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Медалисты Олимпиады против действующих чемпионов мира: Словакия играет с Канадой. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира — 2022. Групповой этап. Словакия — Канада. ОНЛАЙН

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Эпизод матча Словакия - Канада

Эпизод матча Словакия - Канада

Официальный сайт Федерации хоккея Словакии
В очередном матче чемпионата мира по хоккею 2022 года сборная Словакии принимает сборную Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. Группа A
Перерыв
16 мая 16:20
Словакия
1 : 3
Канада
Стадион «Ледовый дворец», Хельсинки
Главный судья: Андрис Ансонс  (Рига, Латвия), Линус Элунд  (Швеция)
1-й период

12'47" Такач

10'48" Лаури

2-й период

26'11" Дюбуа

37'56" Дюбуа

3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'40

Звучит сирена, оповещающая об окончании второго периода. Снова командами было заброшено две шайбы, но на этот раз оба гола на счету канадцев.

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'39

ГОООООООООООООЛ! Дюбуа оформляет дубль, забрасывая типичный канадский гол. Продавил Морган Гики соперника, отпасовал в центр, откуда Пьер-Люк нанес аккуратный бросок низом! 3:1, — Канада!

'38

Отбиваются кленовые листья, в полном составе играют они.

'36

Удаление в составе канадской команды. Джош Андерсон отправляется на две минуты за удар соперника клюшкой.

'35

Канадцы уверенно вышли вперед по числу бросков в створ — 24:30.

'33

Руа ворвался в зону и бросил с кистей — голкипер словацкой команды Адам Гуска выловил шайбу.

'31

Грман вывел Сикору на бросок, но Томпсон сегодня играет надежно и парирует угрозу.

'30

Андерсон стягивает на себя двоих, но не вовремя расстается с шайбой и теряет контроль.

'28

В полном составе играет сборная Словакии.

'27

ГООООООООООООЛ! И вновь шайба залетает в ворота после рикошета! От клюшки Славковского шайба прыгает за линию, а набрасывал на ворота Пьер-Люк Дюбуа! Именно на его счет будет записан этот гол, 2:1!

'25

Регенда убежал в контратаку и бросил с неудобной — Томпсон спасает!

'24

Двойной малый штраф получает словацкая команда. Рошандич бьет крюком клюшки в подбородок Максиму Комтюа, рассекая ему кожный покров. Медперсонал канадской сборной отправляет игрока в раздевалку, где будет зашивать ему рану.

'23

Стартовые минуты второй двадцатиминутки остаются за номинальными хозяевами.

'21

Второй период начался!

'20

Перерыв! Очень интересный период провели команды, с обоюдоострыми возможностями забить. Будем следить за игрой во втором периоде.

'19

Не получилось реализовать большинство у словаков, в полном составе играет сборная Канады.

'17

Уайтклауд получает две минуты за неправильную атаку. Второе большинство у словаков в сегодняшнем матче.

'16

Логан Томпсон фиксирует шайбу после броска из правого круга вбрасывания.

'15

Третье звено канадской сборной провело неплохую позиционную атаку.

'13

ГОООООООООООООООЛ! Всего шесть секунд понадобилось словакам, чтобы сравнять счет! Вот что значит чисто выигранное вбрасывание! Такач набрасывал на пятак, где Регенда коснулся шайбы! 1:1!

'13

Руа удаляется на две минуты за толчок соперника. Первое большинство в матче разыграют бронзовые призеры Олимпийских игр — 2022.

'12

Грман в прыжке вылавливает шайбу, не позволяя ей покинуть зону канадской сборной.

'11

ГООООООООООООООЛ! Адам Лаури выиграл борьбу на чужом пятачке и первым оказался на отскоке! 1:0 — Канада!

'10

Силлинджер бросал с пятака с помехой, поэтому шайба отскочила от клюшки соперника и улетела на трибуны.

'9

Джонсон бросал с очень острого угла. Позиция была перспективной, но выполнить точно свой бросок у канадца не получилось.

'8

Очень бодро начался первый период — за неполные восемь минут команды нанесли 12 бросков в створ ворот друг друга! По счету равенство — 6:6.

'7

Сумасшедший момент у Словакии! Немец грузил шайбу на пятак, где в толчее она чуть не заскочила за спину Томпсону!

'6

В полных составах продолжается игра.

'4

Первое удаление в матче зарабатывают словацкие игроки — Мислав Росандич получил две минуты за подножку.

'3

Ответ словаков не заставил себя долго ждать — Адам Лишка наносил бросок из опасной позиции, но голкипер канадской команды Логан Томпсон сыграл надежно.

'2

Первый бросок по воротам словацкой сборной нанес нападающий «Коламбуса» Коул Силлинджер.

16:20

Игра началась! Поехали!

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16:10

Напомним, что после двух матчей на групповом этапе у канадцев шесть очков, а у словаков — три.

16:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира по хоккею, где в рамках группового этапа встречаются сборные Словакии и Канады.

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