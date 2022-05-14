Сборная Финляндии празднует гол в ворота Германии на чемпионате мира по хоккею
Reuters
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии, которая является хозяином турнира, встречается с Латвией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
ЧМ-2022. Группа B
1-й период
14 мая 20:20
Латвия
1 : 0
Финляндия
Стадион «Нокиа-Арена», Тампере
Главный судья: Джефф Ингрэм (Канада), Шон Макфарлейн (Отис Орчардс, США)
1-й период
08'52"Балцерс
2-й период
3-й период
Трансляция
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'10
Хартикайнен отправил на пятак шайбу, но не дотянулись до нее его партнеры.
'9
ГООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! Латвия вышла вперед. Убежали латвийцы в быструю атаку, шайбу получил Балцерс, который расстрелял финского вратаря. 1:0.
'7
Мерзликин не зафиксировал шайбу после броска от синей линии. Хартикайнен первым успел на добивание, но не попал финн в створ.
'4
Кениньш бросил с убойной позиции, но Сятери щитком шайбу отбил.
'3
Выскочила шайба на пятак латвийцев, но там никто не смог ее направить в створ.
'2
Пока без опасных моментов, Латвия чуть больше владеет шайбой.
'1
Игра началась! Элвис Мерзликин против Харри Сятери защищают сегодня ворота.
20:15
Добрый день, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира, в котором Финляндия встречается с Латвией. Стартовое вбрасывание состоится в 20:20 по московскому времени.
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