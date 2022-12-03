Игроки «Спартака» и «Зенита» после драки играют в матче звезд Кубка России. LIVE

3 декабря проходит жеребьевка верхней и нижней сетки Пути РПЛ и Пути регионов розыгрыша Кубка России сезона-2022/23. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
15:45
Только десять очков выбивает Промес! Таким образом, игроки из Пути регионов выигрывают этот челлендж!
close
100%
15:44
Квинси Промесу надо выбивать 40 баллов, чтобы принести победу своей команды!
15:43
Алексей Сутормин пробил один раз в верхнюю девятку, набрав 20 баллов!
15:42
Переходим к игрокам РПЛ! Сергей Пиняев смазал все попытки!
close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости
15:40
Гасилин выбил двадцаточку двумя первыми ударами, а третьим попал в перекладину!
close
100%
15:39
Тагиев также выбивает 20 очков!
15:37
Марухин выбил обычным мячом 20 баллов! А две следующие мишени игрок «Акрона» не выбил.
15:35
Попадание в нижнюю мишень дает 10 очков, в верхнюю — 20, в движущуюся — 40! А красный мяч удвоит очки!
close
100%
15:30
А сейчас настает время решающего челленджа «В цель»! Сергей Пиняев против Алексея Гасилина, Дзамболат Тагиев против Алексея Сутормина, Владимир Марухин против Квинси Промеса!
15:20
Матч звезд пройдет в формате 5х5 и начнется в 16:00. Главным тренером команды Пути РПЛ станет Валерий Газзаев, а Пути регионов — Заур Тедеев.
15:10
Перед началом матча звезд прошли соревнования между футболистами Пути РПЛ и Пути регионов в челленджах. С небольшим перевесом сильнее оказались игроки из слитного дивизиона российского футбола.
close
100%
15:00
Добрый день! Мы представляем вашему вниманию матч Звезд Пути РПЛ и Пути регионов розыгрыша Кубка России сезона-2022/23! А после его окончания пройдет церемония жеребьевки верхней и нижней сетки турнира.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях