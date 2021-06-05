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- Составы
|К. Блэквелл
|17:17
|1:1
|0:1
|2:02
|Б. Пирри
|29
|в
|Д. Эттингер
|33
|в
|Э. Хилл
|40
|в
|К. Питерсен
|35
|в
|Д. Кемпер
|2
|з
|Р. Ши
|2
|з
|Б. Шнайдер
|4
|з
|К. Мэки
|5
|з
|Д. Бернард-Докер
|5
|з
|А. Кленденинг
|25
|з
|О. Пауэр
|6
|з
|К. Уайдман
|26
|з
|Ш. Уокер
|8
|з
|М. Теннисон
|38
|з
|М. Ферраро
|39
|з
|З. Джонс
|70
|з
|Т. Стечер
|55
|з
|М. Хелликсон
|74
|з
|Н. Боден
|86
|з
|К. Воланин
|8
|н
|Л. Фуди
|11
|н
|Б. Бойл
|11
|н
|Д. Андерсон-Долан
|12
|н
|Т. Мур
|13
|н
|Г. Виларди
|16
|н
|Р. Донато
|14
|н
|А. Хенрик
|18
|н
|Д. Друри
|17
|н
|Д. Дэнфорт
|19
|н
|Д. Робертсон
|21
|н
|Н. Пол
|21
|н
|К. Руни
|22
|н
|Б. Хагель
|24
|н
|А. Хмелевски
|27
|н
|М. Бантинг
|43
|н
|К. Блэквелл
|28
|н
|К. Браун
|50
|н
|Э. Робинсон
|44
|н
|М. Комтуа
|62
|н
|К. Лабанк
|73
|н
|Б. Пирри
|72
|н
|Т. Томпсон
|88
|н
|Э. Манджапане
|83
|н
|К. Гарланд
|91
|н
|К. Перфетти
|T
|Жерар Галлан
|T
|Джек Капуано
Сборные США и Канады встречаются в полуфинале чемпионата мира — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Звучит сирена! При счете 1:1 уходят команды на перерыв. Канадцам, определенно, надо что-то менять.
Ух, как американцы взвинтили темп! Полторы минуты в зоне канадцев провели и несколько опаснейших моментов организовали. Ощущение, будто «кленовые листья» в меньшинстве.
ГОЛ! Затяжная атака американцев, наброс от синей линии Воланина, Колин Блэквелл подставил клюшку, после чего шайба под щитками у канадского вратаря пролетела. 1:1 — США сравнивают.
И снова американцы нагнетают. Теперь Блэквелл едва не переправил шайбу в ворота в опасной атаке.
Больше контролирует шайбу сборная Канады. Правда, остроты в последние минуты не создают «кленовые листья».
Хмелевски убегал в контратаку и практически обыграл двух соперников, однако на коньках не удержался.
Еще один хороший момент у американцев: мог отличиться претендент на «Колдер Трофи» в НХЛ Джейсон Робертсон, но влетел в ворота.
Штанга спасает сборную Канады после борьбы на пятаке!
Питерсен несуразно выставил клюшку и едва не привез гол в свои ворота, но выручил все-таки.
Очень рваная игра пока, совсем невысокие скорости и минимальное количество моментов. Сложно отдать кому-то преимущество, но в целом канадцы выглядят предпочтительнее.
Моментами обменялись команды! Все было у Коннора Брауна, чтобы делать счет 2:0, но не разобрался канадский форвард, пытаясь найти пространство под щитками. В ответной атаке два в один не так опасно, но тоже могли отвечать голом американцы.
Томпсон здорово у борта поборолся, сместился в центр и из-под нескольких соперников пробивал — мимо.
ГОЛ! Попали американцы под контратаку, Питерсен неудачно отразил бросок перед собой, и сыгравший первым на добивании Брэндон Пирри отправил шайбу в ворота, сам попутно врезавшись в рамку сборной США. 1:0 — Канада быстро выходит вперед.
Матч начался!
Состав американской сборной:
Состав «кленовых листьев» на игру:
Стартовое вбрасывание состоится в 14.15 по мск.
Сборные США и Канады встречаются в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Следим за событиями матча в режиме онлайн.