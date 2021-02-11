Начали новый этап Евротура с победы: как Россия одолела финнов

Сборная России в рамках третьего этапа Еврохоккейтура встречалась в Швеции со сборной Финляндии. Как и на финском этапе турнира, костяк национальной команды был составлен из хоккеистов, которые еще имеют право сыграть на молодежном чемпионате мира, а возглавил команду наставник российской молодежкой Игорь Ларионов.

Два прошлых этапа россияне выиграли. В очных поединках с финнами «Красная машина» также добыла две уверенные победы: 6:2 на Кубке Карьяла и 5:1 на Кубке Первого канала.

Перед отчетной встречей Ларионов рассказал о задачах команды на турнир.

«У нас новые соревнования, а цель у нас всегда одна — выиграть следующий матч. Одевая свитер сборной России, ты понимаешь, какая у тебя ответственность перед всеми, кто на тебя смотрит», — передает слова наставника сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Состав российской команды на поединок с финнами выглядел следующим образом:

Самонов (Тарасов);

Алексеев – Минулин, Чехович – Хуснутдинов – Жафяров;



Пыленков – Зборовский, Бутузов – Красковский – Коваленко;Кирсанов – Журавлев, Кравцов – Соркин – Шмелев;Мисюль, Грошев – Бардаков – Подколзин, Чибриков.

Начало встречи прошло в спокойном темпе. Команды не могли надолго закрепиться в зоне соперника. В составе российской сборной можно было выделить Даниила Пыленкова, который дважды бросил по воротам Харри Сятери, но вратарь без труда отвел угрозу от ворот. Первой полноценной позиционной атаки зрителям пришлось ждать до середины стартового периода. Финны смогли перевести игру к воротам Самонова, но до броска дело все равно не дошло. Игра протекала на очень медленных скоростях, хоккеисты присматривались к своим партнерам и соперникам.

На 12-й минуте игры Николай Коваленко не смог протолкнуть шайбу мимо вратаря. Это был первый голевой момент, который создала российская команда.

Через несколько минут россияне снова вошли в зону, разыграли быструю комбинацию, выведя на бросок Артема Минулина, который оказался совершенно один перед воротами. Защитник уверенно бросил метров с шести, открыв счет.

Заброшенная шайба придала россиянам уверенности. Подопечные Ларионова забрали шайбу под свой контроль. Результатом давления стал гол Ивана Чеховича, который с близкого расстояния «расстрелял» Сятери после наброса от Жафярова. До перерыва оставалось четыре минуты.

После второй пропущенной шайбы финны перевели игру в российскую зону. Результатом давления стало удаление Захара Бардакова за минуту до конца первого периода. Впрочем, даже играя 4 на 5, россияне могли забросить еще. Николай Коваленко не реализовал выход 1 на 1, а перед сиреной заработал на себе удаление. Команды ушли в раздевалки со счетом 2:0.

В самом начале второго отрезка матча Сергей Шмелев мог утроить преимущество россиян, но не попал в ближний угол. Финны, как и в концовке первого периода, продолжили наседать на ворота Самонова, но «Красная машина» вполне уверенно оборонялась. На шестой минуте периода россияне провели атаку два в одного, но удар Владимира Бутузова получился не слишком опасным. В середине матча Ханнес Бьернинен остался один перед российскими воротами, но бросил прямо во вратаря, упустив реальную возможность сократить разницу в счете. Стоит отметить, что моментов было не слишком много, что вполне устраивало россиян, которые вели в счете. Натиск финнов не увенчался успехом: игра опять приобрела размеренный темп.

За шесть минут до второго перерыва финны отобрали шайбу в средней зоне. Нико Оямяки вывел Ере Иннала на пустые ворота, который не промахнулся и забросил первую шайбу в ворота российской команды.

Сразу после гола Финляндия получила право поиграть две минуты в большинстве. Однако, играя 5 на 4, Финляндия не сумела создать ни одного момента, а вот россияне, напротив, имели пару возможностей забросить, но не повезло.

Заключительный период начался со счетом 2:1 в пользу России. Через две минуты после перерыва Бутузов вышел 1 на 1 с голкипером и забросил третью шайбу в ворота Финляндии. После гола россияне не стали откатываться к своим воротам, создавая опасные моменты, но снаряд не попадал в цель. Миро Аалтонен мог сократить разницу в счете, но не переиграл Самонова — несмотря на серьезное давление финнов, российский вратарь играл уверенно и надежно.

В заключительном отрезке матча россияне совсем перестали атаковать, но и выпады Финляндии не отличались особой опасностью. Впрочем, удаления в составе «Красной машины» за девять минут до конца периода финны все-таки дождались и свое большинство реализовали, но этот гол судьи не засчитали: ворота российской команды были сдвинуты Самоновым. Голкипер получил две минуты штрафа, и Россия осталась втроем против пятерых.

Не реализовав двух «лишних» игроков, за полторы минуты до конца матча финны в итоге сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока. За 21 секунду до конца Юусо Пуустинен сократил российское преимущество до минимума, но на большее времени уже не хватило. Россия начала шведский этап Евротура с победы, которая для «Красной машины» стала уже седьмой кряду на турнире.

13 февраля подопечные Игоря Ларионова сыграют против Швеции.