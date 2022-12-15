Пять лет строгого режима: 49-летний боец ММА Новоселов осужден за изнасилование 18-летней

В Тушинском суде Москвы завершился процесс над бойцом смешанного стиля Максимом Новоселовым. Уже отбывавший ранее тюремный срок 49-летний спортсмен приговорен к пяти годам колонии строгого режима за изнасилование 18-летней девушки.

49-летний боец ММА Максим Новоселов был приговорен Тушинским судом Москвы к пяти годам заключения в колонии строгого режима по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

Спортсмен был задержан в марте после вечеринки в ночном клубе «Руки вверх» в Мытищах, где он познакомился с двумя девушками. Красивое поражение Марокко: Франция вышла на Аргентину Сборная Франции в крайне напряженном матче одолела команду Марокко в полуфинале чемпионата мира... 15 декабря 08:50

Позже пострадавшая позвонила в полицию, заявив, что ее с подругой похитила группа мужчин. Также девушка рассказала полицейским, что подверглась сексуальному насилию.

В итоге сначала бойца арестовали на два месяца, а по окончании этого периода срок его пребывания в следственном изоляторе был продлен до полугода.

На судебном процессе прокурор запрашивал для Новоселова шестилетний срок в колонии строгого режима, в то время как сторона защиты требовала оправдать спортсмена, так как доказательством вины в деле выступали только показания потерпевшей, которые к тому же опровергались экспертизами.

В итоге суд вынес решение против Новоселова, и теперь тот ближайшие пять лет проведет за решеткой.

Для Новоселова это уже не первый и даже не второй тюремный опыт. Считается, что в начале 90-х годов он участвовал в криминальном мире, а в 1993 году был осужден на 14 лет колонии по обвинению в убийстве.

А в 2012 году Новоселов был приговорен к трем с половиной годам заключения за покровительство наркобизнесу.

К этому времени он уже был достаточно известным бойцом. В подпольных боях он начал участвовать еще до своего первого срока, продолжил это делать в тюрьме, а после выхода на свободу по УДО начал профессиональную карьеру. Второй финал подряд: Франция обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022 Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции оказалась сильнее национальной... 15 декабря 00:04

«В тюрьме даже боксировать было нельзя. По мнению администрации, чем человек больше занимается, тем он опаснее. Во-первых, спорт прививает вольнодумство, плюс ты еще и сильный. И такой ты вообще не нужен. Ты нужен слабый, больной, чтобы тебя за шиворот взяли и кинули куда-то работать. А здоровый человек, который думает, не нужен, — рассказывал сам Новоселов.

— Соответственно бои также не нужны, они были запрещены. Как происходили? Выбирали какую-то смену, которая более лояльно относилась, или за деньги решалось. Каждый раз по-разному было. Бои нечасто проходили, не как регулярный чемпионат. Проходили какие-то конфликты, кто-то с кем-то зацепился. Самим зекам было интересно посмотреть. Не все они присутствовали, какая-то часть.

Понятно, что я не дрался с каким-то доходягой или туберкулезником. Были какие-то более-менее бойцы. За что дрались? Конкретно у меня ничего не стояло. Уважение, такие постулаты, что самый крутой. Кто-то дрался за сигареты с чаем. Деньги как таковые там не ценились. Чай, сигареты, тушенка – вот это там реальные деньги. Все в сигаретах оценивалось».

С 2004 по 2010 годы он пять раз выходил в октагон, одержав две победы при одной ничьей и двух поражениях. Зато после второго срока выиграл за четыре года все свои девять боев. Правда, соперниками в основном были малоопытные новички, хотя при этом в список жертв Безумного Макса, как спортсмена прозвали японские болельщики, попал довольно известный американец Джимми Амбрис, для которого тот поединок стал предпоследним в карьере.

Особую популярность Новоселов приобрел во время своего второго срока заключения, когда уговорил руководство колонии отдать помещения под спортзалы где организовал два тренажерных зала, в которых тренировал других заключенных. «Всегда будет терроризировать вратарей»: как в Америке отреагировали на 800 голов Овечкина Александр Овечкин достиг рубежа в 800 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив хет-трик... 14 декабря 21:36

Тогда в колонию приехал и снял репортаж знаменитый блогер и боец Поп-ММА Михаил Кокляев, и ролик с Новоселовым посмотрели несколько миллионов человек.

В 2019 году Новоселов должен был провести самый рейтинговый бой в своей карьере против Вячеслава Дацика, однако незадолго до поединка Дацику сломали челюсть на турнире True Gym Fights, и шоу не состоялось.