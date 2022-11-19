19 ноября 2022, 03:59 Спорт Bellator 288: Немков и Нурмагомедов бьются за титулы. LIVE ММА. Bellator 288. Немков — Андерсон, Питбуль — Нурмагомедов. ОНЛАЙН Андрей Черников Данила Жиляев

В Чикаго в рамках вечера смешанных единоборств Bellator 288 россиянин Вадим Немков сражается за чемпионский пояс в полутяжелом весе с Кори Андерсоном, а Усман Нурмагомедов бьется за титул в легком весе с Патриком «Питбулем» Фрейре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.