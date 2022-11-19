Bellator 288: Немков и Нурмагомедов бьются за титулы. LIVE

Россиянин Имамшафи Алиев в своем дебютном поединке одолел Коннора Фэллона из США.
Бой, проходивший в среднем весе, завершен победой Алиева уже в первом раунде техническим нокаутом.
Основной кард:
Вадим Немков — Кори Андерсон (чемпионский бой в полутяжелом весе); Патрики Фрейре — Усман Нурмагомедов (чемпионский бой в легком весе); Даниэль Вайхель — Ахмед Магомедов (полулегкий вес); Тайрелл Фортун — Дэниэл Джеймс (тяжелый вес); Роман Фаральдо — Леван Чохели (полусредний вес)
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков показал на весах 92,44 кг. Его соперник из США Кори Андерсон оказался чуть тяжелее — вес Кори составил 92,62 кг.
В Чикаго в штате Иллинойс проходит вечер боев ММА Bellator 288, в котором в главном бою Вадим Немков сразится с Кори Андерсоном за чемпионский титул в полутяжелом весе, а в со-главном поединке Усман Нурмагомедов оспорит пояс в легком весе у Патрики «Питбуля» Фрейре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.