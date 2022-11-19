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Спорт

Bellator 288: Немков и Нурмагомедов бьются за титулы. LIVE

ММА. Bellator 288. Немков — Андерсон, Питбуль — Нурмагомедов. ОНЛАЙН

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В Чикаго в рамках вечера смешанных единоборств Bellator 288 россиянин Вадим Немков сражается за чемпионский пояс в полутяжелом весе с Кори Андерсоном, а Усман Нурмагомедов бьется за титул в легком весе с Патриком «Питбулем» Фрейре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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4:35

Россиянин Имамшафи Алиев в своем дебютном поединке одолел Коннора Фэллона из США.

Бой, проходивший в среднем весе, завершен победой Алиева уже в первом раунде техническим нокаутом.

4:30

Стоит отметить, что основной кард начнется примерно в 5:00 по московскому времени.

4:25

Основной кард:

Вадим Немков — Кори Андерсон (чемпионский бой в полутяжелом весе); Патрики Фрейре — Усман Нурмагомедов (чемпионский бой в легком весе); Даниэль Вайхель — Ахмед Магомедов (полулегкий вес); Тайрелл Фортун — Дэниэл Джеймс (тяжелый вес); Роман Фаральдо — Леван Чохели (полусредний вес)

4:15

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков показал на весах 92,44 кг. Его соперник из США Кори Андерсон оказался чуть тяжелее — вес Кори составил 92,62 кг.

04:00

В Чикаго в штате Иллинойс проходит вечер боев ММА Bellator 288, в котором в главном бою Вадим Немков сразится с Кори Андерсоном за чемпионский титул в полутяжелом весе, а в со-главном поединке Усман Нурмагомедов оспорит пояс в легком весе у Патрики «Питбуля» Фрейре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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