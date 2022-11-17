Ужасное поле, травма вратаря, ноль голов: Россия не смогла обыграть Таджикистан

Ноябрьский сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина совпал по времени с началом чемпионата мира в Катаре. В то время, как Криштиану Роналду после резонансного интервью Пирсу Моргану неловко здоровался с Бруну Фернандешем в раздевалке сборной Португалии, российская команда готовилась к азиатскому турне по маршруту Душанбе — Ташкент.
Первая остановка для сборной России планировалась в Таджикистане. 15 ноября самолет с российскими игроками приземлился в аэропорту Душанбе, а на следующий день футболисты провели предыгровую тренировку. Больше всего опасений перед матчем вызвал искусственный газон Центрального республиканского стадиона — поле застелено прямо на бетонное покрытие, из-за чего товарищеский по смыслу матч превращался в матч повышенной опасности, где риск получить травму был сильно выше обычного.
Во время предматчевой пресс-конференции Валерий Карпин анонсировал, что из-за синтетического покрытия на поле не стоит ожидать наиболее возрастных и опытных футболистов. В итоге стартовый состав получился экспериментальным:
место в воротах занял голкипер «Спартака» Александр Селихов; четверку защитников составили Даниил Хлусевич («Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»); Даниил Глебов из «Ростова», Антон Миранчук из «Локомотива» и Даниил Уткин из «Ростова» выстроили линию полузащиты, а Лечи Садулаев («Ахмат»), Федор Чалов (ЦСКА) и Сергей Пиняев («Крылья Советов») составили атакующую тройку.
Последний же игрок в данном списке вписал свое имя в историю сборной России, обновив достижение Игоря Акинфеева 18-летней давности и став самым молодым дебютантом национальной команды.
Игра вызвала большой ажиотаж в Душанбе — все 20 тысяч доступных на матч билетов были проданы, обеспечив футболистам Таджикистана грандиозную поддержку. Правда, не обошлось без происшествий: за полтора часа до стартового свистка на стадионе погас свет, а непосредственно перед матчем у входных групп арены возникла давка.
К счастью, никто из зрителей не пострадал.
Стартовые минуты поединка прошли под контролем россиян. Первый полумомент случился на шестой минуте, когда Пиняев навешивал с левого фланга на свободное пространство в штрафной площади, где находился неприкрытый никем Чалов — подача вышла чуть сильнее, чем нужно было: форвард до мяча не дотянулся, и владение перешло к команде Таджикистана.
Аналогичный момент в исполнении тех же игроков случился через 10 минут, только на сей раз голкипер хозяев Рустам Ятимов далековато вышел из ворот, открыв пространство Чалову для удара. Но и в этот раз нападающему ЦСКА не удалось попасть в створ.
Ближе к середине первой половины встречи игра успокоилась, и на поле установилось равенство. Россияне здорово держали мяч внизу и старались нарастить темп, но из-за поля рассчитывать на скоростные прорывы фланговых игроков не приходилось из-за риска оступиться и вывернуть, например, колено или стопу.
В итоге счет в первом тайме так и остался не открыт — команды ушли в раздевалку при счете 0:0.
В перерыве Валерий Карпин произвел три замены: Владимир Сычевой оформил дебют за национальную сборную, выйдя вместо Федора Чалова, в воротах Александра Селихова заменил Сергей Песьяков, а полузащитник «Динамо» Арсен Захарян появился вместо Антона Миранчука.
Первое игровое действие в футболке сборной Сычевой совершил на 49-й минуте: Вахдат Ханонов рухнул на газон после контакта с нападающим, который хотел попасть ногой с лета по мячу.
Спустя две минуты голкипер «Ростова» Сергей Песьяков неудачно вывернул стопу при попытке принять передачу от защитника. Покидал поле вратарь при помощи капитана сборной Даниила Глебова.
Вместо Песьякова на поле появился Антон Шунин. Именно ему таджикские футболисты нанесли первый удар в створ ворот на 58-й минуте игры, правда, позиция у Мабатшоева была далеко не лучшей — вратарь «Динамо» легко поймал мяч в руки.
Классный момент в середине второй половины игры был у Даниила Уткина — фланговая передача от Лечи Садулаева отрикошетила от защитника хозяев прямо на грудь 23-летнему полузащитнику «Ростова», который успел сложиться и пробить через себя.
Счет 0:0 не устраивал игроков и тренерский штаб российской сборной. Ближе к окончанию основного времени на поле появились Андрей Мостовой и Даниил Фомин, но значительного влияния на ход игры эти замены не оказали.
За пять минут до конца матча россиянам все же удалось вонзить мяч в сетку ворот хозяев — на добивание после удара Сычевого успел Даниил Уткин, однако за секунду до этого арбитр игры зафиксировал фол: в момент подачи углового Арсеном Захаряном Максим Осипенко с нарушением правил боролся против оппонента в чужой штрафной.
В добавленное ко второму тайму время россияне устроили навал на ворота Рустама Ятимова, но завершающая стадия атаки у подопечных Карпина не клеилась. Как итог — нулевая ничья.
После матча сборная отправилась в отель, где проведет ночь, после чего чартером отправится в Ташкент, где в день открытия ЧМ-2022 сыграет против Узбекистана. Стартовый свисток воскресной игры прозвучит в 15:00 по московскому времени.