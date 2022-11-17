Ужасное поле, травма вратаря, ноль голов: Россия не смогла обыграть Таджикистан

В первом товарищеском матче на ноябрьском сборе после окончания первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) национальная сборная под руководством Валерия Карпина не смогла обыграть команду Таджикистана. Всю игру российские футболисты боролись с газоном стадиона в Душанбе, получив попутно несколько травм и так и не сумев распечатать ворота голкипера сборной Таджикистана Рустама Ятимова. «Газета.Ru» — о том, как Россия провела предпоследний матч в 2022 году.

Ноябрьский сбор национальной команды под руководством Валерия Карпина совпал по времени с началом чемпионата мира в Катаре. В то время, как Криштиану Роналду после резонансного интервью Пирсу Моргану неловко здоровался с Бруну Фернандешем в раздевалке сборной Португалии, российская команда готовилась к азиатскому турне по маршруту Душанбе — Ташкент. «Храню дома прах отца и сына, разговариваю с ними»: новые скандальные откровения Роналду Британский журналист Пирс Морган обнародовал полную версию первой части интервью с нападающим «Манчестер... 17 ноября 16:43

Первая остановка для сборной России планировалась в Таджикистане. 15 ноября самолет с российскими игроками приземлился в аэропорту Душанбе, а на следующий день футболисты провели предыгровую тренировку. Больше всего опасений перед матчем вызвал искусственный газон Центрального республиканского стадиона — поле застелено прямо на бетонное покрытие, из-за чего товарищеский по смыслу матч превращался в матч повышенной опасности, где риск получить травму был сильно выше обычного.

Во время предматчевой пресс-конференции Валерий Карпин анонсировал, что из-за синтетического покрытия на поле не стоит ожидать наиболее возрастных и опытных футболистов. В итоге стартовый состав получился экспериментальным:

место в воротах занял голкипер «Спартака» Александр Селихов; четверку защитников составили Даниил Хлусевич («Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»); Даниил Глебов из «Ростова», Антон Миранчук из «Локомотива» и Даниил Уткин из «Ростова» выстроили линию полузащиты, а Лечи Садулаев («Ахмат»), Федор Чалов (ЦСКА) и Сергей Пиняев («Крылья Советов») составили атакующую тройку.

Последний же игрок в данном списке вписал свое имя в историю сборной России, обновив достижение Игоря Акинфеева 18-летней давности и став самым молодым дебютантом национальной команды. Пиняев побил рекорд Акинфеева в сборной России Нападающий сборной России Сергей Пиняев впервые вышел на поле в форме главной команды страны... 17 ноября 18:48

Игра вызвала большой ажиотаж в Душанбе — все 20 тысяч доступных на матч билетов были проданы, обеспечив футболистам Таджикистана грандиозную поддержку. Правда, не обошлось без происшествий: за полтора часа до стартового свистка на стадионе погас свет, а непосредственно перед матчем у входных групп арены возникла давка. Перед матчем сборных Таджикистана и России болельщики устроили давку у стадиона На входе на стадион в Душанбе перед началом товарищеского матча между сборными... 17 ноября 18:23

К счастью, никто из зрителей не пострадал.

Стартовые минуты поединка прошли под контролем россиян. Первый полумомент случился на шестой минуте, когда Пиняев навешивал с левого фланга на свободное пространство в штрафной площади, где находился неприкрытый никем Чалов — подача вышла чуть сильнее, чем нужно было: форвард до мяча не дотянулся, и владение перешло к команде Таджикистана.

Аналогичный момент в исполнении тех же игроков случился через 10 минут, только на сей раз голкипер хозяев Рустам Ятимов далековато вышел из ворот, открыв пространство Чалову для удара. Но и в этот раз нападающему ЦСКА не удалось попасть в створ.

Ближе к середине первой половины встречи игра успокоилась, и на поле установилось равенство. Россияне здорово держали мяч внизу и старались нарастить темп, но из-за поля рассчитывать на скоростные прорывы фланговых игроков не приходилось из-за риска оступиться и вывернуть, например, колено или стопу.

В итоге счет в первом тайме так и остался не открыт — команды ушли в раздевалку при счете 0:0.

В перерыве Валерий Карпин произвел три замены: Владимир Сычевой оформил дебют за национальную сборную, выйдя вместо Федора Чалова, в воротах Александра Селихова заменил Сергей Песьяков, а полузащитник «Динамо» Арсен Захарян появился вместо Антона Миранчука.

Первое игровое действие в футболке сборной Сычевой совершил на 49-й минуте: Вахдат Ханонов рухнул на газон после контакта с нападающим, который хотел попасть ногой с лета по мячу.

Спустя две минуты голкипер «Ростова» Сергей Песьяков неудачно вывернул стопу при попытке принять передачу от защитника. Покидал поле вратарь при помощи капитана сборной Даниила Глебова.

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Вместо Песьякова на поле появился Антон Шунин. Именно ему таджикские футболисты нанесли первый удар в створ ворот на 58-й минуте игры, правда, позиция у Мабатшоева была далеко не лучшей — вратарь «Динамо» легко поймал мяч в руки. На глазах 20 тысяч зрителей: Россия не справилась с Таджикистаном Сборная России по футболу провела товарищеский матч в Душанбе против национальной команды... 17 ноября 19:58

Классный момент в середине второй половины игры был у Даниила Уткина — фланговая передача от Лечи Садулаева отрикошетила от защитника хозяев прямо на грудь 23-летнему полузащитнику «Ростова», который успел сложиться и пробить через себя.

Счет 0:0 не устраивал игроков и тренерский штаб российской сборной. Ближе к окончанию основного времени на поле появились Андрей Мостовой и Даниил Фомин, но значительного влияния на ход игры эти замены не оказали.

За пять минут до конца матча россиянам все же удалось вонзить мяч в сетку ворот хозяев — на добивание после удара Сычевого успел Даниил Уткин, однако за секунду до этого арбитр игры зафиксировал фол: в момент подачи углового Арсеном Захаряном Максим Осипенко с нарушением правил боролся против оппонента в чужой штрафной.

В добавленное ко второму тайму время россияне устроили навал на ворота Рустама Ятимова, но завершающая стадия атаки у подопечных Карпина не клеилась. Как итог — нулевая ничья. На глазах 20 тысяч зрителей: Россия не справилась с Таджикистаном Сборная России по футболу провела товарищеский матч в Душанбе против национальной команды... 17 ноября 19:58

После матча сборная отправилась в отель, где проведет ночь, после чего чартером отправится в Ташкент, где в день открытия ЧМ-2022 сыграет против Узбекистана. Стартовый свисток воскресной игры прозвучит в 15:00 по московскому времени.