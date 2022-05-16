Звучит сирена, оповещающая об окончании второго периода. Снова командами было заброшено две шайбы, но на этот раз оба гола на счету канадцев.
ГОООООООООООООЛ! Дюбуа оформляет дубль, забрасывая типичный канадский гол. Продавил Морган Гики соперника, отпасовал в центр, откуда Пьер-Люк нанес аккуратный бросок низом! 3:1, — Канада!
Удаление в составе канадской команды. Джош Андерсон отправляется на две минуты за удар соперника клюшкой.
ГООООООООООООЛ! И вновь шайба залетает в ворота после рикошета! От клюшки Славковского шайба прыгает за линию, а набрасывал на ворота Пьер-Люк Дюбуа! Именно на его счет будет записан этот гол, 2:1!
Двойной малый штраф получает словацкая команда. Рошандич бьет крюком клюшки в подбородок Максиму Комтюа, рассекая ему кожный покров. Медперсонал канадской сборной отправляет игрока в раздевалку, где будет зашивать ему рану.
Перерыв! Очень интересный период провели команды, с обоюдоострыми возможностями забить. Будем следить за игрой во втором периоде.
Уайтклауд получает две минуты за неправильную атаку. Второе большинство у словаков в сегодняшнем матче.
ГОООООООООООООООЛ! Всего шесть секунд понадобилось словакам, чтобы сравнять счет! Вот что значит чисто выигранное вбрасывание! Такач набрасывал на пятак, где Регенда коснулся шайбы! 1:1!
Руа удаляется на две минуты за толчок соперника. Первое большинство в матче разыграют бронзовые призеры Олимпийских игр — 2022.
ГООООООООООООООЛ! Адам Лаури выиграл борьбу на чужом пятачке и первым оказался на отскоке! 1:0 — Канада!
Силлинджер бросал с пятака с помехой, поэтому шайба отскочила от клюшки соперника и улетела на трибуны.
Джонсон бросал с очень острого угла. Позиция была перспективной, но выполнить точно свой бросок у канадца не получилось.
Очень бодро начался первый период — за неполные восемь минут команды нанесли 12 бросков в створ ворот друг друга! По счету равенство — 6:6.
Сумасшедший момент у Словакии! Немец грузил шайбу на пятак, где в толчее она чуть не заскочила за спину Томпсону!
Первое удаление в матче зарабатывают словацкие игроки — Мислав Росандич получил две минуты за подножку.
Ответ словаков не заставил себя долго ждать — Адам Лишка наносил бросок из опасной позиции, но голкипер канадской команды Логан Томпсон сыграл надежно.
Напомним, что после двух матчей на групповом этапе у канадцев шесть очков, а у словаков — три.