Суд решает судьбу Валиевой, российские фигуристы сражаются за медали в танцах на льду. LIVE

Спортивный арбитражный суд (CAS) готовится объявить решение по делу Камилы Валиевой, в декабрьской пробе которой обнаружили запрещенное вещество, Виктория Синицина и Никита Кацалапов борются за золото Олимпийских игр в танцах на льду, мужская сборная России по керлингу сражается на групповом этапе со Швецией, также россияне бьются за медали во фристайле, прыжках с трамплина и бобслее. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий дня.
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04:05
Российские керлингистки начали матч с Канадой. Команда Алины Ковалевой еще имеет теоретические шансы на выход в медальную часть турнира, но для этого надо выигрывать все оставшиеся пять матчей — а на данный момент у девушек четыре поражения кряду.
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Eloisa Lopez/Reuters
04:02
Сегодня мы узнаем, какое решение примет выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест. Накануне в Пекине состоялись слушания, на которых присутствовала сама Валиева, и завершились они уже ночью по местному времени. Ожидается, что вердикт будет объявлен сегодня в районе 8-10 часов мск.
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Aleksandra Szmigel/Reuters
04:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики сборной России! На Олимпийских играх в Пекине начинается 11-й день соревнований.
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