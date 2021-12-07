Реал Мадрид

Если по первому тайму казалось, что «Интер» вполне может рассчитывать на победу, то во втором «Реал» просто задушил соперника, которого к тому же подвело глупое удаление Николо Бареллы. «Королевский клуб» завершает группу D на первом месте, «Интер» выходит в плей-офф со второго. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Санчес отдал в контратаке «Интера» передачу в центр к штрафной на Весино, но Милитао, проведший просто блестящую игру, опередил уругвайца.
ГОООООООООООООООООООООООЛАСО! Марко Асенсио — 2:0! Какой ударище Асенсио с левой ноги с линии штрафной в обвод всех после комбинации с участием Модрича и сделавшего голевой пас Карвахаля!
Винисиус и Асенсио своими действиями в чужой штрафной заработали угловой. Его «Реал» разыграл и довел до дальнего удара Модрича — в блок.
Сразу тройная замена у «Реала». Марко Асенсио поменял Родриго, Федерико Вальверде вышел вместо Тони Крооса, а Мариано Диас вышел на поле вместо очень качественно поработавшего сегодня на команду Луки Йовича.
Много борьбы на поле. Не посчитал Брих, что Модрича сбивали прямо перед штрафной «Интера», а потом свистнул нарушение Кроосу.
Алессандро Бастони от души рубанул по ногам принявшего в центре поля мяч Луку Йовича и получил желтую карточку.
Мадридцы еще и прессинг на чужой половине включили. Правда, «Интер» смог выйти и имел шанс на атаку в численном большинстве. Вернулись испанцы назад оперативно.
«Реал» чувствует, что все в его руках и красиво позиционно комбинирует. «Интеру» тяжело в меньшинстве.
«Интер» пытается идти вперед в меньшинстве. Перишич набросил мяч в штрафную с левого фланга, а Димарко кивнул головой в сторону ворот — в руки Куртуа.
Жесткая стычка на поле в формате «все на все». А началось все с зарубы Милитао и Бареллы. Бразилец сыграл плечом в плечо на бровке без фола. А итальянец с газона ударил соперника рукой по ноге. Интересно, что решит Брих при помощи своих видеоассистентов.
Санчес, встреченный мадридскими трибунами с осуждением за каталонское прошлое, сразу плотно пробил, но мимо ворот.
Тройная замена от Индзаги! Артуро Видаль поменял Марцело Брозовича, Алексис Санчес вышел вместо Эдина Джеко, а Маттиас Весино вступил в игру вместо Хакана Чалханоглу.
Навес Перишича в штрафную в атаке «Интера», но Милитао выигрывает воздух. Причем мяч попадает в голову Лаутаро и улетает на от ворот.
Сама подача вышла не очень удачной, но мяч остался у «Реала», пришел к Винисиусу в итоге, бразилец стал смещаться слева в центр под удар, чуточку сильно отпустил мяч, но тот попал к Каземиро, мощно выстрелившему с линии штрафной низом — Ханданович в прыжке поймал намертво.
Кроос подал еще один угловой, Модрич сыграл на подборе перед штрафной, но потерял мяч, и пошла контратака «Интера», в которой Димарко не смог вырезать в штрафную.
Быстрая атака «Реала». Винисиус сыграл слева на линию штрафной в центр Йовичу. Того уже накрывали, но серб успел откинуть направо набегавшему Родриго, чей удар заблокировали.
Пошел разминаться Камавинга, Каземиро уходит с поля с помощью врачей, сильно хромая. Ну а Д'Амброзио — невероятно — не получает желтой карточки!
Очень жестко сзади Данило Д'Амброзио влетел на чужой половине поля в Каземиро. Бразилец корчится на газоне. Вывернулась у него нога. Как бы травмы колена не было. Это для мадридцев будет колоссальная потеря!
Барелла оказывается на убойной позиции в штрафной «Реала» после классного паса вразрез от Чалханоглу и запускает мяч выше ворот!
Вторая половина началась с большого территориального преимущества «Интера» и попыток контратак от «Реала». Ничего пока не меняется в игре.
«Интер» имел большой игровой перевес и создал несколько хороших моментов, а уж давил вообще мощно. Но забил именно «Реал», и при этом подопечные Карло Анчелотти, атакуя очень редко, были близки к еще двум-трем забитым мячам! Ждем не менее захватывающего второго тайма.
«Реал» заработал угловой, но после подачи мяч вернулся обратно к Кроосу. Дальше был короткий розыгрыш, и Каземиро троих сразу отрезал одним пасом в штрафную на Родриго, который с шести метров запустил мимо ближней девятки!
А вот уже редчайшая по этому матчу позиционная атака мадридцев. В итоге Кроос нашел внутри штрафной Родриго, который бил, посмотрев, с 15-ти метров. Ханданович был бессилен, но мяч угодил В ШТАНГУ!
«Интер» уверенно контролирует мяч и атакует, «Реал» не без труда защищается, но ведет. И имеет шансы в контратаках, пусть и редких.
Контратака «Реала». Карвахаль сделал проникающий пас в штрафную левым полуфлангом, Йович догнал мяч и пробил мимо бросившегося навстречу Хандановича — попал в сетку с внешней стороны в районе девятки!
Перишич раскрутил Родриго и подал слева, но бразилец в прыжке перевел на угловой кончиком ноги. Пятый уже корнер «Интера». И тут же шестой!
«Реал» сбивает темп, но сбивает и игроков «Интера». Милиато у центрального круга на своей половине завалил Мартинеса. Но розыгрыш ничего «Интеру» не дал.
Чалханоглу с углового подал на ближнюю штангу — Перишич переправлял головой в ближний угол, но чуть не попал.
«Интер» здорово прессингует на чужой половине поля, отбирает мяч, проводит атаку, и в итоге очередной мощный выстрел по воротам «Реала» блокирует Каземиро. Потом пошла контратака аж 5 в 3, но Винисиус все запорол неудачным пасом.
Шкриньяр бьет головой от земли после подачи углового, но Кроос останавливает мяч ногой и выносит вторым касанием.
Искали открывшегося в штрафной Перишича навесом «нерадзурри», но рикошет от защитника привел к угловому.
Куртуа чуть не привез сейчас. Затянул с мячом, и его почти накрыли, но смог вынести на чужую половину поля, пусть и в аут.
Винисиус шикарно финтами накрутил в штрафной «Интера» Бареллу и Думфриса и упал, наткнувшись на ногу голландского защитника. Брих показывает, что надо вставать! Думфрис негодует, считая, что была симуляция. Но пенальти действительно нет.
Лаутаро бьет влет после комбинации «Интера» перед штрафной, получив мяч уже в ней — немного выше перекладины!
Лаутаро получил мяч в штрафной «Реала» в левом полуфланге и адресно простреливал на Бареллу, но Милитао смог прервать передачу явно на гол!
«Интер» провел классную атаку и заработал угловой. Шкриньяр после подачи Чалханоглу до мяча не добрался, но итальянцы подобрали, нашли в штрафной Джеко, и тот пальнул — заблокировали.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Тони Кроос — 1:0! «Реал» провел позиционную атаку. Мяч перевели на правый фланг Родриго, который увидел до того не слишком заметного Крооса и перевел ему. Каземиро умно пропустил мяч, ну а немец обработал и красивейшим ударом уложил в дальний нижний угол без шансов для Хандановича.
Подача в штрафную от Чалханоглу с угла поля, Перишич сделал скидку затылком дальше от ближнего угла вратарской, но партнеров уже на пути мяча не было.
Милитао выбивает мяч на угловой после подачи «Интера» на Джеко. Барелла с Мартинесом разогнали атаку.
После наброса от Дюмфриса в штрафную в касание бил низом Перишич — мяч очень плотно летел в створ, но на его пути встал Карвахаль.
Барелла упал в штрафной «Реала» после борьбы с Карвахалем и хотел пенальти. Брих послушал видеоассистентов и предложил Куртуа разыграть от ворот.
Еще один неппрриятный удар Брозовича — из-за штрафной по скачущему мячу. Над перекладиной просвистел снаряд.
Кстати, сотый матч в Лиге чемпионов (92-й за «Реал») проводит Лука Модрич. Он еще и с капитанской повязкой сегодня.
Сегодня Анчелотти выставил неожиданно максимально боевой состав. Хотя, например, Каземиро висит на желтой карточке. Не играет Карим Бензема, но он получил травму в игре чемпионата.
«Интер» забрал мяч и атакует позиционно. Дело доходит до опасного дальнего удара Брозовича в касание — Милитао смог принять на себя.
Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Победитель займет первое место в группе, ничья устраивает хозяев.
А вот стартовый состав миланского «Интера» от Симоне Индзаги:
Ханданович — Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони — Думфрис, Перишич — Барелла, Брозович, Чалханоглу — Джеко, Мартинес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:
Куртуа — Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Модрич, Кроос — Родриго, Винисиус Жуниор, Йович.