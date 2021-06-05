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Моментами обменялись команды! Все было у Коннора Брауна, чтобы делать счет 2:0, но не разобрался канадский форвард, пытаясь найти пространство под щитками. В ответной атаке два в один не так опасно, но тоже могли отвечать голом американцы.