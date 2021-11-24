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Спорт

Судья отменил два гола, но «Интер» все равно победил «Шахтер»

«Шахтер» проиграл «Интеру» и лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Игрок «Интера» Эдин Джеко празднует гол в Лиге чемпионов

Игрок «Интера» Эдин Джеко празднует гол в Лиге чемпионов

Reuters
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» на своем поле одолел донецкий «Шахтер», который попрощался с последними надеждами на плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
Окончен
24 ноября 20:45
Интер М
Милан, Италия
61' Джеко
67' Джеко
2 : 0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
1-й тайм
2-й тайм

61' Джеко

67' Джеко

49' Витао

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+3

Финальный свисток! «Интер» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0 благодаря дублю Эдина Джеко, набрал 10 очков и временно поднялся на первую строчку в группе D Лиги чемпионов. «Шахтер» же остался с одним очком лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

'90

Димарко закинул мяч высоко по левому флангу на ход Джеко, но тому уже не хватает сил нестись в атаку. Босниец просто придержал мяч и отпасовал назад. Игра и так уже сделана.

'87

Двойная замена в составе «Интера»: вместо Чалханоглу и Перишича вышли Стефано Сенси и Федерико Димарко.

'86

Марлос на правом фланге прокинул мяч себе на ход и пытался обойти Видаля, но тот снес соперника в подкате.

'83

Штанга! «Шахтер» был близок к тому, чтобы отыграть один мяч! Марлос нашел пасом в чужой штрафной Додо, а тот мощно пробил в ближний угол, но угодил в штангу!

'81

Момент! Недавно вышедший на замену Бондаренко пробил с дальней дистанции в ближний угол — совсем чуть-чуть не попал в створ.

'79

Двойная замена в составе «Интера»: вместо Бареллы и Дармиана вышли Артуро Видаль и Данило Д`Амброзио.

'76

«Интер» спокойно отошел назад и экономит силы. Счет 2:0 его более чем устраивает. «Шахтер» тоже не спешит идти вперед и катает мяч на своей половине поля, хотя ему-то как раз надо атаковать и терять нечего.

'74

Вторая замена в составе «Шахтера»: вместо полузащитника Педриньо вышел другой хавбек Артем Бондаренко.

'72

Чалханоглу навесил на дальнюю штангу, и Милану Шкриньяру не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть эту передачу. А ведь могло уже быть 3:0!

'70

Первая замена в составе «Интера»: вместо нападающего Лаутаро Мартинеса вышел полузащитник Хоакин Корреа.

'68

ГОООЛ! Джеко оформил дубль! Перишич навесил в штрафную с левого фланга, и боснийский форвард легким кивком головы отправил мяч в ворота. 2:0!

'66

Лаутаро Мартинес пошел в дриблинг в штрафной «Шахтера», но не сумел обмануть Додо. Бразилец отобрал мяч.

'64

«Шахтер» ощутимо расстроился — столько времени удерживал ничейный счет и все-таки пропустил. Пошли глупые ошибки на своей половине поля. Так можно и второй гол сразу пропустить.

'61

ГОООЛ!!! «Интер» все-таки открыл счет! Сначала Дармиан пробил по воротам — Витао заблокировал, затем мяч достался Джеко, и тот прицельно зарядил в правый нижний угол. В третий раз арбитр не стал отменять взятие ворот. 1:0!

'59

Момент! Перишич навесил в штрафную «Шахтера», Лаутаро подхватил мяч, обыграл защитника Матвиенко и мощно пробил в створ — гол! Однако судья увидел, что в ходе атаки аргентинец отпихнул соперника руками и нарушил правила, поэтому гол отменен.

'58

Ничего себе! Чалханоглу попытался закрутить мяч в ворота прямо с углового. Однако этот трюк не удался — снаряд просто улетел за лицевую.

'57

Теперь Лаутаро упал в штрафной «Шахтера» после столкновения с Додо. Судья не увидел причин для пенальти. Тогда аргентинец вскочил и нанес удар в ближний угол, но попал в Витао, от которого мяч ушел на угловой.

'55

Лаутаро принял мяч на левом фланге атаки, но был тут же свален на газон — Додо зарядил ему по ноге. Судья почему-то обошелся в этом случае без желтой карточки.

'53

Трубин едва не «привез» гол в свои ворота. Пытаясь вынести мяч, он попал в Лаутаро Мартинеса. К счастью для украинца, аргентинский нападающий случайно сыграл рукой, и судья зафиксировал фол. А то могло бы состояться опасное рандеву.

'52

Витао поднялся на ноги — к счастью, серьезной травмы нет. Судья показал ему желтую карточку за то, что он оперся рукой о Джеко и свалил его с ног.

'51

Джеко и Витао пытались бороться за мяч и столкнулись головами. Игрок «Шахтера» до сих пор не может подняться с газона.

'49

Чалханоглу выдал проникающую передачу в штрафную «Шахтера», где мяч принял Перишич и пробил с острого угла — прямо в руки голкиперу.

'47

Первая замена в составе «Шахтера»: вместо Тараса Степаненко вышел другой полузащитник Маркос Антонио. Теперь в составе «горняков» играют восемь бразильцев, два украинца и израильтянин.

'46

Второй тайм начался! Ждем голов.

'45+2

Так и завершился первый тайм. На табло 0:0, но футбол бодрейший!

'45+1

Додо прострелил в штрафную «Интера» с правого фланга, Перишич заблокировал этот пас в подкате. «Горняки» посчитали, что он задел мяч рукой и начали требовать пенальти, однако никакого касания на самом деле не было, и судья не поддался их внушению.

'44

Дармиан прострелил в штрафную «Шахтера», мяч достался Лаутаро Мартинесу, и тот нанес плотный удар с разворота, но угодил в голкипера.

'42

Трубин резко схватился за колено, врачи «Шахтера» выбежали на поле. Однако, к счастью, травмы вроде бы нет. Спустя какое-то время вратарь показал, что готов вернуться в игру.

'40

Лаутаро Мартинес упал в штрафной «Шахтера» после контакта с полузащитником Тарасом Степаненко. Судья посчитал, что фола не было, хотя миланцы требовали пенальти.

'38

Момент! Лаутаро Мартинес выскочил один на один с Трубиным и пробил практически с 11-метровой отметки, но попал прямо во вратаря!

'36

Трубин ошибся, отдав передачу нападающему соперника — Джеко, но у того свалился мяч с ноги и улетел намного выше ворот.

'34

Фернандо снова проник в штрафную «Интера» и пробил в дальний угол, но немного не попал в створ.

'32

Ханданович нелепо попал в голову собственному защитнику Раноккии, когда пытался вынести мяч. Однако «горняки» оказались нерасторопными не воспользовались этой ошибкой.

'30

Момент! Перишич пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от ноги защитника «Шахтера» Марлона чуть не обманул голкипера, но тот все-таки справился.

'28

Ответ «Шахтера»! Фернандо на скорости ворвался в штрафную «Интера» и пробил с близкого расстояния, но Бастони успел заблокировать этот выстрел.

'28

Опасно! Джеко получил мяч в штрафной «Шахтера» и нанес удар практически с 11-метровой отметки, но Трубин каким-то чудом успел отреагировать и отбить снаряд.

'26

Какой момент! Дармиан нашел пасом Перишича в штрафной «Шахтера», а затем хорват обыграл Додо и отправил мяч в дальний нижний угол! Голкипер не справился, однако арбитр встречи отменил гол: оказалось, что Дармиан был в офсайде.

'24

Опасно! Чалханоглу с углового навесил в штрафную, и Раноккия сильно головой пробил в дальний нижний угол. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги.

'22

Барелла прострелил в штрафную «Шахтера» с левого фланга, и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес нанес удар в касание, но вездесущий Додо вырос на пути мяча. Будет угловой.

'21

Додо сильно навесил со «стандарта» — получился заброс на Фернандо, который мог опасно ворваться в штрафную, но забрался в офсайд.

'20

«Шахтер» постепенно оживает. Только что Додо грамотно подставился под фол Чалханоглу и заработал штрафной на фланге.

'18

Соломон навесил с углового во вратарскую «Интера», но Ханданович выбил мяч кулаком.

'16

Момент у «Шахтера»! Додо принял мяч в опасной близости от штрафной «Интера» и хлестко пробил в правый нижний угол — Ханданович сумел отбить мяч в прыжке. Будет угловой.

'14

Майкон забросил мяч в штрафную «Интера» в надежде на подключение Фернандо, но защитник итальянцев Раноккия оказался расторопнее и выбил снаряд.

'12

Опасно! Перишич обыграл защитника на левом фланге атаки и прострелил в штрафную, где Барелла пробил в упор — чуть выше перекладины!

'11

«Шахтер» в кои-то веки завладел мячом и спокойно катает его на своей половине поля, пытаясь слегка сбить темп игры.

'9

Брозович грубо толкнул защитника «Шахтера» Додо и сбил его с ног. Судья свистнул фол — и только это остановило очередную атаку «Интера». Атак украинской команды не видно совсем.

'7

Барелла попытался отдать проникающую передачу в штрафную «Шахтера» на Перишича, но получилось слишком сильно, и мяч укатился за лицевую.

'5

«Интер» постоянно владеет мячом и пытается строить атаки, но «Шахтер» агрессивно действует в прессинге и играет на отбой.

'2

«Интер» быстро заработал угловой. Хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович принял мяч после навеса и пробил дважды подряд, но вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин справился с обоими ударами.

'1

Матч начался!

20:31

Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и донецким «Шахтером».

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