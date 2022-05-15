Чуть подсели французы, больше вынуждены обороняться. Несколько достаточно неплохих атак провели казахстанцы во главе с Бекетаевым.
Пусть обменялись уже опасными моментами сборными, но пока такое чувство, что присматриваются к друг другу хоккеисты. Сразу бешенный темп игроки включать не стали.
А вот теперь был шанс у Казахстана. Бекетаев возглавил атаку команды, прорвался и бросил по воротам — неплохой бросок в створ, голкипер забрал.
Сразу же активно начинают французы. Довели дело до ворот Шутова, но вот на добивание сыграть не удалось.
А пока расскажем, что обе команды потерпели поражение на старте мирового первенства. Казахстан разгромно со счетом 1:0 проиграл Дании, а Франция со счетом 2:4 проиграла Словакии.