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Спорт

Битва за бронзу чемпионата мира: США бьются с Чехией. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место. Чехия — США. ОНЛАЙН

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Global Look Press
В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею сборная Чехии играет с национальной командой США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2022. За 3-е место
1-й период
29 мая 15:20
Чехия
0 : 1
США
Стадион «Нокиа-Арена», Тампере
Главный судья: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Фрейзер Лоуренс  (Эдмонтон, Канада)
1-й период

09'33" Кульман

2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'10

ГООООООООООЛ! Практически внезапно, чуть убаюкивала игра, но последовал бросок от синей линии, шайба прилетела на клюшку Коулману, и тот пробил чешского голкипера весьма спокойно.

'10

Только на десятой минуте Чехия нанесла первый удар по воротам. Пастерняк отличился.

'9

Пока без опасных моментов проходит игра. Пытаются по большей части атаковать американцы.

'8

Джонс подключился из-за ворот с неудачной позиции, но пробил, пусть и неточно.

'7

Блюмелю отдают достаточно опасную передачу, оказывается чех на ударной позиции, однако нормально обработать шайбу ему не удается.

'6

Будто бы действительно неспешно развивается игра, не торопятся хоккеисты включать высокие скорости. Достаточно часто игра идет рядом со средней зоны.

'5

Не пустили американцы чехов к своим воротам после контратаки. Перехватили американские хоккеисты инициативу, пока у Чехии ни одного броска в створ.

'4

Хартман бросал по воротам, но голкипер отбил плечом — шайба улетела наверх. Это привело к борьбе у лицевого борта.

'3

Пока не на самых высоких скоростях идет игра на первых минутах. Поборолись игроки на вбрасывании рядом с чешскими воротам, и выиграли чехи — но попытка доставить на пятак не удалась.

'2

Кундратек разгонял атаку Чехии со своей половины площадки, но в итоге хоккеисты влетели в ворота, сдвинув их с места, а шайба нет.

'1

Чехи выигрывают вбрасывание у ворот США, впрочем, развить что-то быстрое и опасное не удалось — свисток арбитра и еще одно вбрасывание.

'1

Звучит стартовая сирена! Сегодня матч рассудят Ласси Хейккинен и Фрейзер Лоуренс.

15:15

Чехия и США уже играли друг против друга на ЧМ-2022. Тот матч группового этапа завершился победой европейской команды — 1:0.

15:10

В полуфинале США со счетом 3:4 уступили Финляндии, а Чехия потерпела разгромное поражение от Канады — 1:6.

15:05

Поединок начнется в 15.20 по московскому времени.

15:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча за бронзовые медали чемпионата мира между Чехией и США.

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