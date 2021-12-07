Реал Мадрид

Матч окончен

Если по первому тайму казалось, что «Интер» вполне может рассчитывать на победу, то во втором «Реал» просто задушил соперника, которого к тому же подвело глупое удаление Николо Бареллы. «Королевский клуб» завершает группу D на первом месте, «Интер» выходит в плей-офф со второго. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.