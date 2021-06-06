20:00

Перед стартом финала стоит рассказать, что на прошлом чемпионате мира матч за трофей был разыгран между этими же командами. Тогда сильнее оказалась Финляндия, которая в полуфинале турнира выбила Россию. На этом же мировом первенстве «Красная машина» вылетела от Канады в четвертьфинале.