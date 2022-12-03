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Спорт

Игроки «Спартака» и «Зенита» после драки играют в матче звезд Кубка России. LIVE

Футбол. Матч звезд Кубка России-2022/23. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
3 декабря проходит жеребьевка верхней и нижней сетки Пути РПЛ и Пути регионов розыгрыша Кубка России сезона-2022/23. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Только десять очков выбивает Промес! Таким образом, игроки из Пути регионов выигрывают этот челлендж!

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15:44

Квинси Промесу надо выбивать 40 баллов, чтобы принести победу своей команды!

15:43

Алексей Сутормин пробил один раз в верхнюю девятку, набрав 20 баллов!

15:42

Переходим к игрокам РПЛ! Сергей Пиняев смазал все попытки!

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Алексей Филиппов/РИА Новости
15:40

Гасилин выбил двадцаточку двумя первыми ударами, а третьим попал в перекладину!

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100%
15:39

Тагиев также выбивает 20 очков!

15:37

Марухин выбил обычным мячом 20 баллов! А две следующие мишени игрок «Акрона» не выбил.

15:35

Попадание в нижнюю мишень дает 10 очков, в верхнюю — 20, в движущуюся — 40! А красный мяч удвоит очки!

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15:30

А сейчас настает время решающего челленджа «В цель»! Сергей Пиняев против Алексея Гасилина, Дзамболат Тагиев против Алексея Сутормина, Владимир Марухин против Квинси Промеса!

15:20

Матч звезд пройдет в формате 5х5 и начнется в 16:00. Главным тренером команды Пути РПЛ станет Валерий Газзаев, а Пути регионов — Заур Тедеев.

15:10

Перед началом матча звезд прошли соревнования между футболистами Пути РПЛ и Пути регионов в челленджах. С небольшим перевесом сильнее оказались игроки из слитного дивизиона российского футбола.

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15:00

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию матч Звезд Пути РПЛ и Пути регионов розыгрыша Кубка России сезона-2022/23! А после его окончания пройдет церемония жеребьевки верхней и нижней сетки турнира.

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