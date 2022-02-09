«Проклял сам себя за удаление»: почему Россия провалила старт на Олимпиаде

Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде с крайне неуверенной победы над Швейцарией. Единственный гол забил Антон Слепышев рикошетом от ноги соперника, а потом получил нелепое удаление за удар швейцарца головой. Бывший главный тренер «Красной машины» Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему стартовый матч у сборной «не получился», олимпийский чемпион Александр Пашков назвал удаление Слепышева «глупым», а главный тренер сборной Алексей Жамнов объяснил скандал с высланным из Пекина нападающим Андреем Кузьменко.

«Сборная России по составу не Уганда, должна справляться с нервами»

Швейцария превзошла Россию по ударам в створ — 33 против 30, а также «крестоносцы» нанесли несколько ударов в штангу и перекладину. Кроме того, россияне удалялись чаще соперника — 14 штрафных минут против десяти.

Таким образом, основная статистика на стороне швейцарцев, и победу «Красной машины» можно назвать откровенным везением, особенно учитывая, каким вышел единственный гол: Антон Слепышев набросил на «пятак», где нападающий швейцарцев Энцо Корви случайно занес ногой шайбу в ворота.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» назвал недостатки игры «Красной машины» в прошедшей встрече:

«Стартовый матч не очень получился. Результата добились, а содержание игры оставляет желать лучшего. 1:0 для сборной России по хоккею — не тот результат, которого ждали, тем более и гол-то получился нелогичный.

Это лишний раз доказывает, что наши конкуренты растут, а мы, к сожалению, не очень. На протяжении многих лет мы тяжело играем со швейцарцами, а предыдущие три проигранных матча в сезоне дают понять, что к этой игре надо было подходить тактически более подготовленными (Россия проиграла в сезоне-2021/22 Швеции и дважды — Финляндии — в рамках Еврохоккейтура. — «Газета.Ru»).

Большинство сборной России тоже должно работать лучше. Это один из показателей того, как команда готова и что она имеет возможность наказывать соперника за любые его нарушения.

Россия пока в этом плане не очень хороша. Конечно, стартовые матчи всегда бывают нервозные, но это первые пять-семь минут, а потом все должно вкатываться. Тем более что сборная России — это не команда Уганды: у нас в составе олимпийские чемпионы, энхаэловцы, пусть и бывшие.

Тем не менее первую задачу сборная выполнила, очки набрала. Посмотрим дальше».

«Сказали Слепышеву, чтобы держал себя в руках. Он извинился»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча признал, что его команде пришлось очень непросто, — особенно на фоне шести удалений, одно из которых — на четыре минуты.

Слепышев решил поставить на место швейцарца, который силовым приемом отправил его в борт, и ударил того головой. За такое можно легко получить пять минут в меньшинстве и удаление до конца матча для нарушителя, но судьи пожалели Слепышева, дав ему лишь четыре минуты штрафа.

«Это был тяжелый матч, но ребята молодцы — выстояли. На таких турнирах тяжело играть восемь минут в меньшинстве. Мы донесли это до игроков после матча,

— приводит слова Жамнова «Чемпионат». — У хоккеистов перехлестывали эмоции, а также мешало волнение. У нас давно не было ни одного товарищеского матча — это сказывалось (у России отменились товарищеские встречи с Китаем и Латвией в преддверии Олимпиады, и «Красная машина» надолго осталась без игровой практики. — «Газета.Ru»).

Сегодня у нас не сработала атака так, как мы планировали. Также мы допускали провалы в средней зоне — во втором периоде и в середине третьего.

Думаю, что проблемы с игрой уйдут по ходу Олимпиады. Из-за отсутствия игровой практики даже опытные хоккеисты сборной потеряли игровой темп. Тренировочный процесс и игровой — это две разные вещи.

Что сказали Слепышеву после четырехминутного удаления? Что надо держать себя в руках. Он сам все прекрасно понимает — пришел на лавку и извинился.

Очень важно, что наш вратарь Иван Федотов сегодня сохранил ворота «сухими». И матч на ноль, и первая победа на турнире — все это важно. Ребята окунулись в эту кухню и поняли, что такое Олимпийские игры».

Скандал с Кузьменко

Жамнов ответил и на вопрос о внезапном отъезде из команды Андрея Кузьменко — лидера петербургского СКА, одного из лучших вингеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который занимал вторую строчку в гонке бомбардиров сезона-2021/22 с 20 голами и 53 очками до того, как чемпионат был прерван.

Кузьменко прибыл в Пекин вместе с командой, однако затем был отправлен обратно в Россию с формулировкой «травма». При этом СКА сразу объявил, что форвард «допущен к занятиям профессиональным спортом», а значит, повреждений не имеет.

В СМИ появлялась информация о том, что Кузьменко якобы разлагал атмосферу в коллективе, плохо отрабатывал без шайбы и что лидеры команды высказались за его «высылку» обратно. Однако Жамнов не стал подтверждать это.

«На самом деле у Кузьменко было много микротравм. Мы весь медицинский репорт отправили в федерацию. У нас есть доктора, которые за ним следили. Есть тренерский штаб, которому каждое утро доносят, кто здоров, кто не здоров, кто может тренироваться, кто нет. Из этого все и сложилось. «Не надо паниковать»: российских фигуристов подозревают в допинге Церемония награждения российских фигуристов, выигравших олимпийский командный турнир, задержана... 09 февраля 12:36

У меня не было к нему претензий по работе на тренировках и по поведению в раздевалке. Но на некоторые тренировки он просто не мог выходить, а Олимпиада — это скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его обратно в клуб, чтобы он залечил свои травмы.

Почему СКА тогда выпустил заявление, что Кузьменко полностью здоров? Вы свяжитесь со СКА, у них спросите об этом».

Напоследок Жамнов высказался о скандале с фигуристами сборной России, которых могут лишить золотой медали командного турнира, если подтвердятся слухи о положительном допинг-тесте.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится хорошо для России. Наших игроков проверяли на допинг в Новогорске. Мы стараемся, чтобы у нас скандала не было», — подытожил Жамнов.

«Об удалении не хочу говорить, так делать нельзя»

Автор единственного гола сборной России Слепышев после матча каялся в четырехминутном удалении, благодарил вратаря Федотова за 33 сейва, многие из которых тот совершил в меньшинстве, и сетовал на отсутствие товарищеских матчей.

«Как у меня получилось забить тот гол? Мы началу атаку сходу, но не смогли довести ее до броска.

После этого я подобрал шайбу и, понимая, что до конца периода осталось всего две-три секунды, решил быстро отправить ее на «пятачок» — а там произошел удачный рикошет в ворота.

О своем удалении не хочу даже говорить. Оно должно послужить уроком как для меня, так и для всех остальных игроков. Все должны понять, что так делать нельзя.

Я действовал в том эпизоде на инстинктах, но надеюсь, что такое случилось в последний раз. После удаления мне никто ничего не сказал в раздевалке, но я сам извинился перед ребятами и поблагодарил бригаду меньшинства, что они выстояли». «Отсутствие звезд НХЛ открывает России легкую дорогу к золоту Игр» Мужская сборная России по хоккею отправится на Олимпиаду в Пекин в отдельном самолете... 03 февраля 09:33

Главный герой сборной России — 25-летний вратарь из ЦСКА Иван Федотов — остался весьма доволен матчем: ему удалось показать себя во всей красе и сыграть огромную, если не решающую роль в победе. В конце концов Слепышеву повезло с рикошетом один раз, а Федотов спасал команду всю игру.

«Матч выдался очень интересным, напряженным, и мы оказались удачливее швейцарцев. Но в будущем нам не стоит так испытывать госпожу удачу: соперник много раз попадал в штангу.

Швейцарцы по «девяткам» стреляли — нас только перекладина спасла. Конечно, приятно сыграть на «ноль», но в некоторых моментах мне просто повезло.

Нашей команде нужно прибавить в уверенности, а то в этом матче мы много суетились. В обороне следует перестроиться. Но мы действовали с хорошим темпом, движением, и я думаю, что к следующему матчу все будет намного лучше».

Также Федотов заверил, что команда поддержала Слепышева и не стала корить его за удаление.

«Мы все прекрасно понимаем. Каждый может сыграть неправильно, на эмоциях, но это все от большого желания. При удалении на льду остаются четыре полевых игрока, и они обязательно отработают смену за своего товарища. Антон забил гол, который принес нам победу», — напомнил Федотов.

«Слепышев сам себя проклял за удаление»

Пока хоккеисты щадят Слепышева, его разносят эксперты.

«Удаление Антона глупое — как и любое другое удаление, — заявил олимпийский чемпион Александр Пашков. — Швейцарцы никак не провоцировали такое поведение».

«Таких удалений, как у Слепышева, надо избегать, — считает двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. — Любые штрафные санкции могут повлечь за собой необратимые последствия. Нужна строжайшая дисциплина».

«На таких турнирах и при таком счете любой игрок обязан сдерживать свои эмоции. Наверняка Слепышев сам себя проклял, что не сдержался в этот момент. Это урок для него и всех игроков, которые участвуют в Олимпиаде», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Следующая игра сборной России состоится 11 февраля против Дании в 07.10 по московскому времени.