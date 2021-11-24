Финальный свисток! «Интер» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0 благодаря дублю Эдина Джеко, набрал 10 очков и временно поднялся на первую строчку в группе D Лиги чемпионов. «Шахтер» же остался с одним очком лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф ЛЧ.
Димарко закинул мяч высоко по левому флангу на ход Джеко, но тому уже не хватает сил нестись в атаку. Босниец просто придержал мяч и отпасовал назад. Игра и так уже сделана.
Двойная замена в составе «Интера»: вместо Чалханоглу и Перишича вышли Стефано Сенси и Федерико Димарко.
Марлос на правом фланге прокинул мяч себе на ход и пытался обойти Видаля, но тот снес соперника в подкате.
Штанга! «Шахтер» был близок к тому, чтобы отыграть один мяч! Марлос нашел пасом в чужой штрафной Додо, а тот мощно пробил в ближний угол, но угодил в штангу!
Момент! Недавно вышедший на замену Бондаренко пробил с дальней дистанции в ближний угол — совсем чуть-чуть не попал в створ.
Двойная замена в составе «Интера»: вместо Бареллы и Дармиана вышли Артуро Видаль и Данило Д`Амброзио.
«Интер» спокойно отошел назад и экономит силы. Счет 2:0 его более чем устраивает. «Шахтер» тоже не спешит идти вперед и катает мяч на своей половине поля, хотя ему-то как раз надо атаковать и терять нечего.
Вторая замена в составе «Шахтера»: вместо полузащитника Педриньо вышел другой хавбек Артем Бондаренко.
Чалханоглу навесил на дальнюю штангу, и Милану Шкриньяру не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть эту передачу. А ведь могло уже быть 3:0!
Первая замена в составе «Интера»: вместо нападающего Лаутаро Мартинеса вышел полузащитник Хоакин Корреа.
ГОООЛ! Джеко оформил дубль! Перишич навесил в штрафную с левого фланга, и боснийский форвард легким кивком головы отправил мяч в ворота. 2:0!
Лаутаро Мартинес пошел в дриблинг в штрафной «Шахтера», но не сумел обмануть Додо. Бразилец отобрал мяч.
«Шахтер» ощутимо расстроился — столько времени удерживал ничейный счет и все-таки пропустил. Пошли глупые ошибки на своей половине поля. Так можно и второй гол сразу пропустить.
ГОООЛ!!! «Интер» все-таки открыл счет! Сначала Дармиан пробил по воротам — Витао заблокировал, затем мяч достался Джеко, и тот прицельно зарядил в правый нижний угол. В третий раз арбитр не стал отменять взятие ворот. 1:0!
Момент! Перишич навесил в штрафную «Шахтера», Лаутаро подхватил мяч, обыграл защитника Матвиенко и мощно пробил в створ — гол! Однако судья увидел, что в ходе атаки аргентинец отпихнул соперника руками и нарушил правила, поэтому гол отменен.
Ничего себе! Чалханоглу попытался закрутить мяч в ворота прямо с углового. Однако этот трюк не удался — снаряд просто улетел за лицевую.
Теперь Лаутаро упал в штрафной «Шахтера» после столкновения с Додо. Судья не увидел причин для пенальти. Тогда аргентинец вскочил и нанес удар в ближний угол, но попал в Витао, от которого мяч ушел на угловой.
Лаутаро принял мяч на левом фланге атаки, но был тут же свален на газон — Додо зарядил ему по ноге. Судья почему-то обошелся в этом случае без желтой карточки.
Трубин едва не «привез» гол в свои ворота. Пытаясь вынести мяч, он попал в Лаутаро Мартинеса. К счастью для украинца, аргентинский нападающий случайно сыграл рукой, и судья зафиксировал фол. А то могло бы состояться опасное рандеву.
Витао поднялся на ноги — к счастью, серьезной травмы нет. Судья показал ему желтую карточку за то, что он оперся рукой о Джеко и свалил его с ног.
Джеко и Витао пытались бороться за мяч и столкнулись головами. Игрок «Шахтера» до сих пор не может подняться с газона.
Чалханоглу выдал проникающую передачу в штрафную «Шахтера», где мяч принял Перишич и пробил с острого угла — прямо в руки голкиперу.
Первая замена в составе «Шахтера»: вместо Тараса Степаненко вышел другой полузащитник Маркос Антонио. Теперь в составе «горняков» играют восемь бразильцев, два украинца и израильтянин.
Додо прострелил в штрафную «Интера» с правого фланга, Перишич заблокировал этот пас в подкате. «Горняки» посчитали, что он задел мяч рукой и начали требовать пенальти, однако никакого касания на самом деле не было, и судья не поддался их внушению.
Дармиан прострелил в штрафную «Шахтера», мяч достался Лаутаро Мартинесу, и тот нанес плотный удар с разворота, но угодил в голкипера.
Трубин резко схватился за колено, врачи «Шахтера» выбежали на поле. Однако, к счастью, травмы вроде бы нет. Спустя какое-то время вратарь показал, что готов вернуться в игру.
Лаутаро Мартинес упал в штрафной «Шахтера» после контакта с полузащитником Тарасом Степаненко. Судья посчитал, что фола не было, хотя миланцы требовали пенальти.
Момент! Лаутаро Мартинес выскочил один на один с Трубиным и пробил практически с 11-метровой отметки, но попал прямо во вратаря!
Трубин ошибся, отдав передачу нападающему соперника — Джеко, но у того свалился мяч с ноги и улетел намного выше ворот.
Ханданович нелепо попал в голову собственному защитнику Раноккии, когда пытался вынести мяч. Однако «горняки» оказались нерасторопными не воспользовались этой ошибкой.
Момент! Перишич пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от ноги защитника «Шахтера» Марлона чуть не обманул голкипера, но тот все-таки справился.
Ответ «Шахтера»! Фернандо на скорости ворвался в штрафную «Интера» и пробил с близкого расстояния, но Бастони успел заблокировать этот выстрел.
Опасно! Джеко получил мяч в штрафной «Шахтера» и нанес удар практически с 11-метровой отметки, но Трубин каким-то чудом успел отреагировать и отбить снаряд.
Какой момент! Дармиан нашел пасом Перишича в штрафной «Шахтера», а затем хорват обыграл Додо и отправил мяч в дальний нижний угол! Голкипер не справился, однако арбитр встречи отменил гол: оказалось, что Дармиан был в офсайде.
Опасно! Чалханоглу с углового навесил в штрафную, и Раноккия сильно головой пробил в дальний нижний угол. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги.
Барелла прострелил в штрафную «Шахтера» с левого фланга, и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес нанес удар в касание, но вездесущий Додо вырос на пути мяча. Будет угловой.
Додо сильно навесил со «стандарта» — получился заброс на Фернандо, который мог опасно ворваться в штрафную, но забрался в офсайд.
«Шахтер» постепенно оживает. Только что Додо грамотно подставился под фол Чалханоглу и заработал штрафной на фланге.
Момент у «Шахтера»! Додо принял мяч в опасной близости от штрафной «Интера» и хлестко пробил в правый нижний угол — Ханданович сумел отбить мяч в прыжке. Будет угловой.
Майкон забросил мяч в штрафную «Интера» в надежде на подключение Фернандо, но защитник итальянцев Раноккия оказался расторопнее и выбил снаряд.
Опасно! Перишич обыграл защитника на левом фланге атаки и прострелил в штрафную, где Барелла пробил в упор — чуть выше перекладины!
«Шахтер» в кои-то веки завладел мячом и спокойно катает его на своей половине поля, пытаясь слегка сбить темп игры.
Брозович грубо толкнул защитника «Шахтера» Додо и сбил его с ног. Судья свистнул фол — и только это остановило очередную атаку «Интера». Атак украинской команды не видно совсем.
Барелла попытался отдать проникающую передачу в штрафную «Шахтера» на Перишича, но получилось слишком сильно, и мяч укатился за лицевую.
«Интер» постоянно владеет мячом и пытается строить атаки, но «Шахтер» агрессивно действует в прессинге и играет на отбой.
«Интер» быстро заработал угловой. Хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович принял мяч после навеса и пробил дважды подряд, но вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин справился с обоими ударами.