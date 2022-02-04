«Торчат кости, болит желудок»: биатлонистка Васнецова в ужасе от питания на Олимпиаде

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицына / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
В ожидании огня: Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР. LIVE
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
Начало в 04:05
Австралия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
Начало в 07:10
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
Начало в 09:05
Швеция    —   Канада
Начало в 09:05
Чехия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Китай    —   США
Начало в 09:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 09:20
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 11:40
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:38
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
Начало в 15:05
Чехия    —   Швейцария
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   Италия
Начало в 15:05
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
Начало в 15:23
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
Начало в 15:53
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
Начало в 16:10
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
Начало в 16:18
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
Начало в 04:05
США    —   Чехия
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 06:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Австралия    —   Швейцария
Начало в 09:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
Начало в 11:40
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
Начало в 15:05
Швейцария    —   США
Начало в 15:05
Италия    —   Швеция
Начало в 15:05
Канада    —   Австралия
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 15:40
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
Начало в 16:10
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:15
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
Начало в 04:05
Канада    —   Италия
Начало в 04:05
Швейцария    —   Норвегия
Начало в 04:05
Чехия    —   Китай
Начало в 04:05
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 06:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 07:10
Швейцария    —   Финляндия
Начало в 16:10
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
Начало в 11:40
Китай    —   Швеция
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 15:13
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:41
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
Начало в 15:51
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 15:52
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 05:22
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 05:40
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 05:45
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:07
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
Начало в 07:10
Финляндия    —   Россия
Начало в 16:10
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 09:05
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 09:48
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:06
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:36
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:41
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 10:48
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
Начало в 11:40
Швеция    —   Дания
Начало в 16:10
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Начало в 11:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
Начало в 13:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 13:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 13:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 13:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
Начало в 13:55
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
Начало в 14:05
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
Начало в 14:10
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
Начало в 14:15
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
Начало в 14:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 14:47
Тройка лидеров:
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Микст. Финал
   —   
Начало в 15:05
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
Начало в 06:22
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 10:07
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 10:28
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:50
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Чехия    —   Дания
Начало в 16:10
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 14:44
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
Начало в 15:05
Норвегия    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Россия
Начало в 15:05
Дания    —   Канада
Начало в 15:05
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:29
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 15:45
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 16:13
Тройка лидеров:
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 16:35
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Тройка лидеров:
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Тройка лидеров:
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Тройка лидеров:
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Тройка лидеров:
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Тройка лидеров:
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Тройка лидеров:
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:35
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:54
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:10
Тройка лидеров:
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Тройка лидеров:
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
Начало в 11:30
Тройка лидеров:
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
Начало в 13:00
Тройка лидеров:
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 14:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 15:05
   —   
Начало в 15:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Тройка лидеров:
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:45
Тройка лидеров:
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Тройка лидеров:
Кёрлинг
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«Торчат кости, болит желудок»: биатлонистка Васнецова в ужасе от питания на Олимпиаде

Журналист Бокулев: Васнецова попала в западню из-за статуса спортсмена — у них особый рацион

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Биатлонистка Валерия Васнецова

Биатлонистка Валерия Васнецова

РИА Новости
Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая сдала два положительных теста на коронавирус в Пекине, пожаловалась на ужасную еду в карантинном отеле, из-за которой она похудела так, что «торчат кости», у нее болит желудок, и спортсменка плачет «каждый день». Журналисты РИА «Новости», ТАСС и «Спорт-экспресса», тоже оказавшиеся в карантинном отеле, в беседе с «Газетой.Ru» рассказали подробности о системе питания в изоляции, а также предположили, что китайцы назначили Васнецовой особый рацион спортсмена, который и привел к таким проблемам.

Биатлонистка Васнецова выложила в Instagram Stories фото неприглядных кусков еды и написала душераздирающий текст:

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней.

Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.

У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

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Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что организация активно пытается решить этот вопрос и уже обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Переписываюсь с представителем МОК и Лерой.

Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать.

Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», – написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Также глава пресс-службы СБР подчеркнул, что представители России не могут сами принести другую еду в номер Васнецовой — это запрещено, так как территория карантинного отеля строго закрыта. Остается надеяться только на то, что китайская сторона оперативно получит указания от МОК и поменяет рацион питания для биатлонистки.

«Васнецова попала в некую западню из-за статуса спортсмена, для которых формируется особый рацион»

Заместитель руководителя спортивной редакции РИА «Новости» Александр Бокулев оказался на карантине после положительного теста в аэропорту Пекина. В беседе с «Газетой.Ru» он высоко оценил качество еды на изоляции.

«В изоляторе было трехразовое питание — в определенные временные слоты к двери доставляли еду, о чем сигнализировали стуком. При заселении уточнили предпочтения, я выбрал западную/европейскую кухню, также предлагались японская и китайская.

Ассортимент был богатым, порции тоже внушительные. Порой даже не успевал все съедать. Из самого запоминающегося выделю целую пиццу, бургер, салаты с креветками, ростбифом, большой кусок тунца с гарниром.

Что касается моих жалоб, то есть одна большая — отсутствие холодильника. Оно особенно заметно при таких объемах еды, когда она периодически просто накапливается».

Бокулев предположил, что проблемы с питанием у Васнецовой связаны с ее статусом спортсменки:

«Так понимаю, Васнецова попала в некую западню из-за статуса спортсмена, для которых формируется особый рацион. Судя по контенту Леры, действительно гораздо хуже, чем то, с чем столкнулся я».

Корреспондентка «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик, которая до сих пор находится на изоляции, рассказала «Газете.Ru», что качество еды зависит от конкретного карантинного отеля, в который отправили человека.

«В целом меня все устраивает, но отели все разные и условия в них тоже. У меня гораздо лучше, чем у Леры», — подчеркнула Марьянчик.

Специальный корреспондент ТАСС Андрей Карташов, который уже вышел из изолятора, также отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у него не возникло вопросов к организаторам Олимпиады. Более того, питание на карантине было лучше, чем то, что можно достать «на воле».

«Я удивился качеству еды. Кормили прекрасно, и на свободе этого не хватает.

В 9 утра завтрак (сосиски, яйца, салат, хлопья с молоком, фрукты). В 13 ланч (суп, второе, может быть пицца, салат, газировка, вода минеральная). В 18 ужин (горячее мясо, курица, салат опять же). И все это — безвозмездно за счет народа Китая.

Если по поводу чего-то и ныть — то по размерам кельи. И что выходить нельзя все время — вот и все неудобство.

Я вчера вышел. Сюжеты из заточения делал регулярно. Дней пять-шесть там провел. Держали до двух отрицательных ПЦР-тестов», — рассказал Карташов.

Единственным журналистом, кто высказал какие-то претензии к качеству еды на изоляции в беседе с «Газетой.Ru», стал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. Известный журналист, к счастью, не попал в карантинный отель, где бесплатно кормят зараженных COVID-19, но провел день на изоляции в своем номере до того, как ему пришли два отрицательных теста после положительного.

«Наутро в 7.30 разбудили сообщением, что под дверь на стоявший там для моей охраны стул принесли ланчбокс с бесплатным завтраком. Вот кто просил будить?

Я открыл, взял — вот это было полное говно. Какой-то неудобоваримый паштет, две булочки, бутылка воды и яблоко — хоть за это спасибо.

А через час карантин у меня, собственно, закончился. Позвонили в номер, сказали про два отрицательных теста и выпустили на свободу», — рассказал Рабинер.

«Почему такое отношение к спортсменам?!»

Сама Васнецова подтвердила версию Бокулева о том, что у нее особый рацион из-за статуса спортсменки. Девушка выложила в Instagram Stories снимок еды своего доктора, которая выглядела гораздо аппетитнее, чем у нее.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека.

У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.

Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас. Справа от меня живет парень-спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня.

Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!» — возмутилась Васнецова.

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Остается надеяться, что вопрос с питанием биатлонистки будет решен в ближайшее время. А еще лучше — что Васнецова сдаст два отрицательных теста и выйдет на свободу, где у нее будет огромный ассортимент блюд на выбор.

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