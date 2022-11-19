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Спорт

UFC Fight Night 215: Салихов дерется с Фиалью, бой Спивака отменен. LIVE

ММА. UFC Fight Night 215. Муслим Салихов (Россия) — Андре Фиалью (Португалия). ОНЛАЙН

В рамках турнира UFC Fight Night 215 американский боец Деррик Льюис сражается с украинско-молдавским спортсменом Сергеем Спиваком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
0:44

Готовятся выйти в клетку австралиец Джек Делла Маддалена и англичанин Дэнни Робертс.

0:39

Раздельным решением одерживает победу Джонсон! Во второй раз подряд Жумагулов уступает именно таким образом.

0:36

Третий раунд явно остался за американцем, имел он преимущество по ходу пятиминутки. Правда, пятиминутка — это условность, потому что и здесь Жумагулову понадобился тайм-аут после очень неприятного удара от Джонсона! Ждем судейского решения.

0:29

Во втором раунде уже Джонсону потребовалась пауза после удара в пах от соперника. Хорош казахстанец в этой пятиминутке, и в целом, достаточно динамичный бой: минимум борьбы и максимум ударов.

0:22

Завершился первый раунд боя Джонсона с Жумагуловым, и длился он гораздо больше пяти минут — дважды американец нанес удары не по правилам, и Жалгасу было нужно время восстановиться. В целом, очень неплохо выглядел казахстанский боец, 42-26 счет по ударам в его пользу.

0:10

Из-за того, что бой Льюиса и Спивака отменен, заключительный поединок прелима сдвигается в основной кард: американец Чарльз Джонсон дерется с бойцом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

0:10

Итак, дело все в том, что Льюис просто снялся с боя. По данным американских СМИ, это связано со здоровьем спортсмена, он госпитализирован. Подробности не сообщаются, но уточняется, что его недомогание не связано с весогонкой.

0:05

Вот так новости! Поединок между Льюисом и Спиваком отменен! Причины скоро узнаем.

0:00

Дженнифер Майя одерживает победу единогласным судейским решением.

23:55

Будем кратко рассказывать о том, как закончатся оставшиеся прелимы. Но мы ждем, конечно, главного карда, тем более, что нам предстоит увидеть и бой с участием российского спортсмена: Муслим Салихов сразится с португальцем Андре Фиалью.

23:50

В настоящее время идет предпоследний бой предварительного карда — украинка Марина Мороз бьется с бразильянкой Дженнифер Майя.

23:45

Доброй ночи, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC Fight Night 215, где в соглавном поединке сойдутся американец Деррик Льюис и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

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