18 февраля 2022, 04:00 Спорт Биатлонные масс-старты и битва за финал со Швецией: главные события 15-го дня Олимпиады. LIVE Олимпийские игры — 2022. Пекин. 15-й день. ОНЛАЙН Анастасия Баринова Андрей Черников Антон Третяк Слушать Остановить

В 15-й день Олимпиады в Пекине нас ждут биатлонные масс-старты, где мы будем надеяться на медали, полуфиналы хоккейного турнира, в одном из которых сборная России сразится со Швецией и фигурное катание, где короткую программу покажут спортивные пары. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий дня.