Лыжники и биатлонисты бьются за медали: главные события 13 февраля на Играх. LIVE

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг оценил перспективы норвежской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Теперь у него (Иверсена) есть возможность взять реванш. Думаю, что Иверсен в форме, учитывая, какие острые высказывания он себе позволяет. Он хочет бежать гонки, и это хорошо. Но на данный момент мы немного взволнованы относительно состояния Эмиля. На мужскую сборную Норвегии оказывается большое давление. Только золото является достаточно хорошим результатом. Мне доводилось брать серебро. Это поражение и разочарование. Нужно золото, и устроит только оно. Серебро – это скандал. Это не то, чего мы хотим, и с этим давлением приходится справляться в норвежской команде», – сказал Нортуг.