«Меня назвали русским шпионом»: американский талант попросился в сборную России

23-летний американский скейтбордист Ивон Мартинез в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему выбрал выступать за сборную России и не думает переходить в команду США, несмотря на отстранение от международных стартов и возможный пропуск Олимпийских игр в Париже — 2024. Также спортсмен оценил вероятность призыва в российскую армию и объяснил, почему сначала ему было сложно общаться с родственниками из Ленинградской области.

— Почему ты выбрал именно скейтбординг, а не бейсбол, американский футбол или хоккей?

— Когда я рос, все вокруг меня ездили на скейтах. Я подумал, что это круто, и стал кататься с ними. Так и пошло. А потом просто не смог остановиться (улыбается).

— У тебя есть американское и российское гражданство одновременно. Как так получилось?

— Моя мама родилась в России — в Санкт-Петербурге, но переехала в Америку около 30 лет назад. Все мои родственники по маминой линии живут в России. Я сам родился в Лас-Вегасе, но когда мне было десять лет, мама сделала мне и российское гражданство тоже, чтобы я мог спокойно приезжать сюда и видеться с семьей.

— Сейчас где ты живешь и тренируешься?

— В Лос-Анджелесе. Лучшие скейтеры в мире тренируются здесь — в Калифорнии. По крайней мере, многие из них.

— Почему ты решил представлять сборную России на международном уровне?

— Просто почувствовал, что это правильно, потому что моя мама — из России, мои корни идут из этой страны, и я вырос в доме, где была российская культура. Так что мне казалось правильным представлять Россию (Мартинез сам написал в соцсетях Федерации скейтбординга России и попросил представлять нашу страну — «Газета.Ru»).

— Когда ты в первый раз приехал в Россию?

— Когда мне было десять лет. Тогда я впервые увидел свою бабушку и других родственников по маминой линии. А первый раз, когда я приехал в Россию на соревнования по скейтбордингу, случился в 19 лет. Тогда я принял участие в чемпионате Европы — уже в составе сборной России.

— Что ты думал о России, прежде чем приехать сюда? У тебя были какие-то стереотипы?

— На самом деле, нет (улыбается). Когда я приезжаю в Россию, мне не кажется все вокруг каким-то сумасшедшим. Когда я рос, больше всего я общался с моей мамой, и она многое мне рассказывала. Так что мне все в России казалось нормальным.

— Ты уже три года представляешь сборную России. Какие у тебя впечатления от работы с Федерацией скейтбординга нашей страны?

— Федерация скейтбординга России очень сильно поддерживает меня и во всем помогает. Если мне что-нибудь нужно, то я уверен, что всегда могу позвонить людям из Федерации и попросить о помощи. Эти ребята стали очень хорошими друзьями для меня за то время, что мы в одной команде. Я встретил в сборной России много прекрасных людей, которые замечательно ко мне относятся. Мне абсолютно не на что жаловаться.

— В этом году ты выиграл чемпионат России по скейтбордингу и Спартакиаду сильнейших. Похоже, что ты без особых усилий являешься лучшим скейтером нашей страны. Как оценишь уровень скейтбординга в России сейчас?

— Уровень — классный! Я думаю, что наши ребята — хорошие скейтеры, но еще определенно есть куда расти. Есть несколько очень хороших спортсменов, но надо развивать инфраструктуру для скейтбординга, делать ее более продвинутой, строить больше скейт-парков. Все это будет вдохновлять детей заниматься скейтбордингом, кататься со своими друзьями. Однако скейт-сцена уже растет в России, и я думаю, что она продолжит развиваться: все больше ребят будут кататься и соревноваться.

Прямо сейчас сцена скейтбординга в России определенно не маленькая, но и не огромная пока что. «Я влюбился в Россию, в восторге от Москвы и был бы счастлив выступать за вашу сборную» Известный спортсмен из Аргентины, финалист чемпионата мира — 2022 по скейтбордингу Матиас... 20 сентября 14:02

— Этой осенью ты принял участие в соревнованиях Grand Skate Tour, которые были организованы Федерацией скейтбординга России в Москве. Приехали многие иностранцы, а ты занял второе место, уступив только аргентинцу Матиасу Дель Ольо. Какие у тебя остались впечатления от турнира?

— Grand Skate Tour был изумительным. Я получил огромное удовольствие и от души повеселился. Организация всего турнира и место его проведения — парк ВДНХ — были просто супер! Это было красиво. Кататься с ребятами из Европы было действительно весело. Да и вообще я встретил людей со всего мира — в том числе из Африки и Ирана. Было круто просто видеть, как далеко распространился скейтбординг.

— К сожалению, российских спортсменов сейчас не допускают до официальных международных соревнований. Возможно, сборная России пропустит Олимпийские игры в Париже — 2024. Какие у тебя мысли по этой ситуации?

— Я понимаю, почему это происходит.

Лично для меня это плохая ситуация, но мы ничего не можем с этим поделать. На повестке дня более серьезные темы, чем скейтбординг. Надеюсь, что все наладится, политические проблемы разрешатся, и у нас еще будет хороший конец.

Сейчас не так много соревнований проводится на международном уровне, и у нас еще есть время на восстановление в правах. Я бы хотел принимать участие во всех международных турнирах, но, если меня не допускают, то я понимаю причину.

— Не так давно главной темой в России была частичная мобилизация, и несколько известных спортсменов получили повестку, а кто-то из них отправился в армию. Думал ли ты, что тебя тоже могут призвать?

— Мысль об этом промелькнула в моей голове. Многие люди были напуганы такой возможностью — и я тоже. Но в конечном итоге я не думаю, что это реально. Да, теоретически такая возможность есть, но я не считаю, что из большого количества людей выберут именно меня, поскольку я все еще являюсь гражданином США и был там рожден.

— Ты изучал возможность сменить сборную и, может быть, начать представлять США?

— Нет, я на самом деле об этом не думал (улыбается).

— Ты сильный скейтер, и многие сборные хотели бы заполучить тебя.

— Пожалуй, да. Но я не могу изменить свои корни. Моя семья происходит из России. Здесь — моя вторая семья. И я чувствую правильным представлять эту страну. Моя тетя — сестра мамы — приехала в Москву в сентябре, чтобы посмотреть, как я катаюсь. Провела несколько дней со мной.

— Каково было общаться со своей русской тетей?

— О, это трудно (смеется). Приходилось многое переводить.

Однако за последнее время в России я выучил много русских слов — больше, чем когда-либо раньше. И это был первый раз, когда я мог хоть что-то сказать своей тете по-русски, а она меня понимала и отвечала. Да, это были небольшие разговоры, но тем не менее это уже была беседа! Очень круто.

Хотя я до сих пор не считаю, что владею русским языком, но уже делаю успехи. «Иностранцы уехали от нас народными послами России. Они расскажут, что русские — отличные люди» Посол Международной федерации скейтбординга (World Skate), президент Федерации скейтбординга России Илья... 21 сентября 19:54

— У тебя есть прозвище в сообществе скейтбордистов — Русский Шпион. Ты сам его придумал?

— На самом деле нет. Мой друг из скейт-тусовки начал меня так называть, и оно приклеилось. Теперь люди называют меня именно так. Я не возражаю — это прикольно (улыбается).

— А российские скейтеры называют тебя Ваней — русским вариантом твоего имени.

— Да. Когда я рос, мама всегда называла меня Ваней, так что это для меня естественно.

— Раньше ты работал курьером в Лос-Анджелесе, чтобы заработать на жизнь. Ты все еще продолжаешь?

— Нет, я уже больше не работаю, занимаюсь именно скейтбордингом. Меня поддерживают спонсоры.

— Также ты очень популярен в TikTok.

— Да, что-то вроде того (смеется).

— Но ты не мог загружать видео в те месяцы, когда находился в России.

— Да, он был заблокирован в России. Но большой проблемой это не стало. Я просто вставлял американскую симку и мог сидеть в TikTok. Только приложение работало очень медленно, так что это был долгий процесс (смеется).

— Когда ты приедешь в Россию в следующий раз?

— Не знаю. Обычно мне говорят об этом за неделю до поездки. Может быть, приеду в следующем месяце, может быть, через полгода.

Пока планирую поработать над несколькими видео с моими трюками, закончить несколько проектов. И продолжать тренироваться, быть в форме, участвовать в соревнованиях, хорошо начать следующий год.