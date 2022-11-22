«Пусть идет туда, где нравится»: «МЮ» избавился от Криштиану Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Причиной могло стать скандальное интервью 37-летнего португальца, в котором он раскритиковал клуб и заявил о неуважении к главному тренеру Эрику тен Хагу. Знаменитый советский футболист Юрий Гаврилов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что форвард может отправиться доигрывать в Китай или США.

«Немедленно покидает команду»

Английский »Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о разрыве договора с Криштиану Роналду.

«Красные дьяволы» объявили, что игрок «немедленно покидает команду после расторжения договора по обоюдному согласию». Формулировка подчеркнула отношение клуба к ситуации.

Она стала необратимой после того, как футболист дал интервью телеведущему Пирсу Моргану, в котором обрушился с критикой как на клуб, так и на возглавившего с этого сезона команду Эрика тен Хага.

После выхода интервью СМИ со ссылкой на источники писали, что манкунианцы ищут пути к расторжению контракта с игроком с наименьшими финансовыми потерями для себя.

В день старта чемпионата мира по футболу в Катаре огромный постер с портретом футболиста удалили с фасада стадиона «Олд Траффорд», а инсайдеры сообщили, что португалец теперь стал персоной нон грата на клубной базе и уже не вернется туда.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «МЮ» 10 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись в них единственным забитым мячом. При этом португалец несколько раз оставался в запасе, а в матче против «Тоттенхэма» отказался выйти на замену за пару минут до финального свистка, уйдя в раздевалку.

Еще шесть раз форвард появлялся на поле в матчах группового этапа Лиги Европы, причем провел все встречи полностью, отметившись голами в обеих играх в ворота молдавского «Шерифа» из Тирасполя.

«Люблю «МЮ» и фанатов»

Несмотря на такое расставание с сожженными мостами, Роналду останется одной из легенд «Манчестер Юнайтед», в составе которого он провел 346 матчей и отметился 145 забитыми мячами.

«После переговоров с «Ман Юнайтед» мы договорились досрочно прекратить действие контракта, — цитирует Криштиану журналист The Telegrap Мэтт Лоу.

— Я люблю «МЮ» и люблю фанатов – это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов. Я желаю команде всяческих успехов во второй части сезона и в будущем».

В данный момент пятикратный обладатель «Золотого мяча» готовится стартовать на чемпионате мира в составе сборной Португалии.

Это будет уже пятый для него мундиаль в карьере, и Роналду является одним из немногих игроков, кому удавалось отличаться голами на четырех таких турнирах. До него это достижение смогли установить бразилец Пеле и немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе, а уже в Катаре того же добился аргентинец Лионель Месси.

Сейчас Криштиану сосредоточен на выступлении на чемпионате мира, после него он продолжит клубную карьеру.

Испанские СМИ уже успели опубликовать и опровергнуть слухи об интересе мадридского «Реала», лучшим бомбардиром которого за всю историю является как раз португалец.

Именно в «королевском клубе» форвард провел лучшие годы карьеры, а теперь может стать заменой постоянно мучающемуся с травмами Кариму Бензема, нынешнему обладателю «Золотого мяча».

В то же время явную заинтересованность в игроке обозначил лондонский «Челси». Роналду лично хочет видеть в команде новый американский владелец Тодд Боэли, а летом от перехода нападающего клуб отказался из-за позиции главного тренера Томаса Тухеля, теперь уже уволенного.

Интересно, что теперь Роналду стал самым дорогим футбольным свободным агентом в мире, по версии Transfermarkt, опередив до того возглавлявшего список россиянина Артема Дзюбу.

«Поедет в Америку или Китай»

Советский футболист Юрий Гаврилов признался «Газете.Ru», что не знает, «чего ожидать от Роналду дальше».

«Хорошо, тебе как футболисту сейчас не нравится, как работают в «Манчестер Юнайтед» другие люди, которые пришли после Фергюсона, и дальше что? Если тебе не нравится , так иди туда, где тебе нравится. Ему 37 лет уже, еще неизвестно, кто его возьмет и кому он будет нужен. Возрастной ценз уже. В его возрасте уже все или в Америку, или в Китай едут доигрывать за хорошие деньги. Пусть идет туда, где его устроит. Вот и все, — считает Гаврилов.

— Получится ли у Роналду после этого победить на ЧМ-2022? Ну, а кто знает? Сегодня вон, Аргентина проиграла. Так же и любая другая команда может проиграть. Никто наперед не знает, что может произойти».