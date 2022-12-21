Малкин догнал легенду НХЛ, став вторым русским бомбардиром в истории

Евгений Малкин забросил шайбу в ворота Игоря Шестеркина и сравнялся по очкам за карьеру в НХЛ с легендарным Сергеем Федоровым. Петр Кочетков выдал очередной блестящий матч в воротах «Каролины», а шайба Владислава Наместникова не спасла «Тампа-Бэй» от поражения в противостоянии с «Торонто».

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2

К выездному матчу против «Питтсбурга» ведомые Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным «Рейнджерс» подошли с семиматчевой победной серией, во время которой они переиграли соперников с общим счетом 32:14.

Матч был особенно интересен не только из-за борьбы «пингвинов» и нью-йоркцев на границе зоны плей-офф, но и из-за того, что это была первая встреча команд после серии в последнем розыгрыше Кубка Стэнли, когда «Рейнджерс» уступали со счетом 1-3 по матчам, но смогли драматично пройти дальше.

«Мы очень уважаем их команду. Это очень хороший хоккейный коллектив, — рассказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — У нас было много близких игр против них за последние пару лет. Каждый раз, когда мы играем с ними, все, кажется, сводится к одному голу. Что здесь, что в гостях это большие, ключевые матчи».

«Две команды соревнуются за место в плей-офф в одном дивизионе, так что конкуренция между нами всегда будет. Это хороший тест для нас сегодня вечером», — рассыпался в ответных комплиментах лучший снайпер «рейнджеров» Крис Крайдер.

Именно Крайдер и открыл счет в первом периоде, забросив свою 15-ю шайбу в сезоне после передачи Винсента Трочека (1:0).

Ответ хозяев пришел ближе к концу второй 20-минутки, когда Евгений Малкин в большинстве получил передачу от Сидни Кросби и хлестким кистевым броском заставил капитулировать Игоря Шестеркина в первый раз (1:1).

Россиянин продлил свою результативную серию уже до девяти встреч, отметившись в них 13 (3+10) баллами. Но не это главное.

Благодаря этому голу Джино набрал 1179 (455+724) очков за 1013 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся по очкам в сильнейшей лиге мира с Сергеем Федоровым!

Причем Федорову для его 483+696 понадобилось 1248 матчей. Теперь Евгений и Сергей делят второе место среди российских бомбардиров за всю историю, уступая только продолжающему свои подвиги капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, на счету которого 1446 (800+646) баллов за 1308 матчей.

Но еще до второго перерыва «Пингвинс» и вовсе вышли вперед. Причем команда Салливана снова реализовала лишнего. За 13 секунд до сирены Брайан Раст удачно подставил клюшку под бросок Пьер-Оливье Джозефа (2:1).

Благодаря этому голу «Питтсбург» забросил в большинстве хотя бы одну шайбу как минимум в девяти матчах подряд, реализовав 13 из 37 попыток (37,14%). Это самая долгая серия в истории клуба с февраля 2013 года, когда «пингвины» забрасывали в большинстве в 12-ти играх кряду.

В третьем периоде капитан хозяев Сидни Кросби увеличил преимущество, классно переложив шайбу после передачи Джейка Гюнцеля с удобной руки на неудобную и отправив снаряд между щитками Шестеркину (3:1).

И хотя «Рейнджерс» сразу же вновь сократили отставание до минимума после выхода два в один, в котором Трочек вновь ассистировал Крайдеру (3:2), на больше гости уже не сподобились.

При этом подопечные Галлана трижды — еще до того как Малкин восстановил равновесие, — попадали в штанги ворот Тристана Джерри, но ни Трочеку, ни Джимми Веси, ни Филипу Хитилу не повезло с отскоком.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1

Еще одно яркое противостояние первого раунда последнего плей-офф было «повторено» в эту ночь в рамках регулярного чемпионата. «Тампа-Бэй» приехала в гости к «Торонто», и снова победа осталась за той командой, что в Кубке Стэнли проиграла серию в семи матчах.

Правда, в отчетном поединке реального противостояния не получилось. «Мэйпл Лифс» традиционно по-особенному настраиваются на матчи с «Лайтнинг» и в этот раз даже превзошли себя.

В первые два периода на льду был настоящий ураган от хозяев площадки. Они полностью доминировали на всех участках поля, лучшим подтверждением чему является статистика бросков в створ ворот в первые 40 минут — 29-8.

При этом благодаря классной игре Андрея Василевского «молнии» в первом периоде пропустили только две шайбы. И если Майкл Бантинг отличился за «Торонто» в равных составах, то Остон Мэттьюс реализовал большинство (2:0).

«Не знаю, какую часть игры хоккеисты «Торонто» изобрели заново, что заставило нас так плохо играть, — рассказал о первых двух отрезках матча тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер. — На заметку себе: не приезжайте в Торонто за три дня до игры. Это было до боли очевидно, потому что мы определенно не вышли на лед вовремя сегодня вечером».

А вот в третьем периоде игра выровнялась, и российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников сыграл на добивании после броска Стивена Стэмкоса, проведя свою вторую шайбу в сезоне и сократив отставание до минимума (2:1).

И хотя гости продолжали до самого конца искать пути к спасению, отыграться им не удалось, а вот игроки «Торонто» Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер на последних минутах игры отправили две шайбы в уже оставленные Василевским ворота (4:1).

В итоге Василевский провел классный матч, отразив 36 из 38 бросков по своим воротам, Наместников к голу прибавил показатель полезности +1, а вот Никита Кучеров и Михаил Сергачев закончили встречу с отрицательной полезностью, собрав на двоих -3.

Играли между собой и лидеры столичного дивизиона — «Каролина» и «Нью-Джерси». Фаворитами к этому матчу подошли хозяева, выдавшие до того серию из 11 матчей подряд с набранными очками (9-0-2). А вот «Дэвилз», крушившие всех на старте сезона, попали в полосу неудач и до вояжа в Роли проиграли три встречи кряду.

Ожидания оправдались. «Харрикейнз» не оставили соперникам шансов и обошли их на вершине таблицы дивизиона. Главным героем встречи вновь стал молодой российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков.

«Ураганы» повели в первом периоде, и во второй 20-минутке «Нью-Джерси» попытался перевернуть матч. На ворота сенсационного новичка обрушились 14 бросков, включая опаснейший выстрел Яспера Братта при выходе 1 в 0 за полминуты до сирены, который Кочетков отразил коньком.

К этому времени на табло уже горело 3:0, а потому шайба Джека Хьюза в заключительном отрезке ничего не поменяла (3:1). На нее ответил Стефан Носен, установивший окончательный счет (4:1).

Форвард «Каролины» Андрей Свечников на этот раз остался без голов, передач и даже бросков в створ, набрав лишь две минуты штрафа.

Зато сделавший 37 спасений Кочетков стал главной звездой матча и второй всего игрового дня в НХЛ.

Кочетков выиграл пять последних стартов подряд, а в десяти последних играх у него 8-0-2. Таким образом он сравнялся с Кэмом Уордом, который трижды в истории клуба выдавал серии из десяти встреч подряд с набранными командой очками (9-0-1 в сезоне-2008/09, 6-0-4 в сезоне-2015/16 и 8-0-2 в кампании-2017/18).

Другие матчи

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:3

«Виннипег Джетс» — «Оттава Сенаторз» — 5:1

«Сиэтл Кракен» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 4:1

«Сан-Хосе Шаркс» — «Калгари Флэймз» — 3:7

Шайба Кирилла Марченко лишь подсластила «Коламбусу» горечь поражения от «Филадельфии», хотя в моменте «Блю Джекетс» вели в счете, а «Флайерз» в итоге оформили камбэк.

Первая голевая передача в сезоне форварда «Сент-Луиса» Алексея Торопченко не помогла «Блюз» в выездном поединке с «Сиэтлом». Одноклубник Торопченко Павел Бучневич отличился в этой встрече голом.

Нападающий Александр Барабанов отличился точным броском впервые за последние десять встреч, чем помог «Сан-Хосе» сравнять счет в матче с «Калгари», который забросил две шайбы за первые 30 секунд матча. Однако в итоге «Флэймз» совершили еще один рывок и буквально разнесли соперников.