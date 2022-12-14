«Из-за ухода Дани Милохина нам пришлось решать невыполнимую задачу»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о подготовке к главной роли в новогоднем спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», поделилась впечатлениями от самого трогательного момента на съемках «Ледникового периода», раскрыла, насколько уход Дани Милохина усложнил ее участие в проекте, а также поделилась подробностями съемок документального фильма о ее жизни — «Медведева против Медведевой».

— Вы сыграете главную роль в «Волшебнике страны Оз» — девочки Дороти, которая оказалась в незнакомой для нее стране, но смогла найти там новых друзей, помогла им стать лучше и вернулась домой. Какие черты Дороти вы уже видите у себя, а чему вы хотели бы научиться у нее?

— Наверное, как и любая девочка, Дороти прежде всего веселая, неунывающая, в какой-то степени отважная и она умеет дружить. Именно этому и стоит у нее учиться.

Мне бы хотелось передать ее характер. Она очень любознательная и вместе с друзьями преодолевает много трудностей. Я бы хотела своим образом показать, что это практически реальный персонаж, которого вы видите на льду.

«Волшебник страны Оз» — это очень увлекательная сказка с интересными приключениями Дороти, а в нашем случае — яркое зрелище для детей, которые смогут научиться дружбе, стойкости в преодолении каких-то сложных жизненных ситуаций.

— Помимо Дороти, вы исполняли в шоу Авербуха роль Китти («Анна Каренина») и Герды («Снежная Королева»). Какой персонаж вам ближе и почему?

— Наверное, именно сейчас мне уже ближе Китти, потому что все-таки Герда и Дороти — это по сюжетам совершенно маленькие девочки. Где-то похожие по характеру между собой, но сейчас мне, наверное, ближе Китти, потому что она в какой-то степени отражает мой внутренний мир и мой возраст.

— Можно ли ожидать изменений в «Волшебнике страны Оз» по сравнению с версией 2019 года? Новых поддержек от вас, новых трюков, новой хореографии?

— Да, сейчас мы, скорее всего, внесем изменения. Это будет зависеть от нашего режиссера-постановщика Ильи Авербуха, а он планирует внести существенные изменения в саму сказку и в ее представление. Сейчас ведутся активные репетиции.

Что будет в итоге? Предлагаю всем желающим прийти на наше ледовое шоу и посмотреть на все лично своими глазами. Я вас, конечно же, приглашаю тоже.

— В этом спектакле вы играете главную роль: появляетесь с самого начала и участвуете почти в каждой сцене. Насколько надо быть физически и эмоционально в форме, чтобы выдержать такое длинное выступление в течение нескольких дней?

— Да, для участия в новогодних спектаклях, конечно, необходимо иметь хорошую физическую форму. Я специально готовлюсь к спектаклям: прокачиваю свою физическую и техническую форму, это все необходимо, чтобы выдержать ритм и нагрузки. Потому что спектакли у нас не по одному разу в день, как вы можете подумать, а в некоторые дни у нас может быть и по три спектакля в день. Поэтому физическая форма должна быть практически идеальной, а эмоциональная — очень стабильной.

— Можно ли в какой-то мере сравнить главную роль в ледовом шоу Авербуха с соревновательными нагрузками?

— Сравнивать ледовое шоу с соревнованиями неправильно. Потому что к соревнованиям спортсмены готовятся годами, и нужно выйти выстрелить за 3-4 минуты всем тем, чему ты научился и чего добился за подготовительное тренировочное время. Ледовое шоу — это другая нагрузка. Это просто длительная физическая нагрузка в течение каждого дня. Да, ответственно, но не так, как соревнования, и нет такой нагрузки. Но и то, и другое серьезно выматывает и требует хорошей физической формы в любом случае.

— За время своей карьеры в шоу вы уже катались с несколькими партнерами — Александром Энбертом, Даней Милохиным, Федором Федотовым, Артемом Федорченко. С кем было легче всего кататься в техническом плане, а с кем сложнее? С кем было легче всего наладить контакт в плане личного общения, а с кем сложнее?

— Я даже думала об этом, если честно. У меня, оказывается, уже было четыре партнера за мою карьеру.

Самый первый мой партнер в парном катании — Саша Энберт. Конечно, он сыграл самую большую роль в том, что я немного научилась кататься в паре и взаимодействовать с партнером. Он прекрасный и совершенно неконфликтный человек. Очень веселый и коммуникабельный парень. Вот мы с ним очень хорошо ладим. Быстро очень нашли общий язык, поэтому прежде всего я хочу именно ему сказать большое спасибо.

Что касается всех остальных ребят, они в целом все неконфликтные, особенно хочу выделить Федора Федотова — это какой-то фантастический человек, он настолько трудоспособный, умеет отдавать себя тому делу, которым он занимается в данный момент.

— В последнее время вы были заняты в проекте Авербуха «Ледниковый период». Можно ли сказать, что это был ваш самый сложный ледовый проект в карьере, учитывая, что пришлось поменять партнера?

— Я принимаю участие в проекте Ледниковый период уже второй год. Конкретно этот проект стал для всех нас очень тяжелым — не только для меня, но и для режиссера-постановщика Ильи Авербуха. Для продюсеров, для судей, для Саши Жулина (хореографа-постановщика номеров — «Газета.Ru»).

Из-за ухода Дани Милохина из проекта мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Это была почти невыполнимая задача.

По правилам этого сезона со мной в паре мог стать только один из участников прошлых сезонов. Чудо, что у Федотова нашлось свободное время для участия в проекте, и что продюсеры фильма, в котором он снимается, пошли навстречу и отпустили его. Тарасова не считает посмешищем решение канадцев о допуске однополых пар фигуристов Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания Канады... 14 декабря 04:28

— Вы катали по два номера за день, делали по три постановки за раз. В каком режиме существовали все это время?

— В очень интенсивном. Тренировались мы в основном по ночам, потому что Федя заканчивал съемочные смены после 22.00 вечера, а приехать он мог где-то в 23.00 — 23.30. И да, мы ставили по два, по три номера сразу, потому что нужно было догонять проект по съемочным дням, да и вообще по всему.

Мы очень сильно опаздывали, поэтому вынуждены были тренироваться ночью по 3-4 часа. Как-то я приехала домой в 4.00 утра. Ну я-то ладно, но как это все выдержал Федор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал.

— Вас поздравили с днем рождения прямо на «Ледниковом периоде»: фанаты приготовили красивое видео, зрители аплодировали, коллеги говорили теплые слова. Казалось, что вы едва сдерживали слезы, когда смотрели видео. Действительно ли вас это растрогало до слез? Вы не ожидали такого сюрприза?

— Мне преподнесли такой сумасшедший подарок на день рождения. Я совершенно не ожидала этого.

Когда закончился съемочный день, вдруг совершенно неожиданно на том табло, на котором мы обычно видим свои оценки, появляется поздравление, — видео, где я еще совсем маленькая. Конечно, меня это растрогало практически до слез. Ребята так здорово меня поддержали. За что им огромное спасибо.

Да, еще хотела добавить: оказывается, все ребята были в курсе того, что должно было произойти после съемки. Появился торт, цветы, подарки, зрители поздравляли, Алла Михеева с микрофоном взяла на себя роль организатора этого праздника. Ну в общем, я очень благодарна всем зрителям и любителям фигурного катания, поклонникам и, собственно говоря, всей команде «Ледникового периода». Навка высказалась о шансах фигуристки Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о шансах победительницы... 13 декабря 12:28

— Планируете ли вы принять участие в турнире по шоу-программам 18-19 марта, куда допускаются все желающие фигуристы?

— Поживем, увидим.

— Про вас сняли документальный фильм «Медведева против Медведевой». Как проходили съемки? Тяжело ли было переживать определенные события в жизни под наблюдением съемочной группы?

— Фильм снимается с 2019 года. Снимали долго, очень кропотливо, съемки начались еще в Канаде, в Торонто. Туда приезжала съемочная группа, потом съемки продолжились в Москве, частично возобновлялись, потом прекращались, потом снова возобновились. «Красный Квадрат» потратил немало времени, чтобы сделать этот проект. Как только начался «Ледниковый период», съемки опять возобновились.

Мне кажется, что съемочная бригада была в курсе всех перипетий моей жизни. Они присутствовали со мной практически везде — на каждой тренировке, на каждой съемке, на каждом мероприятии, которое мне по работе нужно было посещать, на съемках. Мы также много снимали дома.

Мне пришлось много чего вспоминать, вытащить из себя некоторые эмоциональные вещи. Сейчас ведется монтаж, и я самого фильма еще не видела, поэтому не могу сказать, что он из себя будет представлять в плане сюжетной линии, как это будет выставлено — драматургия или еще что-то, на что сделают акцент. Поживем, увидим.

— Чему ваша история, рассказанная в документальном фильме, может научить зрителей?

— Знаете, наверное, документальный фильм не призван кого-либо чему-то учить. Это просто рассказ, это откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни, как я все это чувствовала и переживала. Много новых фактов. Я не думаю, что для кого-то это станет уже каким-то пособием по жизни. Это просто моя честно рассказанная история. А если кто-то какие-то выводы для себя сделает, то, это будет только его выводы. У меня не стоит цели кого-то и чему-то научить.

— Вы посещаете матчи московского «Динамо». Следите ли вы за чемпионатом мира по футболу в Катаре? Интересен ли вам этот турнир в отсутствие сборной России?

— Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду. Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у «Динамо» получится занять высокое место в РПЛ и что в следующем сезоне и наших футболистов, и фигуристов, и других спортсменов вернут на международные соревнования.

Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не мое дело. Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что я слежу, не отрываясь от телевизора, я не могу. Загитова обошла Бузову и Щербакову и стала лучшей телеведущей России Издание «Комсомольская правда» на своем официальном сайте сегодня завершило прием голосов... 12 декабря 14:40

— У вас очень плотный график, но недавно вы объявили, что собираетесь провести 22 бесплатных мастер-класса на ВДНХ. Почему?

— Да, мы действительно в течение всей зимы вместе с Алексеем Ягудиным будем проводить бесплатные мастер-классы по очереди каждые выходные. Дело в том, что ВДНХ для меня особенный парк.

Я до 15 лет жила рядом с ВДНХ, и с этим местом у меня связаны особые воспоминания. Все детство я думала: «Вот было бы круто, если б тут построили большой каток!» В итоге построили. Причем самый большой каток Москвы. И я очень рада буду поделиться своим опытом со всеми желающими.

Так что приходите, записывайтесь на мои мастер-классы. Правда, записаться туда сейчас не так легко, потому что желающих очень много. Но мы планируем открывать дополнительные места и разыгрывать еще места. В любом случае в этом движе поучаствует очень много людей.