилов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что поражен отстранением России.

«Конечно, были надежды, верили до последнего, что решение будет принято в нашу сторону.

Мы расстроены, вчера в шоке были. Сейчас приехал на тренировку — нет никакого настроения и желания. Надо как-то перестраивать себя и продолжать дальше тренироваться.

Когда отношение к российским спортсменам может измениться? Да без понятия вообще. В политику я не лезу и не буду, свои выводы по этому поводу говорить тоже не буду. «Лютый позор». Почему паралимпийцы на руках карабкались по лестнице до гостиницы Участники национальных соревнований по легкой атлетике столкнулись с проблемами в Чебоксарах... 20 июня 15:10

Конечно, хотелось бы, чтобы это все к лучшему закончилось и мы были бы наконец-то допущены, как нормальные спортсмены. Остается только выступать в России, состязаться с результатами иностранцев, равняться на них или делать лучше, чем показывают на международной арене», — подытожил Гнездилов.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» осудил МПК и подчеркнул, что спортсмены не способны повлиять на события в мире.

«Совершенно несправедливое, незаконное и необоснованное решение, которое протащили через Международный паралимпийский комитет. Притом, если посмотреть результаты голосования, это решение было неочевидным, но многие страны проголосовали под давлением.

Какое отношение паралимпийцы имеют к происходящему в мире, я на самом деле не представляю. Ребятам и так сложно в жизни.

Они через боль, через страдания достигают спортивных результатов, тренируются в ежедневном режиме и мечтают попасть на соревнования. Так что МПК сегодня показал незрелость в принятии решений.

Словами описать невозможно, что они натворили! Как они потом будут в глаза смотреть нашим спортсменам, которых они лишили права на работу, непонятно», — сказал Свищев.

При этом глава комитета Госдумы считает, что оспорить решение МПК вполне реально.

«Проблему можно и необходимо решать через гражданский суд, если он не ангажирован и не политизирован. Заявлять о препятствовании осуществления профессиональной деятельности.

Мы сегодня видим, что Спортивный арбитражный суд (CAS), к сожалению, не самодостаточная организация. Во многих своих решениях он действует с оглядкой на мнения МОК, МПК, международных федераций и спонсоров. К сожалению, не могу сказать, что CAS может отстаивать интересы наших спортсменов. А вот гражданские суды, думаю, во многих странах могут принять справедливые решения».

Это уже не первый раз, когда Международный паралимпийский комитет отстраняет российский. Впервые это произошло в 2016 году из-за масштабного допингового скандала.

Тогда паралимпийцы пропустили летние Игры в Рио-де-Жанейро, а на Паралимпиаду в Пхенчхане — 2018 были допущены в ограниченном составе и под нейтральным флагом.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР и допустил команду до Игр в Токио в нейтральном статусе. Сборная России тогда завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.

Однако уже в 2022 году российские паралимпийцы снова были не допущены на Паралимпиаду — на этот раз в Пекине — из-за спецоперации на Украине.