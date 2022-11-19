UFC Fight Night 215: Салихов дерется с Фиалью, бой Спивака отменен. LIVE

Раздельным решением одерживает победу Джонсон! Во второй раз подряд Жумагулов уступает именно таким образом.
Третий раунд явно остался за американцем, имел он преимущество по ходу пятиминутки. Правда, пятиминутка — это условность, потому что и здесь Жумагулову понадобился тайм-аут после очень неприятного удара от Джонсона! Ждем судейского решения.
Во втором раунде уже Джонсону потребовалась пауза после удара в пах от соперника. Хорош казахстанец в этой пятиминутке, и в целом, достаточно динамичный бой: минимум борьбы и максимум ударов.
Завершился первый раунд боя Джонсона с Жумагуловым, и длился он гораздо больше пяти минут — дважды американец нанес удары не по правилам, и Жалгасу было нужно время восстановиться. В целом, очень неплохо выглядел казахстанский боец, 42-26 счет по ударам в его пользу.
Из-за того, что бой Льюиса и Спивака отменен, заключительный поединок прелима сдвигается в основной кард: американец Чарльз Джонсон дерется с бойцом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Итак, дело все в том, что Льюис просто снялся с боя. По данным американских СМИ, это связано со здоровьем спортсмена, он госпитализирован. Подробности не сообщаются, но уточняется, что его недомогание не связано с весогонкой.
Будем кратко рассказывать о том, как закончатся оставшиеся прелимы. Но мы ждем, конечно, главного карда, тем более, что нам предстоит увидеть и бой с участием российского спортсмена: Муслим Салихов сразится с португальцем Андре Фиалью.
В настоящее время идет предпоследний бой предварительного карда — украинка Марина Мороз бьется с бразильянкой Дженнифер Майя.