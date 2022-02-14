14 февраля 2022, 04:00 Спорт Суд решает судьбу Валиевой, российские фигуристы сражаются за медали в танцах на льду. LIVE Олимпиада в Пекине. 11-й день. Главные события. ОНЛАЙН Данила Жиляев Павел Хрущёв Александр Седов Владимир Воропаев

Спортивный арбитражный суд (CAS) готовится объявить решение по делу Камилы Валиевой, в декабрьской пробе которой обнаружили запрещенное вещество, Виктория Синицина и Никита Кацалапов борются за золото Олимпийских игр в танцах на льду, мужская сборная России по керлингу сражается на групповом этапе со Швецией, также россияне бьются за медали во фристайле, прыжках с трамплина и бобслее. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий дня.