«Проклял сам себя за удаление»: почему Россия провалила старт на Олимпиаде

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Пекин — 2022
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Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай    —   Швейцария
7:6
закончен
Норвегия    —   Чехия
6:7
закончен
Австралия    —   США
5:6
закончен
Швеция    —   Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания    —   Канада
6:4
закончен
США    —   Италия
4:8
закончен
Швеция    —   Чехия
7:4
закончен
Австралия    —   Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада    —   Швейцария
12:1
закончен
Финляндия    —   США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия    —   Китай
3:1
закончен
Швеция    —   Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США    —   Норвегия
6:11
закончен
Италия    —   Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия    —   Австралия
8:2
закончен
Китай    —   Швеция
6:7
закончен
Швейцария    —   Великобритания
8:7
закончен
Норвегия    —   Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия    —   Норвегия
11:8
закончен
Канада    —   Швейцария
7:5
закончен
Швеция    —   Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания    —   Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия    —   Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция    —   США
7:8
закончен
Великобритания    —   Австралия
9:8
закончен
Китай    —   Канада
6:8
закончен
Чехия    —   Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария    —   Швеция
1:6
закончен
Австралия    —   Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада    —   Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия    —   Италия
3:7
закончен
Швеция    —   Канада
6:2
закончен
Чехия    —   Великобритания
3:8
закончен
Китай    —   США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия    —   Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония    —   Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США    —   Канада
2:7
закончен
Чехия    —   Швейцария
3:11
закончен
Норвегия    —   Китай
9:6
закончен
Великобритания    —   Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США    —   Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания    —   Китай
6:5
закончен
США    —   Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада    —   Чехия
6:5
закончен
Италия    —   Китай
8:4
закончен
Австралия    —   Швейцария
9:6
закончен
Норвегия    —   Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай    —   Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия    —   Великобритания
6:2
закончен
Швейцария    —   США
6:5
закончен
Италия    —   Швеция
12:8
закончен
Канада    —   Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария    —   США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США    —   Великобритания
4:8
закончен
Канада    —   Италия
7:8
закончен
Швейцария    —   Норвегия
5:6
закончен
Чехия    —   Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Максенс Парро
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия    —   Канада
1:6
закончен
Швейцария    —   Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания    —   Чехия
3:2
закончен
Китай    —   Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
   —   
8:1
закончен
   —   
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США    —   Канада
2:4
закончен
Финляндия    —   Россия
5:0
закончен
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция    —   Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония    —   Чехия
3:2 Б
закончен
Швеция    —   Дания
3:1
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Словения
Анамария Лампич
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Кьелд Нёйс
Нидерланды
Томас Крол
Южная Корея
Ким Мин Сок
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Майя Дальквист
Норвегия
Тириль Уднес Венг
Россия
Наталья Непряева
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Швейцария
Надине Фендрих
Норвегия
Майкен Касперсен Фалла
Германия
Виктория Карль
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
США
Джессика Диггинс
Швеция
Эмма Рибом
Германия
Пия Финк
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Россия
Вероника Степанова
Германия
Софи Крель
Швейцария
Алина Майер
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Россия
Сергей Устюгов
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Франция
Лука Шанава
Швеция
Маркус Грате
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Франция
Ришар Жуве
Норвегия
Ховард Солос Тёугбёль
Швеция
Юхан Хегстрём
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
Норвегия
Эрик Вальнес
Россия
Артём Мальцев
Финляндия
Лаури Вуоринен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Финляндия
Йони Мяки
Россия
Александр Терентьев
США
Джеймс Клинтон Скунмейкер
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швейцария
Надине Фендрих
Швеция
Майя Дальквист
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Эмма Рибом
США
Джессика Диггинс
Россия
Вероника Степанова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Франция
Ришар Жуве
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Россия
Александр Терентьев
Финляндия
Йони Мяки
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швеция
Майя Дальквист
США
Джессика Диггинс
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Италия
Федерико Пеллегрино
Россия
Александр Терентьев
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия    —   Норвегия
8:5
закончен
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
закончен
США
Хлоя Ким
Япония
Мицуки Оно
Китай
Цай Сюэтун
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Германия
Лена Дюрр
Швейцария
Мишель Гизен
Швеция
Сара Хектор
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Канада
Эван Макичран
Италия
Леонардо Донаджо
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Италия
Микела Мойоли
Великобритания
Шарлотта Бэнкс
Канада
Мериета Один
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Швеция
Хенрик Харлаут
Италия
Леонардо Донаджо
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Колби Стивенсон
Швеция
Хенрик Харлаут
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Япония
Рука Хирано
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Словакия
Петра Влгова
Австрия
Катарина Линсбергер
Швейцария
Венди Хольденер
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Канада
Тесс Критчлоу
США
Стейси Гэскилл
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
Линдси Джейкобеллис
Франция
Хлоэ Треспёш
Канада
Мериета Один
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия    —   Швейцария
1:0
online
Чехия    —   Дания
1:2
идет
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
закончен
Германия
Винценц Гайгер
Норвегия
Йорген Граабак
Австрия
Лукас Грайдерер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай    —   Швеция
4:6
закончен
Норвегия    —   Швейцария
7:4
закончен
США    —   Россия
6:5
закончен
Дания    —   Канада
5:10
закончен
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Т. Вендль / Т. Арльт
Германия
Т. Эггерт / С. Бенекен
Австрия
Т. Штой / Л. Коллер
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Тэ Хон Хван
Канада
Стивен Дюбуа
Россия
Семён Елистратов
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Т. Вендль / Т. Арльт
Германия
Т. Эггерт / С. Бенекен
Австрия
Т. Штой / Л. Коллер
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия    —   США
Начало в 04:05
Швеция    —   Япония
Начало в 04:05
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Великобритания    —   Швейцария
Начало в 04:05
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 06:15
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Словакия
Начало в 11:40
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания    —   Италия
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Норвегия    —   Канада
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 09:37
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 09:58
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 10:15
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 10:20
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:50
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай    —   Швейцария
Начало в 15:05
США    —   Дания
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Канада    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   Германия
Начало в 16:10
США    —   Китай
Начало в 16:10
Санный спорт
Эстафета
Начало в 16:30
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания    —   Китай
Начало в 04:05
Швеция    —   Италия
Начало в 04:05
Великобритания    —   США
Начало в 04:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 04:05
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
Начало в 06:00
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания    —   Россия
Начало в 07:10
Чехия    —   Швейцария
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея    —   Великобритания
Начало в 09:05
Швейцария    —   Россия
Начало в 09:05
Канада    —   Япония
Начало в 09:05
США    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Начало в 10:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
Начало в 11:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция    —   Словакия
Начало в 11:40
Латвия    —   Финляндия
Начало в 16:10
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
Начало в 12:00
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 14:18
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 14:55
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 15:04
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада    —   Швейцария
Начало в 15:05
Великобритания    —   Норвегия
Начало в 15:05
Россия    —   Дания
Начало в 15:05
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 15:37
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония    —   Дания
Начало в 04:05
Южная Корея    —   Россия
Начало в 04:05
Швеция    —   Канада
Начало в 04:05
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 05:00
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 05:30
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 05:50
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
Начало в 05:55
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада    —   США
Начало в 07:10
Германия    —   Китай
Начало в 11:40
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США    —   Норвегия
Начало в 09:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 09:05
Канада    —   Швеция
Начало в 09:05
Италия    —   Китай
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 11:00
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
Начало в 11:53
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
Начало в 12:00
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
Начало в 14:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция    —   Китай
Начало в 15:05
Великобритания    —   США
Начало в 15:05
Дания    —   Швейцария
Начало в 15:05
Россия    —   Япония
Начало в 15:05
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
Начало в 15:20
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария    —   Дания
Начало в 16:10
Россия    —   Чехия
Начало в 16:10
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
Начало в 16:55
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия    —   Россия
Начало в 04:05
США    —   Канада
Начало в 04:05
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Норвегия    —   Швеция
Начало в 04:05
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
Начало в 04:30
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 05:00
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия    —   Латвия
Начало в 07:10
Финляндия    —   Швеция
Начало в 11:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария    —   Канада
Начало в 09:05
Южная Корея    —   Китай
Начало в 09:05
США    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Великобритания
Начало в 09:05
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
Начало в 10:00
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало в 12:00
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало в 13:45
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 14:00
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:27
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 14:35
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай    —   США
Начало в 15:05
Швейцария    —   Италия
Начало в 15:05
Великобритания    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 15:09
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 16:00
Хоккей
Мужчины. Группа A
США    —   Германия
Начало в 16:10
Китай    —   Канада
Начало в 16:10
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
Начало в 16:56
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   Россия
Начало в 04:05
Китай    —   Япония
Начало в 04:05
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:15
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
Начало в 06:00
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 16:10
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 08:30
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария    —   Великобритания
Начало в 09:05
Россия    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Норвегия
Начало в 09:05
Канада    —   Италия
Начало в 09:05
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания    —   Россия
Начало в 15:05
Япония    —   Южная Корея
Начало в 15:05
Великобритания    —   Канада
Начало в 15:05
Швейцария    —   Швеция
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 15:05
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
Начало в 15:06
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 16:40
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция    —   Дания
Начало в 04:05
Швейцария    —   США
Начало в 04:05
Канада    —   Китай
Начало в 04:05
Россия    —   Норвегия
Начало в 04:05
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:30
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
Начало в 06:00
Хоккей
Мужчины. Квалификация
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:10
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 08:00
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США    —   Швейцария
Начало в 09:05
Великобритания    —   Япония
Начало в 09:05
Швеция    —   Дания
Начало в 09:05
Китай    —   Россия
Начало в 09:05
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 09:52
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:24
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:30
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
Начало в 10:43
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
Начало в 10:49
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:22
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:28
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
Начало в 11:41
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Начало в 11:47
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало в 12:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
Начало в 13:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия    —   Канада
Начало в 15:05
Норвегия    —   Китай
Начало в 15:05
Италия    —   США
Начало в 15:05
Швеция    —   Великобритания
Начало в 15:05
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 15:15
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 16:50
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швейцария    —   Южная Корея
Начало в 04:05
Канада    —   США
Начало в 04:05
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 05:15
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
   —   
Начало в 07:10
   —   
Начало в 09:00
   —   
Начало в 11:40
   —   
Начало в 16:30
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 08:45
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия    —   Дания
Начало в 09:05
Великобритания    —   Россия
Начало в 09:05
Китай    —   Швейцария
Начало в 09:05
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало в 10:45
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 12:00
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 12:25
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:40
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
Начало в 13:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
Начало в 13:25
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:30
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
   —   
Начало в 14:30
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
Начало в 14:30
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 15:00
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада    —   Китай
Начало в 15:05
Россия    —   Швеция
Начало в 15:05
Япония    —   США
Начало в 15:05
Южная Корея    —   Дания
Начало в 15:05
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 15:15
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 15:32
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 16:11
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия    —   Италия
Начало в 04:05
Канада    —   Великобритания
Начало в 04:05
Швеция    —   Швейцария
Начало в 04:05
Дания    —   США
Начало в 04:05
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:30
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 06:30
Хоккей
Женщины. Финал
   —   
Начало в 07:10
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
Начало в 09:00
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея    —   Швеция
Начало в 09:05
Дания    —   Канада
Начало в 09:05
Россия    —   Великобритания
Начало в 09:05
Япония    —   Швейцария
Начало в 09:05
Фристайл
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«Проклял сам себя за удаление»: почему Россия провалила старт на Олимпиаде

Хоккеист Слепышев извинился за удаление в матче Россия — Швейцария на Играх в Пекине

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Антон Слепышев

Антон Слепышев

Matt Slocum/AP
Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде с крайне неуверенной победы над Швейцарией. Единственный гол забил Антон Слепышев рикошетом от ноги соперника, а потом получил нелепое удаление за удар швейцарца головой. Бывший главный тренер «Красной машины» Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему стартовый матч у сборной «не получился», олимпийский чемпион Александр Пашков назвал удаление Слепышева «глупым», а главный тренер сборной Алексей Жамнов объяснил скандал с высланным из Пекина нападающим Андреем Кузьменко.

«Сборная России по составу не Уганда, должна справляться с нервами»

Швейцария превзошла Россию по ударам в створ — 33 против 30, а также «крестоносцы» нанесли несколько ударов в штангу и перекладину. Кроме того, россияне удалялись чаще соперника — 14 штрафных минут против десяти.

Таким образом, основная статистика на стороне швейцарцев, и победу «Красной машины» можно назвать откровенным везением, особенно учитывая, каким вышел единственный гол: Антон Слепышев набросил на «пятак», где нападающий швейцарцев Энцо Корви случайно занес ногой шайбу в ворота.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» назвал недостатки игры «Красной машины» в прошедшей встрече:

«Стартовый матч не очень получился. Результата добились, а содержание игры оставляет желать лучшего. 1:0 для сборной России по хоккею — не тот результат, которого ждали, тем более и гол-то получился нелогичный.

Это лишний раз доказывает, что наши конкуренты растут, а мы, к сожалению, не очень. На протяжении многих лет мы тяжело играем со швейцарцами, а предыдущие три проигранных матча в сезоне дают понять, что к этой игре надо было подходить тактически более подготовленными (Россия проиграла в сезоне-2021/22 Швеции и дважды — Финляндии — в рамках Еврохоккейтура. — «Газета.Ru»).

Большинство сборной России тоже должно работать лучше. Это один из показателей того, как команда готова и что она имеет возможность наказывать соперника за любые его нарушения.

Россия пока в этом плане не очень хороша. Конечно, стартовые матчи всегда бывают нервозные, но это первые пять-семь минут, а потом все должно вкатываться. Тем более что сборная России — это не команда Уганды: у нас в составе олимпийские чемпионы, энхаэловцы, пусть и бывшие.

Тем не менее первую задачу сборная выполнила, очки набрала. Посмотрим дальше».

«Сказали Слепышеву, чтобы держал себя в руках. Он извинился»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча признал, что его команде пришлось очень непросто, — особенно на фоне шести удалений, одно из которых — на четыре минуты.

Слепышев решил поставить на место швейцарца, который силовым приемом отправил его в борт, и ударил того головой. За такое можно легко получить пять минут в меньшинстве и удаление до конца матча для нарушителя, но судьи пожалели Слепышева, дав ему лишь четыре минуты штрафа.

«Это был тяжелый матч, но ребята молодцы — выстояли. На таких турнирах тяжело играть восемь минут в меньшинстве. Мы донесли это до игроков после матча,

— приводит слова Жамнова «Чемпионат». — У хоккеистов перехлестывали эмоции, а также мешало волнение. У нас давно не было ни одного товарищеского матча — это сказывалось (у России отменились товарищеские встречи с Китаем и Латвией в преддверии Олимпиады, и «Красная машина» надолго осталась без игровой практики. — «Газета.Ru»).

Сегодня у нас не сработала атака так, как мы планировали. Также мы допускали провалы в средней зоне — во втором периоде и в середине третьего.

Думаю, что проблемы с игрой уйдут по ходу Олимпиады. Из-за отсутствия игровой практики даже опытные хоккеисты сборной потеряли игровой темп. Тренировочный процесс и игровой — это две разные вещи.

Что сказали Слепышеву после четырехминутного удаления? Что надо держать себя в руках. Он сам все прекрасно понимает — пришел на лавку и извинился.

Очень важно, что наш вратарь Иван Федотов сегодня сохранил ворота «сухими». И матч на ноль, и первая победа на турнире — все это важно. Ребята окунулись в эту кухню и поняли, что такое Олимпийские игры».

Скандал с Кузьменко

Жамнов ответил и на вопрос о внезапном отъезде из команды Андрея Кузьменко — лидера петербургского СКА, одного из лучших вингеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который занимал вторую строчку в гонке бомбардиров сезона-2021/22 с 20 голами и 53 очками до того, как чемпионат был прерван.

Кузьменко прибыл в Пекин вместе с командой, однако затем был отправлен обратно в Россию с формулировкой «травма». При этом СКА сразу объявил, что форвард «допущен к занятиям профессиональным спортом», а значит, повреждений не имеет.

В СМИ появлялась информация о том, что Кузьменко якобы разлагал атмосферу в коллективе, плохо отрабатывал без шайбы и что лидеры команды высказались за его «высылку» обратно. Однако Жамнов не стал подтверждать это.

«На самом деле у Кузьменко было много микротравм. Мы весь медицинский репорт отправили в федерацию. У нас есть доктора, которые за ним следили. Есть тренерский штаб, которому каждое утро доносят, кто здоров, кто не здоров, кто может тренироваться, кто нет. Из этого все и сложилось.

У меня не было к нему претензий по работе на тренировках и по поведению в раздевалке. Но на некоторые тренировки он просто не мог выходить, а Олимпиада — это скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его обратно в клуб, чтобы он залечил свои травмы.

Почему СКА тогда выпустил заявление, что Кузьменко полностью здоров? Вы свяжитесь со СКА, у них спросите об этом».

Напоследок Жамнов высказался о скандале с фигуристами сборной России, которых могут лишить золотой медали командного турнира, если подтвердятся слухи о положительном допинг-тесте.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится хорошо для России. Наших игроков проверяли на допинг в Новогорске. Мы стараемся, чтобы у нас скандала не было», — подытожил Жамнов.

«Об удалении не хочу говорить, так делать нельзя»

Автор единственного гола сборной России Слепышев после матча каялся в четырехминутном удалении, благодарил вратаря Федотова за 33 сейва, многие из которых тот совершил в меньшинстве, и сетовал на отсутствие товарищеских матчей.

«Как у меня получилось забить тот гол? Мы началу атаку сходу, но не смогли довести ее до броска.

После этого я подобрал шайбу и, понимая, что до конца периода осталось всего две-три секунды, решил быстро отправить ее на «пятачок» — а там произошел удачный рикошет в ворота.

О своем удалении не хочу даже говорить. Оно должно послужить уроком как для меня, так и для всех остальных игроков. Все должны понять, что так делать нельзя.

Я действовал в том эпизоде на инстинктах, но надеюсь, что такое случилось в последний раз. После удаления мне никто ничего не сказал в раздевалке, но я сам извинился перед ребятами и поблагодарил бригаду меньшинства, что они выстояли».

Главный герой сборной России — 25-летний вратарь из ЦСКА Иван Федотов — остался весьма доволен матчем: ему удалось показать себя во всей красе и сыграть огромную, если не решающую роль в победе. В конце концов Слепышеву повезло с рикошетом один раз, а Федотов спасал команду всю игру.

«Матч выдался очень интересным, напряженным, и мы оказались удачливее швейцарцев. Но в будущем нам не стоит так испытывать госпожу удачу: соперник много раз попадал в штангу.

Швейцарцы по «девяткам» стреляли — нас только перекладина спасла. Конечно, приятно сыграть на «ноль», но в некоторых моментах мне просто повезло.

Нашей команде нужно прибавить в уверенности, а то в этом матче мы много суетились. В обороне следует перестроиться. Но мы действовали с хорошим темпом, движением, и я думаю, что к следующему матчу все будет намного лучше».

Также Федотов заверил, что команда поддержала Слепышева и не стала корить его за удаление.

«Мы все прекрасно понимаем. Каждый может сыграть неправильно, на эмоциях, но это все от большого желания. При удалении на льду остаются четыре полевых игрока, и они обязательно отработают смену за своего товарища. Антон забил гол, который принес нам победу», — напомнил Федотов.

«Слепышев сам себя проклял за удаление»

Пока хоккеисты щадят Слепышева, его разносят эксперты.

«Удаление Антона глупое — как и любое другое удаление, — заявил олимпийский чемпион Александр Пашков. — Швейцарцы никак не провоцировали такое поведение».

«Таких удалений, как у Слепышева, надо избегать, — считает двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. — Любые штрафные санкции могут повлечь за собой необратимые последствия. Нужна строжайшая дисциплина».

«На таких турнирах и при таком счете любой игрок обязан сдерживать свои эмоции. Наверняка Слепышев сам себя проклял, что не сдержался в этот момент. Это урок для него и всех игроков, которые участвуют в Олимпиаде», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Следующая игра сборной России состоится 11 февраля против Дании в 07.10 по московскому времени.

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