Битва за медаль в эстафете и короткая программа у женщин: 12-й день Олимпиады в Пекине. LIVE

Директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение командного турнира фигуристов.
«Мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы нужные медали были вручены нужным людям. И будьте уверены, когда это время придет, они будут потрясающе отпразднованы» — передает слова Хартман журналист Кристин Бреннан в Twitter.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отказалась комментировать ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Я не буду комментировать это отсюда, советую вам обратиться в комитет, в Международный олимпийский комитет (МОК)», — сказала Жан-Пьер.
Буквально через несколько минут мужская сборная России по керлингу начнет встречу против Норвегии.