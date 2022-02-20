В заключительной лыжной гонке в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине девушкам предстояло пробежать 30 километров. Из-за плохих погодных условий старт соревнований перенесли на 3,5 часа. Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, а лидер Кубка мира Наталья Непряева не смогла финишировать. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал итоговый результат российских лыжников на ОИ-2022 отличным и объяснил решение Непряевой досрочно прекратить борьбу за медали.

Тереза Йохауг — трехкратная чемпионка Пекина!

Программу лыжных гонок на Олимпийских играх в Пекине закрывал женский масс-старт на 30 километров. Впервые в истории марафонская дистанция у лыжниц превысила марафонскую дистанцию у мужчин — во вчерашней гонке спортсмены из-за плохой погоды вместо положенного полтинника бежали чуть более 28 километров.

За российскую сборную на самую длинную гонку в рамках Олимпиады были заявлены Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

С первого круга у наших спортсменок дела не заладились. Группе лидеров во главе с норвежкой Терезой Йохауг удалось взять хороший темп и оторваться от основной массы лыжниц, которые боролись не только с погодой, но и сами с собой.

Вместе с Йохауг первый круг прошли американка Джесси Диггинс, шведка Эбба Андерссон и француженка Дельфин Клодель. Российские спортсменки за первые четыре километра отстали на целых 20 секунд, а после четверти дистанции отрыв Йохауг от шедшей лучшей среди россиянок Татьяны Сориной превосходил полминуты.

Совсем не получился забег у лидера общего зачета Кубка мира Натальи Непряевой, получившей первый стартовый номер. Россиянка не закончила первый круг и досрочно прекратила гонку.

Тренер Непряевой Юрий Бородавко объяснил, что после схода с дистанции спортсменка отправилась в гостиницу.

«Было видно, что у Наташи сразу что-то пошло не так. Я с ней пока не разговаривал, но было видно, что и по движению не пошло, и по всему остальному. Уже на первом круге все было видно. Наташа уже уехала в отель», — заявил Бородавко «Чемпионату».

На втором круге группа лидеров распалась — француженку настигли преследователи, а Йохауг, Диггинс и Андерссон бежали поодиночке, наращивая отрыв друг от друга. В таком порядке девушки шли вплоть до финальных километров, пока шведка не задохнулась и позволила приблизиться к себе группу преследовательниц.

В финишном створе битву за бронзу выиграла финка Кертту Нисканен, на две секунды от нее отстала шведка Юнна Сундлинг, а наша Татьяна Сорина пересекла финишную черту пятой.

Анастасия Рыгалина после гонки заявила, что организаторы поступили верно, решив перенести старт гонки на 11:00 по местному времени.

«Наверное, можно сказать, впервые такие условия. Уровень трассы такой, что было понятно с самого начала, что будет тяжело. Когда мы приехали, поняли, что марафон тяжелый будет. Плюс эти погодные условия.

Наверное, хорошо, что старт передвинули. Сейчас ветер все усиливается. На последнем круге он был просто уже нереальный. Местами он останавливал, невозможно было против него идти», — приводит слова Рыгалиной «СЭ».

Сборная России по лыжным гонкам обновила рекорд по числу медалей на Играх

Итоговый результат национальной лыжной команды впечатляет — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. По общему числу наград к российским спортсменам не смог приблизиться никто, а в медальном зачете нас обошла только команда Норвегии, на счету которой пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «Газетой.Ru» поздравил Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) во главе с Еленой Вяльбе с успешным окончанием Игр.

«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило. Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, отличный результат, молодцы!

Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Старший тренер сборной страны Юрий Бородавко назвал прошедшую Олимпиаду одну из лучших в истории не только России, но и Советского Союза.

«Это одно из лучших выступлений лыжников за всю историю. Выиграли две эстафеты, Большунов стал трехкратным чемпионом, завоевал звание Короля лыж, а на Олимпиаде это редко кому удавалось. Все супер, все очень довольны», — заявил Бородавко «Чемпионату».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также остался доволен результатом лыжной сборной России.

«Олимпиада шикарная и выше ожиданий. Абсолютно героические лыжи. Я ждал трех медалей, а здесь столько, везде борьба. Много золота! Главное, чтобы страна продолжала интересоваться ими. Хотя международная федерация лыж очень плохо их пропагандирует», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».