США и Канада хотели участвовать в заседании: что говорит CAS о деле Валиевой

Камила Валиева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. 14 февраля CAS принял решение отклонить апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) и допустить фигуристку до участия в личном турнире Олимпийских игр.

Главный скандал Олимпийских игр – 2022 разгорелся 9 февраля, когда стало известно, что награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию откладывается из-за положительной допинг-пробы российской одиночницы Камилы Валиевой.

О том, что анализ спортсменки дал положительный результат на запрещенный препарат, стало известно 8 числа, фигуристка была временно отстранена, однако обжаловала это решение, и дисциплинарный комитет РУСАДА удовлетворил ее апелляцию. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат, в ее организме был обнаружен триметазидин – запрещенный сердечный препарат. «Это уничтожение подростка, Валиеву нельзя было допускать к Олимпиаде» После произвольной программы фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх на первых полосах... 18 февраля 01:10

После этого Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА отменить временное отстранение фигуристки. Однако выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) встала на сторону Валиевой и разрешила ей участие в личном турнире Олимпиады.

Во время заседания представители 15-летней спортсменки заявляли, что Валиева не употребляла запрещенный препарат намеренно, он мог попасть в ее организм бытовым путем из-за дедушки, который вынужден принимать это лекарство из-за сердечных проблем. CAS в мотивировочной части подтвердил это предположение.

«Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в организм спортсменки бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — указано в заявлении суда.

В дальнейшем разбирательстве по своему делу Валиева и ее представители будут требовать вскрытия пробы В. Одним из аргументов ее защиты было то, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая стыкуется с крайне низким уровнем концентрации вещества в пробе. Изначально сообщалось, что в анализах фигуристки была найдена очень маленькая доза запрещенного вещества. «Ненавижу всех! Никогда не выйду на лед!»: Трусова сорвалась после поражения на Играх Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине... 18 февраля 00:13

При этом Спортивный арбитражный суд сообщает, что комиссию не убедили объяснения WADA по поводу задержи в проверке пробы – анализ был взят еще 25 декабря во время чемпионата России, а задержка в его исследовании была объяснена эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. В WADA сообщили, что срок в 20 дней для обработки тестов является рекомендуемым, а не обязательным.

Исследования проводились 40 дней, что попадает в пределы нормы. Однако в CAS указали на несоответствие таких гибких рекомендаций к лабораториям со строгостью правил о временном отстранении спортсменов. Также в мотивировочной части заявления суда указано, что Олимпийские комитеты США и Канады запрашивали разрешения, чтобы стать участниками процесса по делу Валиевой, однако CAS отказал им.

«12 февраля, в 13.10 по пекинскому времени Олимпийский и паралимпийский комитет США и Олимпийский комитет Канады запросили возможность стать «молчаливыми наблюдателями» на процедуре. В 18.30 CAS отказал в просьбе, так как такой процедурный статус не существует в правилах суда», — отмечено в заявлении.

При этом сама фигуристка выражала озабоченность тем, что одним из троих судей, назначенных на рассмотрение ее дела, стал американский представитель Джеффри Бенц.

При этом обеспокоенность не была никак продвинута дальше – формально Валиева не оспаривала назначение Бенца ни в один из временных отрезков.

«В начале слушаний Валиева выразила озабоченность назначением мистера Джеффри Бенца в качестве судьи из-за его статуса фигуриста, в прошлом соревновавшегося за США, а также работника Олимпийского и Паралимпийского комитета США (15 лет назад). Мистер Джеффри Бенц прояснил, что его предыдущий пост и его национальность никак не влияют на его независимость и беспристрастность для решения по делу», — сказано в публикации.

По итогам личного турнира женщин на Олимпийских играх Валиева заняла четвертое место. Фигуристка лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что не позволило ей бороться за медали. Три сердечных препарата: американские журналисты раскрыли подробности дела Валиевой Американское издание The New York Times получило доступ к документам по делу о допинг-пробе... 16 февраля 19:08

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а замкнула тройку лидеров японка Каори Сакамото. В связи с непопаданием Валиевой на пьедестал будет проведена церемония награждения – изначально МОК сообщал, что если 15-летняя спортсменка будет в призах, то вручение медалей не состоится. Также была отменена церемония для победителей и призеров командного турнира.

Валиева не была приглашена на показательные выступления. По сообщению журналиста Василия Конова, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, спортсменка 18 февраля улетела в Москву.