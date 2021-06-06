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|2:3
|66:26
|Н. Пол
|2:2
|52:37
|А. Хенрик
|М. Руохомаа
|52:19
|2'
|48:38
|Ш. Уокер
|П. Линдбом
|45:27
|2:1
|2'
|31:27
|О. Пауэр
|1:1
|24:3
|М. Комтуа
|А. Охтамаа
|23:14
|2'
|А. Руотсалайнен
|21:26
|2'
|2'
|13:21
|М. Бантинг
|М. Руохомаа
|8:57
|1:0
|2'
|6:56
|Н. Пол
|4:15
|Д. Дэнфорт
|29
|в
|Х. Сятери
|33
|в
|Э. Хилл
|45
|в
|Ю. Олкинуора
|35
|в
|Д. Кемпер
|2
|з
|В. Покка
|2
|з
|Б. Шнайдер
|3
|з
|О. Мяяття
|5
|з
|Д. Бернард-Докер
|6
|з
|Т. Сунд
|25
|з
|О. Пауэр
|7
|з
|О. Каски
|26
|з
|Ш. Уокер
|39
|з
|К. Ноусиайнен
|38
|з
|М. Ферраро
|40
|з
|П. Линдбом
|70
|з
|Т. Стечер
|50
|з
|М. Койвисто
|74
|з
|Н. Боден
|55
|з
|А. Охтамаа
|8
|н
|Л. Фуди
|12
|н
|М. Анттила
|11
|н
|Д. Андерсон-Долан
|13
|н
|М. Руохомаа
|13
|н
|Г. Виларди
|15
|н
|А. Лунделль
|14
|н
|А. Хенрик
|20
|н
|Н. Оямяки
|17
|н
|Д. Дэнфорт
|21
|н
|Е. Иннала
|21
|н
|Н. Пол
|22
|н
|А. Руотсалайнен
|22
|н
|Б. Хагель
|24
|н
|Х. Бьёрнинен
|27
|н
|М. Бантинг
|27
|н
|П. Контиола
|28
|н
|К. Браун
|38
|н
|Т. Турунен
|44
|н
|М. Комтуа
|76
|н
|Е. Саллинен
|73
|н
|Б. Пирри
|80
|н
|С. Мяэналанен
|88
|н
|Э. Манджапане
|81
|н
|И. Пакаринен
|91
|н
|К. Перфетти
|T
|Жерар Галлан
|T
|Юкка Ялонен
Сборная Канады стала чемпионом мира. В финальном матче мирового первенства «кленовые листья» в овертайме одолели команду Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира.
До скорых встреч!
Эмоции хоккеистов и тренерского штаба «кленовых листьев».
А вот и видео победной, чемпионской шайбы канадской сборной.
Финальный матч стал борьбой действительно равных соперников, которые имели примерное равное количество моментов. Сборная Канады успешно воспользовалась ошибками Финляндии при игре в меньшинстве, что помогло канадским хоккеистам забить дважды.
«Кленовые листья» начали групповой этап с трех поражений, и в какой-то момент достаточно серьезно встал вопрос о выходе из группы. Выход в плей-офф для Канады зависел даже не от них самих, а от того, как сумеют сыграть соперники. Однако в плей-офф команда преобразилась и сумела показать свой хоккей.
Сборная Канады выигрывает чемпионат мира по хоккею, обыграв Финляндию. Канадская сборная дважды уступала в счете по ходу встречи, но сумела перевести игру в овертайм.
ПОЛ ЗАБРАСЫВАЕТ ШАЙБУ И ПРИНОСИТ СВОЕЙ КОМАНДЕ ЧЕМПИОНСТВО!!
Попеременно атаками обмениваются команды. Очень внимательно стараются играть хоккеисты.
Ох, снова опасно у ворот Кемпера! Руотсайлайнен бил и чуть было ни попал в створ, голкипер отражает.
Кемпер на месте! Опасно атакует Финляндия.
Попеременно обменялись обоюдно острыми атаками команды. Интересно, что обе забить могли.
Стартовал овертайм. 3 на 3 сейчас играют команды.
Завершается основное время!
2:2 по итогам трех периодов, ждем овертайм.
Сносят ворот во время атаки, буквально врезается в них Энрике. Дело идет к овертайму.
Снова вперед выходит надежность у команд на первый взгляд и некая даже осторожность.
Саллинен цепко играет, вынуждая Брауна отправить шайбу на противоположный борт. Достаточно вязко идет игра.
ГОООЛ!
18 секунд потребовалось Канаде, чтобы выйти вперед. Комтуа отдал потрясающую передачу над Энрике, и тот переправил шайбу в ворота.
Так, а вот теперь шанс у Канады — Финляндия остается в меньшинстве.
Канада в полном составе на льду, а использовать это большинство Финляндия не смогла, но шайба по большей части в канадской сборной.
Удаление у Канады. Шон Уокер удален на две и десять за толчок соперника на борт.
Продолжают финны давить на канадские ворота, но качественно обороняются канадские хоккеисты.
ГООООООЛ!
Линдбом выводит Финляндию вперед! Помешали вратарю разглядеть момент броска, и не успел Кемпер среагировать.
Обе команды очень осторожно и аккуратно действуют в обороне.
Отличную смену проводит Канада в начале третьего периода. Очень опасная позиционная атака у канадских хоккеистов, но выдержали финны.
Третий период! Поехали, последняя двадцатиминутка.
Перерыв!
Отыграла одну шайбу канадская сборная, сделав счет равным — 1:1. Во втором периоде у обеих команд были шансы выйти вперед, канадцы даже забили, но гол был отменен из-за нарушения правил.
Руохомаа разгоняет финскую атаку, но не находит шайба никого, кто мог бы замкнуть ее в ворота.
Продолжает атаковать Канада, но и Финляндия не садится в оборону, проводя контратаки.
Энрик переправляет шайбу с пятака от Брауна в ворота финского голкипера, однако не засчитан гол из-за нарушения правил в атаке.
Оямяки включается в зоне канадской. Борьба происходит за воротами Кемпера.
Контиола! Какой моментище был у финна! Просто расстреливал он Кемпера, но справляется голкипер. В большинстве канадцы.
Удаление у Канады — Пауэр высоко сыграл клюшкой.
Передача на пятак у финской сборной выходит весьма неплохой, но вот дальше все решает канадская защита, не давая довести дело до броска.
Доводят дело финны до броска в достаточно продолжительной атаке, Канаде приходится очень сильно постараться, чтобы выбить шайбу из зоны.
Саллинен бросился в контратаку, используя ошибку защиты, но быстро исправились канадцы, не давая создать опасный момент.
ГОООЛ!
Комтуа наиграл на гол, и буквально впихивает он шайбу в ворота. Использует Канада свое большинство.
И еще удаление у Финляндии! За подножку отправляется в штраф-бокс Охтамаа. И 12 секунд оборонялись финны втроем.
Давят канадские хоккеисты, Комтуа попадает в штангу, буквального совсем немного не хватило ему удачи в этом моменте.
Комтуа продолжает испытывать на прочность защиту Финляндии. А после Артту Руотсалайнен останавливает соперника жестким приемом и отправляется на две минуты штрафа.
Второй период начался!
Звучит сирена, отправляющая команды на первый перерыв! 1:0 в финальном матче чемпионата мира, Финляндия обыгрывает Канаду.
В атаке проводит Канада последнюю минуту, Бантинг попытался создать опасный момент, но финская защита справляется.
Чуть выровнялась игра, но стала более жесткой, с более грубыми силовыми приемами.
Ничего получается у финских хоккеистов в меньшинстве этом, хотя попытки атаковать воротам Кемпера были, однако ни к чему не привели.
И снова стычка! Канада в атаке Финляндии пошла на конфликт с соперником, дело дошло почти до драки. Бантинг отправляется на две минуты на скамейку.
Опасный момент у финнов! Оямяки наносит удар, но Кемпер оставляет Канаду на плаву.
Борются команды на площадке, небольшое преимущество у Финляндии сейчас.
ГОООЛ!
Руохомаа открывает счет в этом матче! Забыли его на пятаке защитники сборной Канады, и воспользовался этим финн, отправив шайбу в ворота.
И еще одно большинство у Финляндии! За высокую игру клюшкой отправляется Ник Пол в штраф-бокс. Правда, тут же момент возникает у Канады.
Перехватили в этом большинстве финские хоккеисты преимущество у Канады, создали отличный момент, но не использовали его. Команды в равных составах.
А вот и первое удаление у нас в матче. Дэнфорт нарушает правила и отправляется на 2+10 минут в штраф-бокс.
Пауэр атаковал финские ворота, но защита справляется, и возникает небольшая стычка. Быстро разбираются судьи.
Сразу же опасный момент у нас возникает. Бантинг пытается выйти один на один с вратарем, но не дают ему это сделать.
Ну что же, звучит стартовая сирена! Поехали, стартовал первый период главного матча чемпионата мира!
В составе Канады за золото мирового первенства сразятся следующие игроки:
1-е звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;
2-е звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;
3-е звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Джастин Дэнфорт— Брэндон Пирри;
4-е звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти — Брэндон Хагель.
Место в воротах займет Дарси Кемпер.
Итак, к составам на главный матч чемпионата мира. За Финляндию сыграют следующие хоккеисты:
1-е звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;
2-е звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;
3-е звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;
4-е звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.
Защищать ворота будет Юхо Олкинуора.
Финляндия и Канада выступали в группе В. Финская сборная вышла в плей-офф со второго места, в четвертьфинале команда обыграла Чехию, а в полуфинале оказалась сильнее Германии. Канада, которая с трудом преодолела групповой этап, в четвертьфинале выбила в овертайме Россию, а матче за выход в финал оказалась сильнее США.
Перед стартом финала стоит рассказать, что на прошлом чемпионате мира матч за трофей был разыгран между этими же командами. Тогда сильнее оказалась Финляндия, которая в полуфинале турнира выбила Россию. На этом же мировом первенстве «Красная машина» вылетела от Канады в четвертьфинале.
Матч за третье место мирового первенства уже был сыгран. Сборная США разнесла команду Германии со счетом 6:1 и завоевала бронзу чемпионата мира.
Начало матча — в 20.15 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча чемпионата мира — 2021 между Канадой и Финляндией.